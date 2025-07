Spojené státy a Evropská unie nezažívají zrovna nejlepší období vzájemných vztahů, a to nejen proto, že se americký prezident rozhodl, že se mu nelíbí současná podoba světového obchodu. Již nějakou dobu totiž probíhá souboj o to, který z bloků přitáhne víc investic do průmyslu.