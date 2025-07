Sobotní ráno zastihlo klienty domácí Raiffeisenbank v prekérní situaci. Banku totiž postihl výpadek internetového i mobilního bankovnictví, kupříkladu pro zaslání peněz klientům nezbylo nic jiného než využít jinou banku či službu. Získat více informací přitom prakticky nebylo možné, čekací doba na telefonním kontaktu šla do desítek minut a banka dlouho mlčela i na sítích. Banka opravila systém kolem sobotního poledne.

Zaplatit přes Raiffku v sobotu ráno za víkendový pobyt online? Chyba lávky, mobilní ani interntové bankovnictví totiž zhruba pěti stům tisícům klientů zkraje víkendu nefungovalo. Home page appky ukazovala jen jedinou poněkud strašidelnou informaci: Nemáte žádné produkty. Kdo pátral po důvodech a chtěl více informací, musel se obrnit extrémní trpělivostí. Upozornění, že některé ze služeb nefungují, banka ze svého webu stáhla kolem sobotního poledne.

"Jde o naší chybu, momentálně není dostupné ani internetové ani mobilní bankovnictví. Důvodem je neplánovaná odstávka," uvedla po pětadvacetiminutovém pokusu autora textu dovolat se do banky operátorka na call centru s tím, že důvod výpadku nezná a technické oddělení pracuje na nápravě. "Ani my sami se momentálně nedostame do bankovnictví ani na váš účet," dodala operátorka s tím, že plánovaný termín opravy je sobotní jedenáctá hodina dopoledne. Jak dříve uvedla sama banka, jen mobilní bankovnictví občas používá kolem půl miliionu klientů.

Chatbot na webu banky jen opakoval nekonkrétní informaci o tom, že plánované výpadky oznamuje Raiffka klientům dopředu a za ty neplánované se omlouvá. Banka nejdříve nekomunikovala problém ani skrze sociální sítě, po desáté hodině se za problémy omluvila na Facebooku. Například na síti X publikovala Raiffka příspěvek naposledy v listopadu roku 2023, a to za vítězství v soutěži Zodpovědná banka. Informovat se přes klientskou linku bylo nesnadné. Dovolat se znamenalo čekat desítky minut.

Výpadek banku postihl jen několik dnů poté, co oznámila aktualizaci své mobilní aplikace slibující mimo jiné přehlednější práci s kartami. Není to přitom tak dlouho, kdy banka zažila něco podobného. Raiffeisenbank postihl výpadek začátkem května. Banka o tom tehdy jen krátce informovala na svém facebookovém účtu, příčinu neuvedla. Kolem 16. hodiny téhož dne pak příspěvek na sociální síti smazala, když bankovnictví většině uživatelům už mělo fungovat.

Výpadky mobilního bankovnictví a potažmo bankovních služeb nejsou u tuzemských bank výjimkou. Naposledy například v únoru stihl dvouhodinový výpadek internetového bankovnictví banku ČSOB, nefungovala aplikace a služby byly zcela nedostupné. Lidé si stěžovali například na to, že nešly zadávat platby. Několik výpadků postihlo české banky také v loňském roce. Na konci července řešila problém Česká spořitelna, když nefungovalo její bankovnictví George v mobilu a na počítači. V květnu měli někteří klienti Komerční banky problémy s aplikací Mobilní banka. Loni v lednu pak postihl ČSOB částečný výpadek některých platebních terminálů.