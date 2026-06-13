Hodnota SpaceX přesáhla první den obchodování dva biliony dolarů
- Rekordní vstup SpaceX na burzu zvýšil hodnotu firmy nad 2 biliony dolarů a cena akcií stoupla o téměř 20 procent.
Tento obrovský úspěch zapsal zakladatele Elona Muska do historie jako vůbec prvního dolarového bilionáře.
Analytici nyní doporučují investorům nespěchat a vyčkat na ochlazení počáteční tržní euforie a stabilizaci ceny.
Akcie vesmírné společnosti SpaceX uzavřely první den obchodování se ziskem téměř 20 procent na zhruba 161 dolarech. Hodnota firmy překročila dva biliony dolarů (téměř 42 bilionů Kč). Primární veřejná nabídka akcií (IPO) SpaceX tak byla rekordní. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností, uvedla agentura Reuters.
Zakladatel firmy Elon Musk se dnes zároveň stal prvním dolarovým bilionářem v historii. Jeho postava se objevila na obří obrazovce burzy Nasdaq na křižovatce Times Square. Turisté venku si pořizovali selfie, investoři SpaceX v tričkách se usmívali nad svým nově nabytým bohatstvím a reportéři se tísnili, aby získali co nejlepší záběr.
Akcie SpaceX zahájily obchodování na ceně 150 dolarů pod zkratkou SPCX poté, co SpaceX při IPO získala 75 miliard dolarů. Nejvýše se dnes obchodovaly za 176,52 dolarů. Zobchodováno bylo více než 500 milionů akcií, což je číslo, které se blíží prvnímu dni Facebooku na burze.
SpaceX se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru nebo na vývoj umělé inteligence (AI), kromě toto provozuje i satelitní síť Starlink. Musk firmu založil v roce 2002. Začátkem letošního roku se spojila s jeho start-upem xAI zaměřeným na umělou inteligenci.
"První obchodní den SpaceX podle mého názoru očekávání nejen naplnil, ale v mnoha ohledech překonal. Už před samotným otevřením trhu bylo zřejmé, že nepůjde o běžné IPO, ale o jednu z největších událostí moderní historie kapitálových trhů," napsal ČTK analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek. "Velkou roli sehráli retailoví investoři, kteří měli k IPO výrazně lepší přístup než u většiny historických primárních emisí. To je jeden z důvodů, proč byla atmosféra kolem titulu od začátku tak emotivní. V mnoha ohledech šlo spíše o kulturní a technologickou událost než o klasický vstup firmy na burzu," dodal.
Podle analytika Portu Marka Pokorného by investor, pokud nechce zbytečně riskovat, měl nyní vyčkat, až se cena uklidní. "Po prvotní euforii očekávám spíše postupné uklidnění vývoje, ochlazení nálady a určité vystřízlivění," uvedl Pokorný.