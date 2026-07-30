Ruský zbraňový mág prodává svůj karlovarský palác. Za Jelcina vyvážel ponorky a stíhačky do světa
- Jedna z nejcennějších historických vil v Karlových Varech je aktuálně na prodej.
- Případnou transakci komplikuje nejen zásadní odliv tradiční klientely z lázeňského města, ale také přísná pravidla pro prověřování majitelů.
- Luxusní sídlo prodává někdejší klíčový muž ruského zbrojního byznysu, který v devadesátých letech řídil obří státní přesuny vojenské techniky do celého světa.
Je horký srpen roku 1997 a v moskevské kanceláři státního obchodníka se zbraněmi Rosvooruženije zvoní zvláštní telefonní linka z Kremlu. Šéf firmy, která v posledních letech na pozadí chaotického spáleniště bývalého Sovětského svazu rozprodává státní zbraně za tvrdé měny těm nejpofidérnějším režimům světa, Alexandr Kotělkin, znervózní. Indicie o tom, že Boris Jelcin hodlá do jeho firmy brutálně říznout, se v posledních měsících množily. Že k tomu ale skutečně dojde, si Kotělkin nikdy nechtěl přiznat. Ihned volá svou pravou ruku, šéfa globální zbraňové logistiky Rosvooruženije Gennadije Lachova. Říká mu jediné: „Genko, je konec.“
Takřka přesně před devětadvaceti lety Jelcin škrtem pera ruší monopol firmy na vývoz ruských zbraní a po třech letech tím končí i zlatá byznysová éra Kotělkina a Lachova. Zatímco Kotělkin se v příštích letech znovu neúspěšně pokouší vrátit do zbrojního průmyslu, kde naráží na sílící vliv nové generace byznysmenů a politiků kolem Vladimira Putina, Lachov se rozhodne vyklidit pole a přesídlit do jiné země.
Směr Vary
Jeho cílem je Česká republika, konkrétně kouzelné lázeňské město Karlovy Vary. Někdejší námořní inženýr, který dokázal Číně dodat letku rozložených stíhaček Su-27, ponorku třídy Kilo ajatolláhům v Íránu nebo třeba zdirigovat barter osmnácti stíhaček MiG-29 s Malajsií, zčásti výměnou za palmový olej, zakládá ve Varech firmu a rozhlíží se po reprezentativním sídle.
Volba padá na elegantní nemovitost se spektakulárním výhledem na město, kterou si v polovině devatenáctého století nechal postavit excentrický šlechtic a milovník umění baron August von Lützow. Ten si Karlovy Vary naprosto zamiloval a stal se jejich významným mecenášem. Sídlo v empírovém stylu v sadech Jeana de Carro, které baron nazval vilou Lützow, okamžitě zapadlo mezi nejlepší karlovarské adresy.
Vila, kterou šlechtic nechal v následujících letech vyšperkovat sochami od slavného berlínského sochaře Augusta Kisse, měla nicméně před sebou nelehkou budoucnost. Po baronově smrti šla z ruky do ruky, za socialismu chátrala, až se kolem roku 2000 ocitla v zorném poli svého zachránce – Gennadije Lachova. Dnes se píše poslední stránka nejnovější kapitoly dějin ikonické karlovarské stavby. Vila Lützow je totiž na prodej.
„Prodej vily Lützow bude bezpochyby velmi náročný, protože se nejedná pouze o luxusní rezidenční nemovitost, ale především o mimořádně významný historický a architektonický objekt,“ uvádí expert na karlovarský trh Alexandr Mizjuk z realitní kanceláře RE/MAX Glorion s tím, že případný vlastník bude muset kromě extrémních nákladů na údržbu respektovat také pravidla související s památkovou ochranou.
„Okruh potenciálních kupujících proto bude velmi úzký. Může jít o mimořádně bonitního soukromého zájemce, sběratele historických nemovitostí, zahraničního investora, rodinný holding nebo subjekt, který by pro vilu našel vhodné reprezentativní využití,“ soudí Mizjuk.
Ruský majetek se hůře prodává
Nesnází při prodeji bude i původ aktuálního vlastníka vily, který ji krátce po nákupu v roce 2003 kompletně zrekonstruoval. „U zahraničních vlastníků je dnes běžné počítat s důkladnějšími kontrolami proti praní špinavých peněz, prověřováním sankčních seznamů i správně nastaveným zastoupením při podpisu smluv,“ dodává Barbora Tůša Kučerová z karlovarské kanceláře C21 4fin Reality.
Nejsou to podle ní nepřekonatelné překážky, ale mohou celý proces značně prodloužit. Lachov se pokusil vilu prodat už v roce 2023, tedy krátce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Tehdy za ni prostřednictvím aukční síně Sotheby's žádal sedm milionů dolarů, podle tehdejšího kurzu přibližně 160 milionů korun. Aktuálně síň cenovku vily nezmiňuje.
Trh ztratil kupní sílu
„Karlovy Vary prošly po roce 2022 zásadním odlivem tradiční ruské klientely. Důvodem jsou sankce, omezení bankovních převodů, víza a prověřování původu kapitálu ze strany Finančního analytického úřadu,“ uvádí ekonom realitního portálu Videobydlení.cz Jakub Veverka. Trh luxusních nemovitostí v lázeňském městě tím podle něj ztratil svou dosavadní primární kupní sílu.
„U takto unikátních nemovitostí je reálná transakční cena vždy o dvacet až čtyřicet procent nižší, pokud se majitel chce nemovitosti zbavit co nejdříve,“ dodává Veverka s tím, že pokud majitel nespěchá, může prodávající čekat klidně dalších pět let. Potenciální poptávku ekonom vidí v klientech ze zemí střední Asie, kteří si s nákupem takového domu spojují určitý společenský status.
Způsob fungování firmy Rosvooruženije mimo jiné popsal v roce 1998 v knize Russia and the Arms Trade bezpečnostní analytik Stockholm International Peace Research Institute Ian Anthony. Přímou vazbu Gennadije Lachova jako šéfa logistiky v Rosvooruženije na Karlovy Vary a konkrétně na vilu Lützow odhalil tým ruských a evropských nezávislých novinářů pod hlavičkou Scanner Project v roce 2016. V roce 2017 poskytl hlavní analytik projektu Michail Maglov rozhovor mimo jiné i na toto téma stanici Rádio Svoboda, tedy ruské redakci Rádia Svobodná Evropa.