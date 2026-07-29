Největší česká hotelová skupina je na dalších nákupech. Czech Inn koupí svůj třicátý hotel
- Czech Inn Hotels Jaroslava Svobody přidává do svého portfolia nové a nové hotely.
- Díky stejné strategii skupina raketově vyrostla, o padesát procent za posledních šest let, a stala se největší v zemi.
- V druhé polovině roku by do portfolia společnosti měl přibýt třicátý hotel.
Letos v dubnu koupila společnost Czech Inn Hotels Jaroslava Svobody podíl v hotelu v Rize. Výši transakce strany neprozradily, jednalo se však o obchod za stovky milionů. Pro Czech Inn je to už 29. hotel. Česká hotelnická firma je tak třetím rokem doma největší, loňský rok zakončila s obratem kolem tří miliard korun. Sám Svoboda přitom věří, že cestovat se v budoucnu bude úplně jinak než dnes, a připravuje se na další krizi cestovního ruchu.
Pětihvězdičkový butikový hotel Grand Palace pochází z roku 1877 a stojí v centru Rigy, jen kousek od Starého Města, tamního hradu a také nákupních ulic lotyšské metropole.czech Inn Hotels dnes vlastní třetinu hotelu, který navíc provozuje. Nákup souvisí s dlouhodobým plánem zaměřit se nejen na střední a východní Evropu, ale i na pobaltské země. „Je to Evropská unie, mají euro, tedy měnu, s níž umíme pracovat. Je to také stabilní prostředí, mluví se tam anglicky i rusky a Čechy znají a mají je rádi. Poměrně snadno se tam také dostanete,“ vyjmenovává Svoboda výhody tamního trhu.
Vyjednávání o koupi třetinového podílu zabralo podle Svobody asi půl roku, což byl relativně standardní čas, v posledních měsících se naopak jednání o dost protahují. Může za to podle jeho slov nestabilita, politická situace ve světě, to, že banky nejsou tolik vstřícné k financování, i fakt, že se lidé bojí udělat rozhodnutí. Teď se skupina pouští do renovace. Pětihvězdičkovému provozu by se mělo přiblížit tamní wellness a také restaurace.
Hotel jako způsob poznávání země
„Ke každému hotelu přistupujeme individuálně, v tom je nejen naše obrovská konkurenční výhoda, ale i know‑how. Nejsme zahraniční řetězec, který by měl manuály na všechno, aby všechno všude vypadalo stejně. To fungovalo dřív, když lidé cestovali a nevěděli, kam přesně jedou, nemohli si to pořádně dohledat. Proto volili sítě, jež znali. To už dnes neplatí, informace má teď už každý. Jsme přesvědčení, že hotel je součástí nějakého místa, člověk tam jede, aby to místo poznal, jedno jestli je na dovolené nebo na pracovní cestě. Chce tedy jíst tamní kuchyni a poznat místní zvyky. Hotel má být místem, které vás s tamní kulturou bude seznamovat,“ míní Svoboda.
V oné tabulce o 29 položkách najdete velmi rozdílné hotely. Je to například The Grand Mark Prague v Hybernské, Don Giovanni v Praze 3, Grand Hotel Prague Towers na Vyšehradě, Grand Hotel International v Praze 6 či Grand Palace Brno. Když je navštívíte, rozhodně byste si na první pohled netipli, že jde o hotely jedné skupiny.
Jsou ale zároveň velmi rozličné co do vlastnictví. Czech Inn Hotels postupuje různě. Někde hotel jen provozuje, někde si ho navíc pronajímá, jinde vlastní nějaký podíl, ať už menšinový, či většinový, někde, povětšinou v Česku, ale nově také v Maďarsku je stoprocentním vlastníkem. V podobné flexibilitě Svoboda vidí ohromnou výhodu.
Majitel Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda |
Maďarský hotel je čtyřhvězdičkový a skupina jej do svého portfolia přidala teprve loni. Cena transakce byla kolem 200 milionů korun, pod novým jménem Hotel Ferenc ho Czech Inn otevřela v prosinci. Výhoda tamního ubytování je blízkost ke stejnojmennému sportovnímu stadionu Puskás Ferenc, který byl na místě původního sportoviště znovu postaven v roce 2019. Aréna pojme až 67 tisíc diváků.
„Je to hotel v širším centru Budapešti, vázaný na velké stadiony, je dostupný autem, stejně tak i z letiště, takže jsme se rozhodli, že ho koupíme,“ říká zakladatel Czech Inn Hotels. Společnost hledá další příležitosti. Převážně v Polsku, na Slovensku, ale také v Rakousku. Zaměřuje se na Estonsko i Litvu, pokukuje rovněž po trhu v Rumunsku, jeden hotel pořídila v Gruzii, na dosah už měla hotel v Arménii, smlouva byla před podpisem, nakonec ale původní majitel vycouval.
Skupina je stále aktivní i v Česku. Letos v lednu do jejího portfolia přibyl komplex Bobycentrum v Brně. Dosud jej Czech Inn provozovala, od začátku roku je také vlastníkem. Svobodova společnost se poohlíží po svém prvním hotelu v Ostravě a také v Plzni nebo Olomouci. Jsou to právě čtyř- a pětihvězdičkové hotely, na něž se nyní zaměřuje, a rovněž hotely městské.
Svoboda to vysvětluje jako součást strategie. „Stěžejní pro nás je růst. A to v našem případě znamená další hotely, vychovávat další zaměstnance, poskytovat lepší a lepší služby, nabírat zkušenosti a zúročovat je. Začínali jsme v Harrachově, kde jsme měli nejdřív jeden, pak dva, tři hotely, až jsme tam byli největší, pak jsme přešli do Prahy a teď rosteme v Brně. Logicky k tomu přibylo i zahraničí, protože jinak bychom se nutili do obchodů, které pro nás nejsou tolik zajímavé,“ líčí Svoboda.
Ačkoli společnost vlastní také několik hotelů v Portugalsku, její orientace se teď zaměřuje právě do okolí Česka. Je to dílem tím, že chce být všude atraktivní právě pro českého zákazníka, který v Czech Inn Hotels vždy narazí na češtinu, dílem tím, že Západ podle podnikatele bude nejen čím dál dražší, ale zároveň nebezpečný. „Výhodou Západu jsou dostupné destinace, dnes už se ale spousta lidí zamyslí, jestli chce jet do Francie, Belgie, některých částí Španělska nebo Německa, protože se v těch městech necítí bezpečně, a navíc je tam draho,“ argumentuje Svoboda, proč se ubírá jiným směrem.
Roli v tom sehrává ještě jedna věc. „Jsem přesvědčený, že doba, kdy se cestuje, nebude trvat věčně. Cestovní ruch má vždy nějaké nárazy a prochází krizí častěji než jiné obory. Ve vzduchu je například návrat inflace, lidé tak budou jezdit spíš na kratší cesty, než že by obletěli svět,“ míní podnikatel.
Je to však právě krize, která zatím Svobodův hotelový byznys vždy posunula někam dál. Během finanční krize 2009 a dalších let přibylo do současné devětadvacítky zatím nejvíc hotelů. Další výrazný nárůst přišel během covidu, kdy většina hotelů zavřela kvůli pandemickým opatřením. Společnost Czech Inn Hotels, jež existuje od roku 2003, od počátku pandemie zaznamenala padesátiprocentní růst. „Když se ostatní majetku zbavují, je to pro nás příležitost,“ uvádí Jaroslav Svoboda, který je i letos na nákupech. V druhé polovině roku by do portfolia skupiny měl přibýt třicátý a možná i jednatřicátý hotel.