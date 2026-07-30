Eurobankovky čeká největší proměna v historii. Podívejte se, jaké návrhy bojují o finále
- ECB zveřejnila deset finálních návrhů nové podoby eurobankovek.
- Soutěž pracuje s tématy Evropská kultura a Řeky a ptáci.
- O vítězi má Rada guvernérů rozhodnout kolem konce roku 2026.
Podoba eurobankovek se po více než dvaceti letech chystá k výrazné proměně. Evropská centrální banka přitom nechce změnit pouze jejich vzhled. Nová série má být bezpečnější proti padělání, šetrnější k životnímu prostředí a přístupnější lidem se zrakovým postižením. O vítězných návrzích by měla Rada guvernérů ECB rozhodnout kolem konce roku 2026, na nové bankovky v peněženkách si však Evropané počkají ještě několik let.
Designérská soutěž se soustředila na dvě témata: Evropskou kulturu a Řeky a ptáky. První pracuje s osobnostmi a místy, které utvářely společnou kulturní identitu kontinentu, druhé propojuje evropskou krajinu, volnost pohybu a vztah člověka k přírodě.
Do soutěže se přihlásilo přes 1200 grafiků. Pětadvacet z nich dostalo příležitost rozpracovat vlastní řešení a odborná porota následně vybrala deset finalistů.
1. Studio Joost Grootens
Koláž návrhů nových eurobankovek od Studio Joost Grootens |
Návrh vychází z úvahy o tom, jak vzniká kultura. Nepředstavuje ji jako soubor hotových děl, ale jako živý proces, na němž se podílejí jednotlivci i celá společnost.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Studio Joost Grootens |
Portréty na předních stranách zdůrazňují oči a ústa. Oči zastupují pozorování, vnímání a přemýšlení, zatímco ústa symbolizují vyjadřování, dialog a vzájemnou výměnu. Vyobrazené osobnosti tak nejsou jen připomínkou konkrétních lidí, ale také obecné lidské schopnosti vytvářet kulturu.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Studio Joost Grootens |
Zadní strany zachycují současné kulturní prostory, v nichž se potkávají a komunikují lidé různého věku i původu. Obě strany bankovek společně propojují osobní vnímání a vyjádření s mezilidskou výměnou. Kulturu tak představují jako něco, co vzniká a proměňuje se společně s lidmi.
2. PunktFormStrich
Koláž návrhů nových eurobankovek od PunktFormStrich |
Série nazvaná „Řeky a ptáci“ propojuje jednotlivé ptačí druhy s prostředím, v němž žijí. Každá bankovka představuje jiného ptáka a jeho přirozené stanoviště, čímž spojuje evropskou krajinu s její biologickou rozmanitostí.
Koláž návrhů nových eurobankovek od PunktFormStrich |
Vodorovné pruhy převádějí charakteristický hlas každého ptáka do vizuální podoby, zatímco svislá stupnice znázorňuje rychlost jeho letu. Přední strany doplňují také stručné údaje o vyobrazeném druhu, takže bankovky fungují i jako jednoduchý informační přehled.
Koláž návrhů nových eurobankovek od PunktFormStrich |
Na zadních stranách se objevují budovy institucí Evropské unie spolu s mapou Evropy. Návrh tím vytváří spojení mezi evropskou přírodou, společnými institucemi a kulturní identitou kontinentu.
3. Neue Gestaltung GmbH
Koláž návrhů nových eurobankovek od Neue Gestaltung GmbH |
Základní myšlenka návrhu je jednoduchá: Evropa tvoří společný kulturní prostor. Jednotlivé bankovky odlišuje dominantní barva a vlastní ústřední motiv. Každá zároveň představuje osobnost, jejíž život a dílo po staletí propojují Evropany.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Neue Gestaltung GmbH |
Přední strany stavějí do centra výrazné portréty doplněné geometrickými motivy. Každá nominální hodnota připomíná jinou oblast evropské kultury a osobnost, která ji výrazně ovlivnila.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Neue Gestaltung GmbH |
Zadní strany spojují mapu Evropy se souhvězdími, podle nichž se po staletí orientovali cestovatelé. Doplňují je současné výjevy z divadel, koncertních sálů, škol, knihoven, muzeí a veřejných prostranství. Postavy nemají konkrétní rysy, aby se v nich mohli poznat lidé z různých částí Evropy.
4. Rudy Guedj and François Girard-Meunier
Koláž návrhů nových eurobankovek od Rudy Guedj a François Girard-Meunier |
Sérií prochází příběh řeky, která putuje od horského pramene až k rozbouřenému moři. V abstraktně pojatých krajinách se postupně objevuje šest ptačích druhů. Proměňuje se také světlo: zpočátku působí jemně, později získává na síle a stává se výrazným symbolem celé cesty.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Rudy Guedj a François Girard-Meunier |
Přední strany vybízejí k pozornému prohlížení. Divák se ocitá v roli pozorovatele, který v krajině hledá jednotlivé ptáky a stopy charakteristické pro jejich druh. Vyobrazení doplňují grafické prvky inspirované jejich vzhledem, pohybem a hlasem.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Rudy Guedj a François Girard-Meunier |
Zadní strany představují instituce Evropské unie prostřednictvím lidských gest a proměnlivé struktury připomínající tkaninu. Ruce ji přidržují, stabilizují a usměrňují, případně nad ní diskutují. Symbolizují tak spolupráci v praxi, zatímco z budov evropských institucí se světlo šíří napříč územím Unie.
5. Myrsini Vardopoulou
Koláž návrhů nových eurobankovek od Myrsini Vardopoulou |
Návrh se nezaměřuje primárně na životní příběhy vyobrazených osobností. Do popředí staví univerzální hodnotu jejich práce a význam, který jejich dílo získalo napříč evropskou kulturou.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Myrsini Vardopoulou |
Kruh a další grafické symboly vytvářejí pomyslný intelektuální prostor. Jejich podoba má být na první pohled srozumitelná a povědomá, zároveň však obsahuje drobné odkazy, které umožňují hledat v návrhu hlubší významy.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Myrsini Vardopoulou |
Ačkoli se vyobrazené osobnosti věnovaly různým oborům a pocházely z různých období, jejich přínos návrh představuje jako společný zdroj inspirace. Bankovky tak odkazují ke známým kulturním hodnotám, které se v průběhu času neustále proměňují a získávají nové významy.
6. Jan Robert Dünnweller
Koláž návrhů nových eurobankovek od Jan Robert Dünnweller |
Návrh vychází z oficiálního hesla Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“. Evropu podle autorů spojují společné dějiny, kulturní dědictví, sdílené hodnoty a pocit sounáležitosti. Její celek však zároveň tvoří množství odlišných kulturních identit.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Jan Robert Dünnweller |
Společnou evropskou kulturní historii zastupují na předních stranách ručně kreslené portréty významných osobností. Obklopuje je koláž složená z různých tvarů, barev a textur. Samostatné prvky se v ní propojují a vytvářejí nový celek – podobně jako rozmanité evropské kultury.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Jan Robert Dünnweller |
Na zadních stranách se objevují místa, kde lidé kulturu společně vytvářejí a prožívají. Také tato vyobrazení jsou zasazena do pestré koláže. Portréty i společné kulturní prostory tak převádějí evropské heslo do konkrétní vizuální podoby.
7. Rubio & del Amo and Cruz más Cruz
Koláž návrhů nových eurobankovek od Rubio & del Amo a Cruz más Cruz |
Ze středu každé bankovky hledí na diváka významná evropská osobnost. Její portrét má otevírat pomyslný dialog mezi lidmi, kteří utvářeli evropskou kulturní identitu, a těmi, kteří ji rozvíjejí dnes.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Rubio & del Amo a Cruz más Cruz |
Každé nominální hodnotě dominuje snadno rozpoznatelná barva. Jednotlivé bankovky zároveň propojuje soustava linií, která vytváří jejich charakteristickou texturu a drží všechny obrazové prvky pohromadě.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Rubio & del Amo a Cruz más Cruz |
Při otočení bankovek do vodorovné polohy se v jejich grafické struktuře objeví čtyři svislé bloky. Každý z nich vychází z tvaru jednoho písmene ve slově „EURO“ – postupně E, U, R a O.
8. Atelier Goppel-Toperngpong
Koláž návrhů nových eurobankovek od Atelier Goppel-Toperngpong |
Ústředním motivem návrhu je voda – základ života, který utváří evropskou krajinu i prostředí pro bohatou ptačí populaci zobrazenou na předních stranách bankovek. Jednotlivé nominály zachycují různé druhy ptáků v jejich přirozených stanovištích.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Atelier Goppel-Toperngpong |
Voda může symbolizovat rovnováhu, stálost i schopnost přizpůsobit se. Autoři tyto vlastnosti přenášejí také na evropské instituce vyobrazené na zadních stranách bankovek. Chtějí je tak představit jako stabilní součást Evropské unie, jejímž funkcím mohou lidé důvěřovat a rozumět.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Atelier Goppel-Toperngpong |
Jediná kapka se může zdát bezvýznamná, ale vytrvalý proud dokáže během staletí proměnit celá pohoří. Podobně může mít jednotlivec jen omezený vliv, zatímco miliony lidí spojených společným cílem představují odolnou a silnou společnost. Právě proto je podle autorů voda vhodnou metaforou Evropské unie.
9. Isabelle Daëron
Koláž návrhů nových eurobankovek od Isabelle Daëron |
Pohyb je ústředním motivem návrhu – od mávnutí ptačích křídel až po proudění řek. Série má zachytit dynamiku Evropské unie i hmotné a nehmotné toky, které procházejí jejím územím.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Isabelle Daëron |
Pták vystupuje jako posel a symbolizuje dialog i vzájemnou závislost evropské společnosti a přírody. Na přední straně bankovky se objevuje samostatně, zatímco na rubu létá v hejnu nad sídly evropských institucí.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Isabelle Daëron |
Let ptáka sleduje evropskou krajinu od pramenů řek až k oceánu. Výtvarně ji utvářejí dva vzájemně propletené vzory – jeden ručně kreslený fixem, druhý vytvořený digitálně pomocí vektorové grafiky. Jejich spojení má vyjadřovat soudržnost vyrůstající z rozmanitosti.
10. Ville Tietäväinen
Koláž návrhů nových eurobankovek od Ville Tietäväinen |
Série vypráví příběh evropských řek – od pramenů v horách až po jejich ústí do moře. Hlavními průvodci jsou ptáci zachycení ve svém přirozeném prostředí. S rostoucí hodnotou bankovky se řeka i její obyvatelé postupně přibližují k pobřeží.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Ville Tietäväinen |
Tuto cestu připomínají také ochranné prvky na předních stranách bankovek. Každá fólie zachycuje jednu etapu toku spolu s příslušným ptačím druhem a funguje tak jako drobná infografika, která pomáhá číst příběh celé série.
Koláž návrhů nových eurobankovek od Ville Tietäväinen |
Na zadních stranách se přírodní motiv propojuje s evropskými institucemi. Siluety jejich budov splývají s tvarem křídel ptáků z lícní strany, čímž návrh symbolicky spojuje evropskou krajinu, její živou přírodu a společné instituce.