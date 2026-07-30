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Eurobankovky čeká největší proměna v historii. Podívejte se, jaké návrhy bojují o finále

Koláž návrhů nové podoby eurobankovek.

Koláž návrhů nové podoby eurobankovek. Zdroj: Evropská centrální banka.

Návrhy nových eurobankovek od Studia Joost Grootens.
Návrhy nových eurobankovek od Studia Joost Grootens.
Návrhy nových eurobankovek od Studia Joost Grootens.
Návrhy nových eurobankovek od Studia Joost Grootens.
Návrhy nových eurobankovek od Studia Joost Grootens.
120 Fotogalerie
Michal Rapco
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  • ECB zveřejnila deset finálních návrhů nové podoby eurobankovek. 
  • Soutěž pracuje s tématy Evropská kultura a Řeky a ptáci. 
  • O vítězi má Rada guvernérů rozhodnout kolem konce roku 2026. 

Podoba eurobankovek se po více než dvaceti letech chystá k výrazné proměně. Evropská centrální banka přitom nechce změnit pouze jejich vzhled. Nová série má být bezpečnější proti padělání, šetrnější k životnímu prostředí a přístupnější lidem se zrakovým postižením. O vítězných návrzích by měla Rada guvernérů ECB rozhodnout kolem konce roku 2026, na nové bankovky v peněženkách si však Evropané počkají ještě několik let. 

Designérská soutěž se soustředila na dvě témata: Evropskou kulturu a Řeky a ptáky. První pracuje s osobnostmi a místy, které utvářely společnou kulturní identitu kontinentu, druhé propojuje evropskou krajinu, volnost pohybu a vztah člověka k přírodě. 

Do soutěže se přihlásilo přes 1200 grafiků. Pětadvacet z nich dostalo příležitost rozpracovat vlastní řešení a odborná porota následně vybrala deset finalistů. 

1. Studio Joost Grootens

Koláž návrhů nových eurobankovek od Studio Joost GrootensKoláž návrhů nových eurobankovek od Studio Joost Grootens | Zdroj: Evropská centrální banka.

Návrh vychází z úvahy o tom, jak vzniká kultura. Nepředstavuje ji jako soubor hotových děl, ale jako živý proces, na němž se podílejí jednotlivci i celá společnost. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Studio Joost GrootensKoláž návrhů nových eurobankovek od Studio Joost Grootens | Zdroj: Evropská centrální banka.

Portréty na předních stranách zdůrazňují oči a ústa. Oči zastupují pozorování, vnímání a přemýšlení, zatímco ústa symbolizují vyjadřování, dialog a vzájemnou výměnu. Vyobrazené osobnosti tak nejsou jen připomínkou konkrétních lidí, ale také obecné lidské schopnosti vytvářet kulturu. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Studio Joost GrootensKoláž návrhů nových eurobankovek od Studio Joost Grootens | Zdroj: Evropská centrální banka.

Zadní strany zachycují současné kulturní prostory, v nichž se potkávají a komunikují lidé různého věku i původu. Obě strany bankovek společně propojují osobní vnímání a vyjádření s mezilidskou výměnou. Kulturu tak představují jako něco, co vzniká a proměňuje se společně s lidmi. 

Návrhy nových eurobankovek od Studia Joost Grootens.
Návrhy nových eurobankovek od Studia Joost Grootens.
Návrhy nových eurobankovek od Studia Joost Grootens.
Návrhy nových eurobankovek od Studia Joost Grootens.
Návrhy nových eurobankovek od Studia Joost Grootens.
12 Fotogalerie

2. PunktFormStrich

Koláž návrhů nových eurobankovek od PunktFormStrichKoláž návrhů nových eurobankovek od PunktFormStrich | Zdroj: Evropská centrální banka.

Série nazvaná „Řeky a ptáci“ propojuje jednotlivé ptačí druhy s prostředím, v němž žijí. Každá bankovka představuje jiného ptáka a jeho přirozené stanoviště, čímž spojuje evropskou krajinu s její biologickou rozmanitostí. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od PunktFormStrichKoláž návrhů nových eurobankovek od PunktFormStrich | Zdroj: Evropská centrální banka.

Vodorovné pruhy převádějí charakteristický hlas každého ptáka do vizuální podoby, zatímco svislá stupnice znázorňuje rychlost jeho letu. Přední strany doplňují také stručné údaje o vyobrazeném druhu, takže bankovky fungují i jako jednoduchý informační přehled. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od PunktFormStrichKoláž návrhů nových eurobankovek od PunktFormStrich | Zdroj: Evropská centrální banka.

Na zadních stranách se objevují budovy institucí Evropské unie spolu s mapou Evropy. Návrh tím vytváří spojení mezi evropskou přírodou, společnými institucemi a kulturní identitou kontinentu. 

Návrhy nových eurobankovek od PunktFormStrich
Návrhy nových eurobankovek od PunktFormStrich
Návrhy nových eurobankovek od PunktFormStrich
Návrhy nových eurobankovek od PunktFormStrich
Návrhy nových eurobankovek od PunktFormStrich
12 Fotogalerie

3. Neue Gestaltung GmbH

Koláž návrhů nových eurobankovek od Neue Gestaltung GmbHKoláž návrhů nových eurobankovek od Neue Gestaltung GmbH | Zdroj: Evropská centrální banka.

Základní myšlenka návrhu je jednoduchá: Evropa tvoří společný kulturní prostor. Jednotlivé bankovky odlišuje dominantní barva a vlastní ústřední motiv. Každá zároveň představuje osobnost, jejíž život a dílo po staletí propojují Evropany. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Neue Gestaltung GmbHKoláž návrhů nových eurobankovek od Neue Gestaltung GmbH | Zdroj: Evropská centrální banka.

Přední strany stavějí do centra výrazné portréty doplněné geometrickými motivy. Každá nominální hodnota připomíná jinou oblast evropské kultury a osobnost, která ji výrazně ovlivnila. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Neue Gestaltung GmbHKoláž návrhů nových eurobankovek od Neue Gestaltung GmbH | Zdroj: Evropská centrální banka.

Zadní strany spojují mapu Evropy se souhvězdími, podle nichž se po staletí orientovali cestovatelé. Doplňují je současné výjevy z divadel, koncertních sálů, škol, knihoven, muzeí a veřejných prostranství. Postavy nemají konkrétní rysy, aby se v nich mohli poznat lidé z různých částí Evropy. 

Návrhy nových eurobankovek od Neue Gestaltung GmbH
Návrhy nových eurobankovek od Neue Gestaltung GmbH
Návrhy nových eurobankovek od Neue Gestaltung GmbH
Návrhy nových eurobankovek od Neue Gestaltung GmbH
Návrhy nových eurobankovek od Neue Gestaltung GmbH
12 Fotogalerie

4. Rudy Guedj and François Girard-Meunier

Koláž návrhů nových eurobankovek od Rudy Guedj a François Girard-MeunierKoláž návrhů nových eurobankovek od Rudy Guedj a François Girard-Meunier | Zdroj: Evropská centrální banka.

Sérií prochází příběh řeky, která putuje od horského pramene až k rozbouřenému moři. V abstraktně pojatých krajinách se postupně objevuje šest ptačích druhů. Proměňuje se také světlo: zpočátku působí jemně, později získává na síle a stává se výrazným symbolem celé cesty. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Rudy Guedj a François Girard-MeunierKoláž návrhů nových eurobankovek od Rudy Guedj a François Girard-Meunier | Zdroj: Evropská centrální banka.

Přední strany vybízejí k pozornému prohlížení. Divák se ocitá v roli pozorovatele, který v krajině hledá jednotlivé ptáky a stopy charakteristické pro jejich druh. Vyobrazení doplňují grafické prvky inspirované jejich vzhledem, pohybem a hlasem. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Rudy Guedj a François Girard-MeunierKoláž návrhů nových eurobankovek od Rudy Guedj a François Girard-Meunier | Zdroj: Evropská centrální banka.

Zadní strany představují instituce Evropské unie prostřednictvím lidských gest a proměnlivé struktury připomínající tkaninu. Ruce ji přidržují, stabilizují a usměrňují, případně nad ní diskutují. Symbolizují tak spolupráci v praxi, zatímco z budov evropských institucí se světlo šíří napříč územím Unie. 

Návrhy nových eurobankovek od Rudy Guedj a François Girard-Meunier
Návrhy nových eurobankovek od Rudy Guedj a François Girard-Meunier
Návrhy nových eurobankovek od Rudy Guedj a François Girard-Meunier
Návrhy nových eurobankovek od Rudy Guedj a François Girard-Meunier
Návrhy nových eurobankovek od Rudy Guedj a François Girard-Meunier
12 Fotogalerie

5. Myrsini Vardopoulou

Koláž návrhů nových eurobankovek od Myrsini VardopoulouKoláž návrhů nových eurobankovek od Myrsini Vardopoulou | Zdroj: Evropská centrální banka.

Návrh se nezaměřuje primárně na životní příběhy vyobrazených osobností. Do popředí staví univerzální hodnotu jejich práce a význam, který jejich dílo získalo napříč evropskou kulturou. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Myrsini VardopoulouKoláž návrhů nových eurobankovek od Myrsini Vardopoulou | Zdroj: Evropská centrální banka.

Kruh a další grafické symboly vytvářejí pomyslný intelektuální prostor. Jejich podoba má být na první pohled srozumitelná a povědomá, zároveň však obsahuje drobné odkazy, které umožňují hledat v návrhu hlubší významy. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Myrsini VardopoulouKoláž návrhů nových eurobankovek od Myrsini Vardopoulou | Zdroj: Evropská centrální banka.

Ačkoli se vyobrazené osobnosti věnovaly různým oborům a pocházely z různých období, jejich přínos návrh představuje jako společný zdroj inspirace. Bankovky tak odkazují ke známým kulturním hodnotám, které se v průběhu času neustále proměňují a získávají nové významy. 

Návrhy nových eurobankovek od Myrsini Vardopoulou
Návrhy nových eurobankovek od Myrsini Vardopoulou
Návrhy nových eurobankovek od Myrsini Vardopoulou
Návrhy nových eurobankovek od Myrsini Vardopoulou
Návrhy nových eurobankovek od Myrsini Vardopoulou
12 Fotogalerie

6. Jan Robert Dünnweller

Koláž návrhů nových eurobankovek od Jan Robert DünnwellerKoláž návrhů nových eurobankovek od Jan Robert Dünnweller | Zdroj: Evropská centrální banka.

Návrh vychází z oficiálního hesla Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“. Evropu podle autorů spojují společné dějiny, kulturní dědictví, sdílené hodnoty a pocit sounáležitosti. Její celek však zároveň tvoří množství odlišných kulturních identit. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Jan Robert DünnwellerKoláž návrhů nových eurobankovek od Jan Robert Dünnweller | Zdroj: Evropská centrální banka.

Společnou evropskou kulturní historii zastupují na předních stranách ručně kreslené portréty významných osobností. Obklopuje je koláž složená z různých tvarů, barev a textur. Samostatné prvky se v ní propojují a vytvářejí nový celek – podobně jako rozmanité evropské kultury. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Jan Robert DünnwellerKoláž návrhů nových eurobankovek od Jan Robert Dünnweller | Zdroj: Evropská centrální banka.

Na zadních stranách se objevují místa, kde lidé kulturu společně vytvářejí a prožívají. Také tato vyobrazení jsou zasazena do pestré koláže. Portréty i společné kulturní prostory tak převádějí evropské heslo do konkrétní vizuální podoby. 

Návrhy nových eurobankovek od Jan Robert Dünnweller
Návrhy nových eurobankovek od Jan Robert Dünnweller
Návrhy nových eurobankovek od Jan Robert Dünnweller
Návrhy nových eurobankovek od Jan Robert Dünnweller
Návrhy nových eurobankovek od Jan Robert Dünnweller
12 Fotogalerie

7. Rubio & del Amo and Cruz más Cruz

Koláž návrhů nových eurobankovek od Rubio & del Amo a Cruz más CruzKoláž návrhů nových eurobankovek od Rubio & del Amo a Cruz más Cruz | Zdroj: Evropská centrální banka.

Ze středu každé bankovky hledí na diváka významná evropská osobnost. Její portrét má otevírat pomyslný dialog mezi lidmi, kteří utvářeli evropskou kulturní identitu, a těmi, kteří ji rozvíjejí dnes. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Rubio & del Amo a Cruz más CruzKoláž návrhů nových eurobankovek od Rubio & del Amo a Cruz más Cruz | Zdroj: Evropská centrální banka.

Každé nominální hodnotě dominuje snadno rozpoznatelná barva. Jednotlivé bankovky zároveň propojuje soustava linií, která vytváří jejich charakteristickou texturu a drží všechny obrazové prvky pohromadě. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Rubio & del Amo a Cruz más CruzKoláž návrhů nových eurobankovek od Rubio & del Amo a Cruz más Cruz | Zdroj: Evropská centrální banka.

Při otočení bankovek do vodorovné polohy se v jejich grafické struktuře objeví čtyři svislé bloky. Každý z nich vychází z tvaru jednoho písmene ve slově „EURO“ – postupně E, U, R a O. 

Návrhy nových eurobankovek od Rubio & del Amo a Cruz más Cruz
Návrhy nových eurobankovek od Rubio & del Amo a Cruz más Cruz
Návrhy nových eurobankovek od Rubio & del Amo a Cruz más Cruz
Návrhy nových eurobankovek od Rubio & del Amo a Cruz más Cruz
Návrhy nových eurobankovek od Rubio & del Amo a Cruz más Cruz
12 Fotogalerie

8. Atelier Goppel-Toperngpong

Koláž návrhů nových eurobankovek od Atelier Goppel-ToperngpongKoláž návrhů nových eurobankovek od Atelier Goppel-Toperngpong | Zdroj: Evropská centrální banka.

Ústředním motivem návrhu je voda – základ života, který utváří evropskou krajinu i prostředí pro bohatou ptačí populaci zobrazenou na předních stranách bankovek. Jednotlivé nominály zachycují různé druhy ptáků v jejich přirozených stanovištích. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Atelier Goppel-ToperngpongKoláž návrhů nových eurobankovek od Atelier Goppel-Toperngpong | Zdroj: Evropská centrální banka.

Voda může symbolizovat rovnováhu, stálost i schopnost přizpůsobit se. Autoři tyto vlastnosti přenášejí také na evropské instituce vyobrazené na zadních stranách bankovek. Chtějí je tak představit jako stabilní součást Evropské unie, jejímž funkcím mohou lidé důvěřovat a rozumět. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Atelier Goppel-ToperngpongKoláž návrhů nových eurobankovek od Atelier Goppel-Toperngpong | Zdroj: Evropská centrální banka.

Jediná kapka se může zdát bezvýznamná, ale vytrvalý proud dokáže během staletí proměnit celá pohoří. Podobně může mít jednotlivec jen omezený vliv, zatímco miliony lidí spojených společným cílem představují odolnou a silnou společnost. Právě proto je podle autorů voda vhodnou metaforou Evropské unie. 

Návrhy nových eurobankovek od Atelier Goppel-Toperngpong
Návrhy nových eurobankovek od Atelier Goppel-Toperngpong
Návrhy nových eurobankovek od Atelier Goppel-Toperngpong
Návrhy nových eurobankovek od Atelier Goppel-Toperngpong
Návrhy nových eurobankovek od Atelier Goppel-Toperngpong
12 Fotogalerie

9. Isabelle Daëron

Koláž návrhů nových eurobankovek od Isabelle DaëronKoláž návrhů nových eurobankovek od Isabelle Daëron | Zdroj: Evropská centrální banka.

Pohyb je ústředním motivem návrhu – od mávnutí ptačích křídel až po proudění řek. Série má zachytit dynamiku Evropské unie i hmotné a nehmotné toky, které procházejí jejím územím. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Isabelle DaëronKoláž návrhů nových eurobankovek od Isabelle Daëron | Zdroj: Evropská centrální banka.

Pták vystupuje jako posel a symbolizuje dialog i vzájemnou závislost evropské společnosti a přírody. Na přední straně bankovky se objevuje samostatně, zatímco na rubu létá v hejnu nad sídly evropských institucí. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Isabelle DaëronKoláž návrhů nových eurobankovek od Isabelle Daëron | Zdroj: Evropská centrální banka.

Let ptáka sleduje evropskou krajinu od pramenů řek až k oceánu. Výtvarně ji utvářejí dva vzájemně propletené vzory – jeden ručně kreslený fixem, druhý vytvořený digitálně pomocí vektorové grafiky. Jejich spojení má vyjadřovat soudržnost vyrůstající z rozmanitosti. 

Návrhy nových eurobankovek od Isabelle Daëron
Návrhy nových eurobankovek od Isabelle Daëron
Návrhy nových eurobankovek od Isabelle Daëron
Návrhy nových eurobankovek od Isabelle Daëron
Návrhy nových eurobankovek od Isabelle Daëron
12 Fotogalerie

10. Ville Tietäväinen

Koláž návrhů nových eurobankovek od Ville TietäväinenKoláž návrhů nových eurobankovek od Ville Tietäväinen | Zdroj: Evropská centrální banka.

Série vypráví příběh evropských řek – od pramenů v horách až po jejich ústí do moře. Hlavními průvodci jsou ptáci zachycení ve svém přirozeném prostředí. S rostoucí hodnotou bankovky se řeka i její obyvatelé postupně přibližují k pobřeží. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Ville TietäväinenKoláž návrhů nových eurobankovek od Ville Tietäväinen | Zdroj: Evropská centrální banka.

Tuto cestu připomínají také ochranné prvky na předních stranách bankovek. Každá fólie zachycuje jednu etapu toku spolu s příslušným ptačím druhem a funguje tak jako drobná infografika, která pomáhá číst příběh celé série. 

Koláž návrhů nových eurobankovek od Ville TietäväinenKoláž návrhů nových eurobankovek od Ville Tietäväinen | Zdroj: Evropská centrální banka.

Na zadních stranách se přírodní motiv propojuje s evropskými institucemi. Siluety jejich budov splývají s tvarem křídel ptáků z lícní strany, čímž návrh symbolicky spojuje evropskou krajinu, její živou přírodu a společné instituce.  

Návrhy nových eurobankovek od Ville Tietäväinen
Návrhy nových eurobankovek od Ville Tietäväinen
Návrhy nových eurobankovek od Ville Tietäväinen
Návrhy nových eurobankovek od Ville Tietäväinen
Návrhy nových eurobankovek od Ville Tietäväinen
12 Fotogalerie

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