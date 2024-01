Kdo před rokem zainvestoval do akcií americké Tesly, mne si ruce. Automobilka mu tuto „sázku“ loni zhodnotila o více než sto procent. Koncem roku však ztratila prvenství v prodejích elektromobilů na světových trzích, když ji předběhl čínský gigant BYD - a není to jediný obrat, díky kterému mají Asiaté navrch. Profesionální portfolio manažeři a investoři, které e15 oslovila, nyní od investic do Tesly spíše odrazují a naopak upozorňují na značný potenciál jejího čínského konkurenta, na jehož případném úspěchu se mohou investoři svézt.