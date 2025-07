Spotřeba brzdí, cla bolí: Americké firmy čeká ziskový útlum

Tento týden začíná v USA hlavní část výsledkové sezony za druhé čtvrtletí. Konsensuální očekávání analytiků je velmi nízké, když by firmy z indexu S&P 500 měly v průměru reportovat ani ne pětiprocentní růst zisku při čtyřprocentním růstu tržeb. To by bylo nejméně za poslední rok a půl a u zisků propad z dvojciferného tempa růstu v předchozích dvou kvartálech.