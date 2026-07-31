J&T ARCH II posílá 278 milionů eur do Sandberg Capital. Získá podíl ve fondu se Seyforem
- J&T ARCH II uskutečňuje svou první investici od ukončení upisovacího období.
- Za přibližně 278 milionů eur získá 68 procent investičních akcií podfondu Sandberg Private Equity Fund 1.
- Jeho portfolio zahrnuje například softwarovou skupinu Seyfor, Dotykačku nebo školní systém Bakaláři.
Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH II uskutečňuje svou první investici. Za přibližně 278 milionů eur vstoupí do podfondu Sandberg Private Equity Fund 1, jehož prostřednictvím získá podíl v portfoliu firem ze sektoru informačních technologií, vzdělávání a zemědělství. Na transakci upozornily Seznam Zprávy.
J&T ARCH II bude po dokončení transakce držet 68 procent investičních akcií podfondu. Téměř 29 procent zůstane partnerům investiční skupiny Sandberg Capital Martinu Fedorovi, Michalu Rybovičovi a Richardu Flimelovi. Sandberg Capital založil Martin Fedor, kterého s J&T pojí dlouholetý vztah. J&T ARCH II touto akvizicí potvrzuje svou filozofii investovat do lidí, které zná a kterým důvěřuje
Nejvýznamnějším aktivem fondu je softwarová skupina Seyfor, v níž Sandberg drží 73procentní podíl. Seyfor zaměstnává přes 2200 lidí a působí ve více než 40 zemích. Jeho provozní zisk EBITDA podle Sandbergu během působení fondu vzrostl z desítek milionů korun na více než miliardu korun.
Do portfolia patří také poskytovatel pokladních a platebních systémů Dotykačka Group, dodavatel IT řešení pro energetiku Aqist ITS a poskytovatel cloudových služeb Revolgy Group.
Ve vzdělávání fond vlastní bratislavskou Cambridge International School a českou skupinu EDUCLEUS Group. Pod ni spadají mimo jiné Bakaláři, nejrozšířenější školní informační systém v Česku, a komunikační platforma Twigsee. Zemědělskou část portfolia zastupuje Sanagro Group, která na Slovensku hospodaří na více než 22 tisících hektarech půdy.
„Našim investorům transakce dává přístup k vybudovanému private equity portfoliu s lídry ve svých oborech,“ uvedl člen investičního výboru J&T ARCH Adam Tomis.
Sandberg Capital založil v roce 2014 Martin Fedor. Skupina se zaměřuje na malé a středně velké podniky ve střední a východní Evropě. Prostřednictvím devíti technologických platforem podle svých údajů uskutečnila více než 70 akvizic. Firmy v jejím portfoliu zaměstnávají přes tři tisíce lidí.
Investoři vložili do J&T ARCH II během prvního upisovacího období téměř 300 milionů eur. Z toho přibližně 155 milionů eur pochází od zakladatelských rodin skupiny J&T, zbytek poskytli externí investoři. Fond navazuje na J&T ARCH INVESTMENTS, který skupina spustila v roce 2020.
FLOW: Investujeme nejraději do lidí. Fond J&T Arch II hledá další miliardáře s tahem na zahraničí, říká Tomis z J&T