J&T Arch II nasál od investorů 7,2 miliardy. Nový fond teď zamíří na pražskou burz
Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch II získal během prvního upisovacího období téměř 300 milionů eur, tedy 7,2 miliardy korun.
Zhruba 155 milionů eur vložily zakladatelské rodiny J&T, zbytek kapitálu přišel od externích investorů.
Fond chystá oznámení první investice a pracuje také na uvedení na Burzu cenných papírů v Praze.
Nový fond kvalifikovaných investorů J&T Arch II má za sebou silný start. Během prvního upisovacího období, které trvalo tři měsíce, získal téměř 300 milionů eur, tedy 7,2 miliardy korun. Přibližně 155 milionů eur z této částky představuje kapitál zakladatelských rodin J&T, zbývající část vložili externí investoři.
J&T Arch II míří na Burzu cenných papírů v Praze
„Výsledek prvního úpisu potvrzuje pokračující zájem investorů o fondy J&T Arch. Nyní se soustředíme na dokončení první z rozpracovaných investic do dvojky, kterou představíme po uzavření transakce v průběhu července. Souběžně pracujeme na dokončení procesu uvedení J&T Arch II na Burzu cenných papírů v Praze,“ uvedl člen investičního výboru fondu Adam Tomis.
J&T Arch II navazuje na fond J&T Arch Investments, který se od svého založení stal největším fondem kvalifikovaných investorů v česko-slovenském prostoru. Aktiva pod jeho správou v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla o tři miliardy korun na 206 miliard korun.
J&T Arch je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Oba fondy kvalifikovaných investorů investují do podniků, projektů a partnerství, které skupina v posledních třiceti letech pomáhala budovat.
První fond J&T Arch Investments byl spuštěn v roce 2020. Spravuje majetek rodin zakladatelů skupiny J&T i kapitál privátních a institucionálních investorů. Obchoduje se s ním na pražské burze, kde podle fondu patří mezi nejlikvidnější tituly. Zároveň jde o první fond, se kterým se na pražské burze obchoduje kontinuálně.