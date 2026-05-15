Čeští investoři vstupují do Xeroxu. Míří mezi největší akcionáře firmy
- Pražský fond Starteepo Invest získal více než pětiprocentní podíl v americké technologické společnosti Xerox, upozornily Hospodářské noviny.
- Český investor František Bostl sází na restrukturalizaci firmy, která se snaží transformovat z tradičního výrobce tiskáren na poskytovatele digitálních služeb.
- Xerox patřil mezi průkopníky osobních počítačů, grafického rozhraní i kancelářských technologií.
Na americkém trhu přibývá další výrazná česká investice do známé, ale oslabené technologické značky. Investiční společnost Starteepo Invest podnikatele Františka Bostla oznámila, že drží přibližně 5,05 procenta akcií Xeroxu, čímž se podle informací Hospodářských novin zařadila mezi pět největších akcionářů firmy.
Hodnota podílu při současné ceně akcií přesahuje 16 milionů dolarů. Xerox v posledních letech čelí propadu tradičního trhu s tiskem a kopírováním a snaží se proměnit své podnikání směrem k digitálním službám, práci s daty a umělé inteligenci. Firma zároveň řeší vysoké zadlužení a za posledních pět let její akcie ztratily většinu hodnoty.
„Xerox vnímáme pro náš fond jako deep value příležitost a dnes představuje jednu z největších pozic v našem portfoliu. To odráží naše silné přesvědčení o dlouhodobém potenciálu společnosti. Je nám ctí stát se součástí historie této ikonické technologické společnosti,“ uvedl Bostl.
Převzetí konkurenta
Starteepo Invest se zaměřuje na investice do podhodnocených veřejně obchodovaných společností. V minulosti fond investoval například do společností Warner Bros. Discovery, PayPal nebo Western Digital. Vedle toho se podílí také na uvádění menších českých firem na pražskou burzu Start.
Xerox v polovině minulého roku dokončil převzetí společnosti Lexmark za 1,5 miliardy dolarů. Firma očekává, že spojení obou podniků posílí její pozici v oblasti tiskových a IT služeb. Xerox zároveň rozšiřuje aktivity i mimo tradiční tiskový byznys, například akvizicí společnosti ITsavvy.
Výzkumné centrum firmy Xerox stálo u vzniku inovací, které později využily firmy jako Apple či Microsoft. Dnes firma spravuje tisíce patentů a poskytuje tiskové a IT služby klientům ve více než 170 zemích. V roce 2025 utržila téměř osm miliard dolarů a zaměstnávala kolem 22 tisíc lidí.