Není atraktivní, smrdí a jeho příval je nekonečný. A co víc, přibývá. Komunální odpad. Podle posledních dostupných dat Českého statistického úřadu dosáhl v roce 2023 objem komunálního odpadu 5,4 milionu tun, což odpovídá přibližně 560 kilogramům na jednoho obyvatele. To představuje nárůst o zhruba 80 procent za posledních deset let. Co jednomu nevoní, znamená pro jiného šanci vydělat. A to i pro klasické drobné investory, kteří se většinou primárně orientují třeba na voňavky typu technologických akcií. Odpadky ostatně zlákaly i největší legendy investičního světa.