Trh Start v posledních letech pookřál, investoři ale sní o vstupu velkého hráče typu Monety. Co kdyby s takovou nabídkou přišel stát s některou ze svých firem?

Ideálním kandidátem je Letiště Praha. Firma má už teď vydané dluhopisy, což znamená, že reportuje podle mezinárodních účetních standardů a má otevřené hospodaření. Navíc ji vede velmi dobrý management. Je to stabilní, zisková společnost s růstovým potenciálem. Přesně takový typ infrastruktury, do kterého by rády investovaly třeba penzijní fondy.

V Evropě je běžné, že jsou letiště obchodována na burze. Vídeňské letiště je jeden z příkladů – a nikomu to nepřijde divné. Praha je přitom v tomto ohledu pozadu. A důvod? Je tu starý a zcela absurdní zákon z dob vlády sociální demokracie, podle kterého se nesmí prodat ani jediná akcie Letiště Praha. Zákon, který vznikl v předvolební horečce a který už dávno nemá v právním řádu co dělat.

Jak by takový vstup prakticky vypadal?

Stát si může ponechat kontrolní balík, například 51 procent, pokud chce zachovat strategickou kontrolu. Zbytek může nabídnout veřejnosti. Výtěžek by mohl financovat další rozvoj – třeba výstavbu nové dráhy. A současně by se tím mohl kultivovat management, protože by byl motivován výkonem akcií.

To není žádná privatizace v klasickém slova smyslu. Říkejme tomu kapitálové navýšení. Firma získá prostředky na svůj růst a investoři, ideálně domácí, příležitost k zajímavému výnosu. Navíc je možné upřednostnit české penzijní fondy nebo individuální investory před zahraničními, což je naprosto v souladu s evropskou legislativou.

Existují reálné snahy tento krok prosadit?

Zatím ne. Já to říkám, kudy chodím, ale jinak se v tomto směru nic významného neděje. Nevidím žádnou politickou iniciativu, která by vedla ke změně legislativy. A přitom by šlo o win-win pro všechny zúčastněné, to znamená stát, burzu, fondy i veřejnost. Ale chápu, že politicky je to citlivé téma, nicméně doufám, že jednou přijde vláda, která bude mít chuť a odvahu toto téma zvednout, vysvětlit a prosadit.

Zjednodušeně řečeno penzijní fondy za peníze lidí, kteří spoří a za třicet let jim z nich budou vyplácet penze, investují do infrastrukturního projektu. Ten bude znamenat například v případě letiště výstavbu nové přistávací dráhy, která bude sloužit dalších čtyřicet let a bude na tom vydělávat. To je prostě úplně přesně tak, jak by to mělo být a jak by na to mělo být nahlíženo – žádný prodej, žádné zbavení se něčeho, prostě využití privátních peněz určených k investicím pro rozvoj lokální firmy.

Letiště tedy dává smysl jako jediné, nebo jsou i další hypotetičtí adepti?

Upřímně už moc ne. Snad ještě ČEZ. Tam je těch variant celá řada včetně té nejhorší možné, o které ale doufám nikdo soudný už vůbec nepřemýšlí. Z mého pohledu může vše zůstat, tak jak je. Uvažovat se dá naopak ještě o doprodeji dalších akcií v držení státu, kterému ke kontrole společnosti bohatě stačí 51 procent. Získané prostředky by byly více než dobrým vkladem pro financování dalšího rozvoje energetické soustavy, ať už by se měla ubírat jakýmkoliv technologickým směrem. Existují různé scénáře, jak to technicky a daňově udělat.

Pak je tu třeba státní pivo čepované v Budějovicích, co s tím?

Ano, další možností by teoreticky mohl být Budvar, ale to je spíš symbolická záležitost. Ekonomicky jde o relativně malou firmu, jejíž uvedení na burzu by bylo spíše ukázkou toho, že to politici s kapitálovým trhem myslí vážně. Firmě samotné by to ale nepochybně mohlo pomoci odrazit se k vyššímu růstu. Pro české investory by se zas naskytla možnost vlastnit akcie známého českého pivovaru.

Debaty o rizicích nepřátelského převzetí, ohrožení samotné existence firmy a podobné nesmysly nechci komentovat. Plynou z čisté nevědomosti. Scénářů, jak se proti takovým rizikům pojistit, je celá řada. Značku by si například mohl ponechat stát nebo město a za transparentních podmínek ji pivovaru pronajímat. Akcionářům by pak patřila výroba a prodej. Obávám se ale, že Budvar je silné regionální politikum a jakákoliv debata končí právě těmi iracionálními obavami o ztrátu kontroly. Do parlamentu by to přinesl asi jen sebevrah.

Českou poštu a České dráhy nezmiňujete záměrně?

Tam už je podle mého názoru pozdě. Česká pošta mohla mít nějakou hodnotu před patnácti lety. Dnes už je v takovém stavu, že se spíše řeší, co s ní vůbec dál. Ostatně jsem před dávnými lety ministrovi vnitra, už ani nevím, kdo to tehdy byl, radil, ať uvede firmu na burzu, tehdy to ještě dávalo smysl. Měli jsme na toto téma zpracovanou rozsáhlou analýzu včetně příkladů podobných transakcí z jiných zemí. A České dráhy? Těžko říct. Cargo ještě funguje, osobní doprava v Evropě se na burze téměř nevyskytuje. Ale obecně: Státní podniky až na výše zmíněné výjimky nejsou v Česku řízené způsobem, který by z nich dělal atraktivní investice.

Kolik peněz by takový vstup Letiště Praha na burzu mohl vygenerovat?