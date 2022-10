Král dolar. Svět přepnul na zelenou bankovku, zpátky se hned tak nechystá | E15.cz

Americký dolar zcela ovládl finanční svět. Takzvaný dolarový index měřící sílu zelené bankovky proti šestici světových měn klíčových pro americký obchod za poslední rok posílil o pětinu, od ledna pak o necelých sedmnáct procent. Dolar totiž investorům nabídl to, co zbytek finančního světa nezvládl. A to bezpečí v kombinaci s výnosem.