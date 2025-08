Odhaduje se, že orientačně tři čtvrtiny veškerého vytěženého lithia končí u zákazníků z oblasti elektromobility. Prodeje automobilů poháněných baterií sice v posledních letech rostou napříč státy, ovšem pomaleji, než trhy očekávaly. Zákazníci, nejčastěji Číňané, si čistě elektrických nebo plug-in hybridních vozů loni odvezli z autosalonů přes sedmnáct milionů, meziročně o čtvrtinu více. To je sice úctyhodné číslo, k naplnění očekávané poptávky po lithiu však nestačí.

Některé automobilky, například BYD či Tesla, navíc částečně přecházejí na technologii LFP baterií, které vyžadují méně lithia. Zároveň se nenaplnily předpoklady, že je lithia ve světových ložiscích strukturální nedostatek. Především v Chile, Argentině a nově například i na Mali těžba naopak zrychlila. Výsledkem je propad cen této „nové ropy“ na mnohaleté dno, jehož směrem se vydaly i akcie některých těžařů.

Například ETF fond Global X Lithium & Battery Tech, který sdružuje těžaře nebo některé výrobce baterií, se obchoduje za 7,5 dolaru. Koncem léta 2022 měl téměř dvojnásobnou hodnotu.

Investice do akcií těžařů

Podobně zaměřené ETF Amplify Lithium & Battery Technology se zhruba ve stejném období znehodnotilo z asi šestnácti dolarů na deset. Akcie Sociedad Quimica y Minera de Chile, jednoho z největších těžařů lithia, odepsaly od poloviny roku 2022 dvě třetiny hodnoty, k mání jsou za 37 dolarů. Srovnatelným propadem si prošla i americká Albemarle a mnohé další společnosti, které se potýkají se zhoršeným hospodařením a odpisy investic do rafinerií.

„Rychlost a hloubka korekce akciových valuací mnohé zaskočila,“ přiznává analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek. Nejhorší fázi má podle něj trh za sebou. Začíná se stabilizovat, souhlasí Michal Semotan, portfolio manažer akciových fondů J&T, do kterých vkládá miliardy korun i mnoho českých investorů. Stejně jako nespočet dalších investorů z celého světa si na tezi o elektromobily poháněný růst těžařů „vsadil“ i Semotan. V akciových fondech drží od října roku 2023 zmíněného obra z Chile. Pozice je v asi dvacetiprocentní ztrátě.

„Jestliže před rokem a něco jsem očekával stabilizaci ceny lithia mezi 15 až 20 tisíci dolarů za tunu, nyní se potýkáme s cenou ještě výrazně nižší. Na této úrovni ‚nejsou nadšení‘ už ani čínští těžaři a částečně omezují produkci. Nevypadá to na rychlý růst ceny na dřívější úrovně, což jsem před asi dvěma lety předpokládal,“ uvádí Semotan.

Ceny lithia rozhodnou

„Dlouhodobě je takto nízká cena lithia neudržitelná, ale jak dlouho může obrat trvat, si netroufám odhadnout,“ dodává. V horizontu pěti až deseti let očekává výrazný růst poptávky po lithiu. Otázkou je vývoj budoucí nabídky této suroviny na trzích.

Náznak možného obratu přinesl poslední měsíc. Tuna lithia se odrazila ode dna, z 8,5 tisíc podražila na více než deset tisíc dolarů. „Při současných valuacích těžařů se otevírá prostor pro spekulaci na návrat akcií zpět na vyšší úrovně. Investoři ale musí být opatrní, protože hype podobný tomu předchozímu nemusí přijít hned, a to kvůli ekonomickým výzvám, kterým dnes čelí výrobci elektromobilů,“ naznačuje analytik XTB Tomáš Cverna.

Investičně zajímavá podle něj může být při současných cenách sázka na zmíněného obra z Chile nebo na více diverzifikované těžaře jako Rio Tinto či Albemarle.

Akciím poslední zmíněné společnosti přikládá růstový potenciál v řádu desítek procent i Lajsek, ovšem v případě, že se obnoví poptávka po lithiu. Z méně známých titulů ještě upozorňuje na Pilbara Minerals, který může být atraktivní při ceně kolem 1,7 australského dolaru. Australský těžař lithia má lákat na nízké náklady, objemnou produkci a pohodlný polštář z hotovosti.

„Pro investory může dávat smysl postupné budování pozic u etablovaných těžařů nebo alokovat menší kapitál do rizikovějších menších těžařů. Cílem by neměla být snaha chytat přesné dno, ale vstoupit do cyklického sektoru ve fázi, kdy se obnovuje důvěra, ale valuace jsou ještě rozumné. Lithium rozhodně není mrtvé. Trh pouze vystřízlivěl a teď čeká na nový příběh,“ dodává Lajsek. Mají-li akcie těžařů výrazněji růst, cena lithia by se musela zvednout alespoň o polovinu, domnívá se manažer společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Takto se těží lithium na solné pláni Atacama v Chile: