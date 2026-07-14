Parodie na krizi. Hormuz investoři neberou vážně, do konce roku má Wall Street ještě vydělat
- Napětí v Hormuzu už burzy neděsí, index strachu reaguje na obnovení bojů lhostejně a investoři bez ohledu na rakety sázejí na brzké uklidnění situace.
- Mizející obavy z inflace ženou Wall Street k dalším rekordům, přičemž akciovou rally už nestaví na hrstce gigantů, ale táhnou ji i menší firmy.
- Geopolitika ustupuje tvrdému byznysu a o dalším směru trhů teď rozhodnou pololetní výsledky technologických lídrů.
Krize v Hormuzu s potenciálem podvázat růst globální ekonomiky a způsobit inflační šok? Investoři s tímto scénářem prakticky přestali počítat, vliv blízkovýchodního konfliktu na akciové trhy totiž dramaticky klesl. Alespoň optikou takzvaného indexu strachu je totiž i přes opětovnou eskalaci konfliktu aktuální míra neurózy mezi investory podstatně nižší než v závěru února, tedy před prvními údery USA a Izraele na Írán. Pro vývoj trhů po zbytek roku bude mít Hormuz spíše charakter faktoru na pozadí, přičemž rozhodujícím se stane reálný byznys.
Píše se začátek března letošního roku, v Íránu začíná válka a s ní dramaticky houstne atmosféra na trzích. V prvních dnech hormuzské krize index strachu VIX šplhá až ke třicetibodovým hodnotám, což znamenalo největší investory vnímaný šok od spuštění Trumpových celních válek či obdobně silný faktor strachu, jaký představoval vpád ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. Postupně ale vliv konfliktu klesá až k symbolickému druhému červencovému pátku. Před pár dny totiž i přes trvající rozbroje kleslo napětí na trzích takřka na letošní minimum.
Hormuz už nedráždí
„Trhy nepovažují opětovné vzplanutí konfliktu v Hormuzu za dlouhodobou hrozbu pro energetické trhy a následně i světovou ekonomiku,“ uvádí akciový analytik České spořitelny Radim Kramule s tím, že aktuálně trh počítá s brzkým uklidněním a obnovou plavby skrze Hormuzský průliv. „Na cenách ropných firem či producentů je vidět, že trhy čekají celkem brzkou normalizaci dodávek skrz Hormuz a komodit obecně. Obdobně pak akcie firem, pro které jsou vyšší ceny komodit problémem, nejsou nijak zásadně slabé,“ dodává analytik Capitalinked Radim Dohnal.
Takřka o lhostejnosti investorů k dílčímu vývoji událostí kolem Hormuzu svědčí i střízlivá reakce trhů na dosud poslední obnovení vojenských aktivit v oblasti. Rakety znovu dopadající na okolní státy Perského zálivu totiž dokázaly zvednout index strachu VIX jen o tři procenta. „Takový nárůst indexu je vzhledem k další eskalaci napětí v oblasti Hormuzského průlivu až překvapivě mírný. Za normálních okolností by podobné geopolitické riziko vedlo k výraznějšímu nárůstu indexu strachu a volatility,“ soudí analytik Purple Trading Petr Lajsek s tím, že investoři i přes opakované oživení konfliktu sázejí na konečnou dohodu. To vede experta k optimismu ohledně dalšího směřování Wall Street.
Růst i ve druhém poločase
„Domnívám se, že hlavní americký akciový index má potenciál do konce roku zaútočit na hranici 8 tisíc bodů,“ říká analytik XTB Tomáš Maxa. To by z aktuální úrovně indexu S&P 500 znamenalo zhruba pětiprocentní růst. Od začátku roku přitom index povyrostl už zhruba o deset procent, přičemž experti oceňují, že tentokrát nebyla tahouny jen hrstka velkých firem. „Růst indexu zajistily společnosti napříč trhem a malé a střední společnosti svým růstem překonaly S&P 500,“ připomíná analytik společnosti Fichtner Tomáš Tyl.
Klíčovými událostmi pro akciové trhy do konce roku budou především výsledky největších technologických společností. Výsledky za druhý kvartál začnou firmy publikovat už tento týden, kdy zveřejní své výsledky těžké váhy, jako jsou polovodičový gigant ASML či Netflix. Jednu dobrou výsledkovou zprávu má přitom trh už v rukou, když taiwanský výrobce polovodičů TSMC oznámil po téměř sedmdesátiprocentním růstu rekordní tržby za první pololetí. Pololetní výsledková sezona se pak stane zásadním impulsem pro investorské smýšlení po zbytek roku.
„Prozatím vše naznačuje, že rok 2026 přinese velmi nadprůměrný růst ziskovosti. Pokud se udrží ceny ropy na nižších úrovních, sníží se inflační tlaky spolu s nižším rizikem zvyšování sazeb americkým Fedem, mělo by to nadále podpořit pozitivní výhled pro akciové trhy i v druhé polovině roku 2026,“ dodává Kramule. Ve zbytku roku budou stěžejním tématem i další kapitálové výdaje velkých technologických firem pro rok 2027. „Právě kapitálové výdaje byly jedním z hlavních faktorů, proč firmy jako Microsoft nebo Meta v první polovině roku zaostávaly za indexem S&P 500,“ zdůrazňuje Maxa.
Aktuálně se Wall Street tváří v tvář situaci v Hormuzu obchoduje podle svého klíčového indexu poblíž historického maxima. Index od svých letošních minim z konce března posílil už o necelou pětinu, zhruba od počátku června nicméně Wall Street růstově přešlapuje na místě.