Čína útočí na francouzskou gastronomickou ikonu. Rozhodnout může jediná věc
- Francie už nemusí být světovou jedničkou v jedné ze svých nejikoničtějších delikates.
- Čína během několika let vybudovala obří produkci a začíná tlačit ceny dolů.
- To může zásadně proměnit světový trh s luxusními potravinami.
Francouzská delikatesa, která byla po desetiletí symbolem tamní gastronomie, získala nečekaného konkurenta. Jak upozorňuje americký deník The Wall Street Journal, Čína se během několika let stala jedním z největších producentů foie gras a proniká také na trh s dalšími luxusními potravinami, jako jsou kaviár nebo lanýže.
Foie gras, tedy ztučnělá játra hus nebo kachen vyráběná pomocí intenzivního překrmování ptáků, byla dlouhá desetiletí neodmyslitelně spojená především s jihozápadní Francií. Podle červnové analýzy státní společnosti China International Capital ale čínští producenti dnes zajišťují už přibližně 45 procent světové produkce, což představuje zhruba 11 tisíc tun ročně. Produkce se soustředí zejména do provincií Šan-tung a An-chuej, kde stát rozvoj tohoto odvětví dlouhodobě podporoval prostřednictvím půjček pro venkovské oblasti.
Na rozvoji se podílejí i zahraniční odborníci. Francouzská šéfkuchařka Nadia Meliani, která se před lety přestěhovala do Pekingu a otevřela restauraci, dnes sama pracuje na farmě na severovýchodě Číny. Zde se snaží vyladit chuť místního foie gras tak, aby jednou dokázalo oslovit i samotné francouzské zákazníky. Podle ní už čínský produkt dosahuje dobré konzistence, stále mu ale chybí výraznější chuť.
Čína bude konkurovat Evropě nižší cenou
Podobný příběh se odehrává i u dalších luxusních potravin. Čína už ovládla světový obchod s kaviárem, když tamní firmy loni zajistily přibližně 40 procent globálního exportu. Největším producentem na světě je společnost Kaluga Queen. Výrazně rostou také exporty čínských lanýžů, jejichž vývoz se od roku 2022 více než ztrojnásobil.
Foie gras se v čínských restauracích stává stále běžnější součástí jídel a objevují se i kreativní kombinace, kdy se například podává ve zmrzlině nebo v sushi. Domácí výrobky mohou stát i polovinu ceny dováženého francouzského foie gras, což rozšiřuje okruh zákazníků i přes zpomalující čínskou ekonomiku.
Evropská unie letos zpřísnila pravidla pro označování foie gras, aby zahraniční producenti nemohli používat názvy evokující tradiční francouzský původ, například označení „ve stylu Périgordu“. Samotní francouzští výrobci už ale mají obavy. Jak pro The Wall Street Journal uvedl šéf sdružení producentů foie gras z Périgordu Alexandre Léon, zákazníci mohou být zpočátku zdrženliví, nakonec však zvítězí nižší cena.
Zavařování foie gras. |