Polostátní energetika s puncem penny stock? Akcie ČEZ se od velkého propadu staly pastí na peníze
- Od dvacátého ledna, kdy akcie ČEZ zažily obří propad, se dříve stabilní titul proměnil v akcii s podstatně většími cenovými výkyvy.
- Denní pohyby cen jsou po tomto zlomu více než dvakrát intenzivnější, což činí z akcie více spekulativní nástroj.
- Hlavními hybateli nečitelného vývoje jsou politické spekulace, aktivita minoritních akcionářů a celková nervozita na globálních trzích.
Píše se dvacátý leden roku 2026 a akcie ČEZ zažívají svůj pátý největší jednodenní propad za uplynulých dvacet let. Mohlo zůstat u izolované epizody a titul mohl pokračovat ve svém relativně klidném životě, leč nestalo se tak. Dvacátý březen se stal mezníkem, po němž se do té doby relativně stabilní akcie stala podstatně více volatilní a z energetického držáku začala svými každodenními cenovými výkyvy připomínat spíše menší technologickou firmu ze zámořského trhu Nasdaq. Proměna povahy akcií ČEZ má přitom zásadní dopad pro případné investory. Stala se totiž potenciální pastí na jejich peníze.
„Bohužel už to není stabilní investice, stejně tak dividendy nemusejí být nutně stabilní. Akcie ČEZ se obchoduje podle situace či potřeb větších z minoritářů a podle politických komentářů pro menší minority,“ uvádí analytik společnosti Capitalinked Radim Dohnal.
Prakticky stranou podle něho zůstávají fundamenty, tedy primárně ceny elektřiny, povolenek či plynu. Jak vyplývá z analýzy e15 dat o vývoji akcií ČEZ za poslední rok, denní cenové pohyby jsou po dvacátém lednu v průměru více než dvakrát intenzivnější než v období předcházejícím lednovému zhroucení akcie. Pro investory je kolísavost akcie přímo úměrná její rizikovosti, před lednovým propadem relativně stabilní akcie se tak posunula více spekulativním směrem. „Volatilita skutečně vzrostla, což souvisí mimo jiné s růstem nestability na americkém trhu, což manifestuje index VIX,“ uvádí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler.
