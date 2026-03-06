Jsem tu a musíte mě začít brát vážně. Tykač demonstrativně zvýšil svůj podíl v ČEZ
- Miliardář Tykač posílil svou pozici v ČEZ a překonal důležitý milník.
- V posledních měsících jedna z jeho firem dokupovala akcie za stamiliony korun.
- Skutečný rozsah jeho podílu může být kvůli složité struktuře držení podílů mnohem větší, než se na první pohled zdá.
Král minoritních akcionářů ČEZ Pavel Tykač má za sebou další mezník v nájezdu na polostátní energetiku. Dokupem dalších akcií za vyšší stamiliony korun totiž jedna z jeho společností přesáhla významný podílnický milník v ČEZ. Vítaným impulzem pro nákup dalšího balíku akcií se mohl stát lednový propad kurzu energetické akcie. Tykač tak dále pokročil v budování masivní, více či méně viditelné pozice v ČEZ, která mu perspektivně může zajistit silné východisko pro jednání se státem, stejně jako potenciální spekulativní zisk.
Nejnovějším postupem Tykače na akcionářské šachovnici ČEZ je navýšení podílu v energetice Tykačovou firmou s kyperským pasem Belviport Trading Limited. Jak uvádí povinná regulatorní zpráva České národní bance, podíl Belviportu tento týden přesáhl tři procenta, což na současných cenách akcií odpovídá bezmála dvacetimiliardové pozici v ČEZ. „Překročení tříprocentního podílu firmou lze metaforicky vnímat jako výstřel z Aurory: jsem tu a už mě musíte brát vážně,“ komentuje Tykačův krok zdroj e15, který si přál zůstat v anonymitě.
Tykač totiž věděl, že dosažení tříprocentní hranice je spojeno s povinností takový mezník reportovat České národní bance, čímž takový krok vejde ve známost veřejnosti. Přikupovat přitom mohl i skrze své další firmy, jejichž prostřednictvím nakupoval už v minulosti a které mají v ČEZ výrazně nižší podíly. Jejich nákupy by tak zřejmě nebyly spojené s překročením takto významného podílu ve společnosti. „Tykač nikdy nedělá nic jen tak do větru,“ dodává zdroj.
