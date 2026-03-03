Akcie ČEZ by si na burze mohly udržet své místo i po zestátnění, připouští Havlíček
- Karel Havlíček v pořadu FLOW potvrdil, že proces ovládnutí společnosti ČEZ státem začne ještě letos.
- Vedení firmy vláda zatím měnit nechce, Daniel Beneš zůstane na svém místě.
- Ministr průmyslu a obchodu naznačil, že burzovní kapitola ČEZ nemusí ani po zestátnění skončit definitivně.
Energetická soběstačnost Česka se má v příštích dvou letech dočkat zásadní proměny. Hlavním nástrojem má být avizovaná transformace energetického giganta ČEZ. Ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček v pořadu FLOW potvrdil, že první konkrétní kroky k ovládnutí společnosti státem začnou už letos a že má připravený jejich harmonogram.
Přestože je cílem státu získat nad klíčovou infrastrukturou plnou kontrolu, ve hře podle něj zůstává varianta, kdy by se část společnosti i nadále obchodovala na burze.
„Nikde není psáno, že se v ČEZ nedá udělat to, že se distribuční nebo obchodní část opět zalistuje na burzu. Ale to je otázka finálního scénáře, který se zvolí,“ naznačil Havlíček možný scénář po transformaci. V rozhovoru také odmítl obavy z finanční náročnosti zestátnění s odkazem na hospodaření firmy.
„ČEZ bude mít EBITDA za rok 2025 na úrovni 130 až 135 miliard korun. To je pro investora klíčové číslo při posuzování splácení nákupu,“ uvedl Havlíček, ale nechtěl komentovat, jak bude celý proces zestátnění společnosti ČEZ nákladný. Už v minulosti připustil, že by mohlo jít o částku kolem 250 miliard korun.
Obrana skrze mosty a AI
V rozhovoru se Havlíček vymezil se proti „honbě za procenty“ u výdajů na obranu. Premiér Andrej Babiš totiž dlouhodobě odmítá dodržet závazek NATO, aby stát vydával na obranu pět procent HDP do roku 2035. Nedávno znovu zopakoval, že Česká republika tento závazek nedodrží.
Havlíček v rozhovoru uvedl, že místo okamžitých nákupů těžké techniky chce přesvědčit partnery v NATO i americkou administrativu Donalda Trumpa, aby se do závazku započítávaly i projekty, které posilují odolnost země. Podle Havlíčka by tak mělo NATO uznávat jako obranné výdaje například stavby dopravní infrastruktury, jako jsou železnice nebo mosty, energetickou síť nebo technologickou suverenitu a s ní spojené investice například do AI infrastruktury.
„S americkou administrativou hrajeme fér a jsme vnímáni jako hlas rozumu,“ dodal Havlíček s tím, že má v březnu v plánu jednání s americkými ministry.
Daně zbrojařům nezvýšíme
Navzdory dřívějším úvahám Havlíček odmítl speciální zdanění zbrojařských firem. „Zvyšování daní k prosperitě nevede. Korporace si to optimalizují a peníze vyvedou. My je potřebujeme udržet tady,“ vysvětlil.
Klíčem k hospodářskému růstu má být i radikální zrychlení náboru kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Havlíčkův plán počítá s elektronizací vízového procesu, který by čekací dobu pro experty z Filipín, Indie či Indonésie zkrátil.
V otázce energetického mixu Havlíček uklidňoval vášně kolem výstavby větrných elektráren. Zdůraznil, že větrná energie bude v Česku vždy tvořit jen zlomek mixu. Kritizoval však podle něj „papalášský“ přístup k jejich plánování bez dohody s obcemi a kraji, který podle něj zbytečně straší obyvatele.
