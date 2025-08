Singapurský akciový trh letí vzhůru, býčí běh podle analytiků teprve začíná

Singapurský akciový trh si získává zájem jak institucionálních, tak maloobchodních investorů, které přilákaly kombinace reforem na trhu s akciemi, rostoucí dividendy, příliv aktiv zahraničních fondů a trvalá atraktivita země jako geopolitického útočiště, uvedli pro web CNBC analytici trhu. „Jsme v býčím trhu. A dnes vám řeknu, že je to stále jen začátek,“ tvrdí Thilan Wickramasinghe, vedoucí výzkumu v malajsijské Maybank. „Ještě máme hodně prostoru pro růst,“ dodal. Index STI se od svého minima 9. dubna zvýšil o více než 23 procent.

Dividendové lákadlo

Investiční ředitel pro asijské akcie ve společnosti Aberdeen Xin Yao Ng vidí za růstem singapurského trhu zisk „statusu bezpečného přístavu“, který podporuje tamní silná měna i dostatečné fiskální rezervy tamní vlády. Třešničkou na dortu jsou pak slušné výnosy, které tamní cenné papíry oproti rozvinutým trhům nabízejí. „Vysoké dividendy jsou velkým lákadlem,“ řekl Xin Yao Ng. Podle výzkumu kapitálové a investiční skupiny CLSA má Singapur druhý nejvyšší průměrný poměr výplaty dividend v pacifické části Asie, a to 60 procent. O stupínek výše je už jen Austrálie s průměrem 74 procent.

Lákavost tohoto trhu v jihovýchodní Asii je posílena také posilováním singapurského dolaru vůči americkému dolaru – respektive konstantním oslabováním amerického dolaru zaviněného celními půtkami prezidenta Donalda Trumpa. Jen letos singapurský dolar posílil o šest procent na stávající kurz 128 SGD/USD. Na trhu již existují predikce, že by singapurská měna mohla dosáhnout parity s americkým dolarem v příštích pěti letech, jak uvádí například nedávný výzkum společnosti Jefferies.

Pro zahraniční investory může posilující místní měna významně zvýšit výnosy. Když zahraniční fondy nakupují singapurská aktiva, jejich zisky jsou nakonec převedeny zpět do amerických dolarů, a silnější singapurský dolar tak zvyšuje dolarovou hodnotu jejich výnosů. „Kromě výnosů je tu také makroekonomická stabilita,“ dodal Ng. Singapurské HDP ve druhém čtvrtletí vzrostlo o 4,3 procenta meziročně, což naznačuje odolnost v tamním sektoru služeb a silnou domácí poptávku.

Trh táhnou stavbaři, nastupují malé firmy

Zatímco telekomunikace a utility vedly na začátku tohoto růstu, Wickramasinghe z Maybank poznamenal, že institucionální peníze teprve začínají přitékat do dalších segmentů, včetně nabídek realitních investičních fondů (REIT) a akcií firem spotřebního sektoru. Například akcie singapurského telco operátora Singtel zaznamenaly letos nárůst o více než 28 procent. Firmy v odvětví utility, jako Sembcorp Industries či Union Gas Holding, narostly o 38, respektive 18 procent.

„Tento trh má ještě hodně prostoru k růstu,“ dodal Wickramasinghe. Upozornil také na vliv vládních kapacit a investic do infrastruktury. „Stavební boom jako tento jsme zde neviděli za posledních deset nebo patnáct let. Pomůže to nejen velkým společnostem, ale i malým a středním podnikům,“ konstatoval.

Tamní úřad pro výstavbu a stavebnictví předpokládá, že letošní celková hodnota zahájených stavebních projektů by mohla dosáhnout až 39 miliard singapurských dolarů, což je až o 11,7 procenta výše než před pandemií covidu v roce 2019, která tehdejší růstový trend sektoru na delší dobu utnula.

Dalším nedávným boostem pro tamní trh je také program rozvoje trhu s akciemi zavedený Monetární autoritou Singapuru (EMDP), který má za cíl napumpovat až pět miliard singapurských dolarů do akcií místních malých a středních firem, aby oživil likviditu trhu. První tranše 1,1 miliardy singapurských dolarů byla již přidělena třem institucionálním správcům fondů, kteří jsou povinni spoluinvestovat svůj vlastní kapitál a přijmout aktivní obchodní strategie – krok navržený ke zvýšení likvidity trhu a obchodní aktivity.

Slibné vyhlídky

Bankéři J.P. Morgan nyní očekávají, že index STI dosáhne hodnoty 4 500 bodů, a to jen v základním scénáři. Rovných 5 000 bodů předpovídají, když se řádně rozeběhne býčí trh. Dosáhnutí 5 000 bodů by znamenalo více než dvacetiprocentní nárůst oproti současným úrovním. „Singapurské akcie stále nabízejí jednu z nejlepších kombinací výnosu, síly měny a potenciálních přílivů mezi trhy ASEAN,“ napsala banka.

Analytici Morgan Stanley sdílí optimismus a označují rok 2025 za zlomový bod pro singapurský trh. „Singapur se vydal na bezprecedentní kampaň reforem akciového trhu. To by mohlo zažehnout významný zájem a důvěru v singapurský akciový trh na globální úrovni,“ uvedla banka. Ta předpovídá přehodnocení valuací, kdy by poměr ceny k účetní hodnotě mohl do roku 2030 vzrůst ze současných 1,7 na 2,3, což by Singapur zařadilo na roveň s australským a tchajwanským trhem. Vyšší poměry P/B (price-to-book) znamenají, že investoři očekávají vyšší výnosy.

V optimistickém scénáři investiční banka očekává, že index MSCI Singapore se během pěti let zdvojnásobí, a to díky přílivu nových IPO, rozvoji digitální infrastruktury a produktivitě poháněné umělou inteligencí. „Nyní je ten správný čas vybudovat si pozici na tomto dynamickému a podnikavému trhu,“ uvedla banka Morgan Stanley.

Varování před pastí likvidity

Ne všichni investoři se však do víru tamního trhu vrhají. Třeba Citibank varuje před možnou „pastí likvidity“, protože peníze se ve velkém přesouvají do akcií s malou tržní kapitalizací, a to jen v očekávání rozdělování prostředků z programu EMDP. „Retailoví investoři prodávají akcie velkých společností z indexu a přesouvají se k méně likvidním titulům malých a středních firem,“ uvedla Citi.

Ačkoliv iniciativa měnové autority MAS může umožnit další vlny likvidity až do konce roku 2025, Citi investory varovala, aby se nehnali za méně kvalitními malými a středními firmami s rizikem, že „zůstanou držet černého Petra, až večírek likvidity skončí“.

Morgan Stanley rovněž upozornila na strukturální rizika, včetně zpomalení způsobeného cly a rivalitou mezi USA a Čínou, a možnosti, že Singapur přijde o podíl na trhu ve prospěch konkurenčních tržních center, jako jsou Hongkong, Tokio nebo Spojené arabské emiráty, pokud reformy tamní vlády ustrnou nebo se nepodaří přilákat nové emise.