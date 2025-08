Létání bývalo zážitkem. V první třídě se podával kaviár, foie gras či humři, šampaňské teklo proudem a letušky nosily uniformy od Diora. Dnes plastová krabička, dříve zážitek jako z luxusní restaurace. Podívejte se ve fotogalerii, jak vypadalo palubní stolování v době, kdy nešlo jen o přesun z bodu A do bodu B.

Od 50. do 80. let byla dálková letecká doprava symbolem elegance a luxusu. V první třídě se servírovalo ve stříbrném nádobí, na míru připravená jídla se přivážela na designových vozících a pasažéři si po večeři zapálili doutník.

Scandinavian Airlines se při oslavách 70. výročí své existence vrátily k těmto časům a připravily výstavu věnovanou „zlaté éře stolování na palubě“. Připomněly tím dobu, kdy se cestující těšili na let stejně jako na samotnou dovolenou.

Foie gras, lanýže a hovězí Wellington

Palubní menu tehdy často konkurovalo nabídce luxusních restaurací. Britsko-francouzský Concorde servíroval v roce 1969 během tříhodinového letu z New Yorku do Londýna lanýže, humry, kaviár i foie gras.

Letušky SAS nabízely na podnosech výběr uzenin, sýrů a čerstvého pečiva. V šedesátých letech si cestující běžně dopřávali hovězí Wellington, tropické saláty nebo rumový dort.

Služba s noblesou

Podle Richarda Fosse, autora knihy o historii palubního stravování, nebylo výjimkou podávat během jednoho letu až 20 různých jídel. Cateringové služby si aerolinky zajišťovaly samy a braly ohled na lokální chutě – Air India například připravovala jídla přímo před pasažéry, na ocelových vozících a s opravdovým příborem.

„Vzpomínám si, jak mi letuška přímo přede mnou ukrojila kousek jehněčí kýty, naaranžovala zeleninu a podala mi talíř jako ve skutečné restauraci,“ popsal Debashish Chakraverty, syn bývalého pilota Air India.

Menu jako oslava

Palubní strava se měnila podle příležitostí. Před Dnem díkůvzdání nabízela Pan Am krocaní pečeni, na jiných linkách se servírovaly nedělní obědy nebo slavnostní mísy s ovocem a dezerty. Western Airlines měly na cestě do Mexika vlastní dezertní bar. A šampaňské? To se rozlévalo prakticky bez omezení.

Konec jedné éry

S deregulací leteckého trhu a nástupem nízkonákladových dopravců v 80. letech se zážitek z letu začal měnit. Cílem už nebyl komfort, ale efektivita. Jídlo se začalo omezovat, zlevňovat, balit. Dnes si za svačinu často připlácíte, plastové příbory a alobal nahradily porcelán a stříbro.

Ve fotogalerii najdete snímky ze zlaté éry létání, které připomínají, že letadlo mohlo být místem, kde se neodbývalo – ani chuťově, ani prostorově. Podívejte se, jaké dobroty se dřív podávaly v oblacích.