SpaceX vstoupila mezi burzovní elitu. Akcie Muskovy firmy přesto výrazně klesly
Akcie SpaceX po zařazení do prestižního indexu Nasdaq-100 klesly o 6,83 procenta na 149,47 dolaru.
Goldman Sachs přitom stanovila cílovou cenu na 205 dolarů za akcii, Morgan Stanley dokonce na 300 dolarů.
SpaceX se zatím nedostala do indexu S&P 500, protože nesplňuje podmínku ziskovosti.
První obchodní den po zařazení do indexu Nasdaq-100 se akciím americké vesmírné společnosti SpaceX nevydařil. Titul firmy Elona Muska, nejbohatšího člověka planety, dnes výrazně oslabil, přestože velké finanční instituce, které akcie začaly pokrývat, nastavily jejich cílové ceny výrazně nad aktuální tržní úrovní.
Akcie SpaceX klesly o 6,83 procenta na 149,47 dolaru za kus. Banka Goldman Sachs ve svém doporučení uvádí cílovou cenu 205 dolarů za akcii, Morgan Stanley je ještě optimističtější a cílí na 300 dolarů.
Slabý den pro technologický trh
Výprodej přišel ve slabším dni pro celý technologický trh. Index Nasdaq-100, který zahrnuje stovku největších nefinačních společností obchodovaných na technologické burze Nasdaq, klesl o 1,77 procenta na 29 173,02 bodu. Širší technologický index Nasdaq Composite odepsal 1,16 procenta na 25 818,69 bodu.
Mírněji ztrácely i hlavní americké akciové indexy. S&P 500 se snížil o 0,45 procenta na 7503,85 bodu a Dow Jonesův index, který zahrnuje třicítku předních průmyslových podniků, uzavřel na 52 925,15 bodu se ztrátou 0,25 procenta.
Část trhu má ze vstupu SpaceX obavy
Televize CNBC už dříve upozornila, že zařazení SpaceX do indexu vyvolává mezi částí trhu obavy. Noví drobní investoři by se podle této interpretace mohli stát zdrojem likvidity pro stávající akcionáře, kteří se rozhodnou své podíly prodat.
Burzovní společnost Nasdaq podnikla kroky k zařazení SpaceX do indexu už před několika týdny. Naopak společnost S&P Global kvůli Muskově firmě odmítla změnit pravidla pro vstup nových titulů do širšího indexu S&P 500.
Jednou z podmínek pro zařazení do S&P 500 je ziskovost. Společnost musí vykázat zisk v posledním čtvrtletí i v souhrnu za poslední čtyři kvartály. SpaceX ale v prvním čtvrtletí letošního roku hospodařila s čistou ztrátou 4,28 miliardy dolarů, tedy zhruba 91 miliard korun. Za celý loňský rok vykázala ztrátu 4,94 miliardy dolarů.
Zařazení do S&P 500 je přitom pro firmy důležité i kvůli obrovskému objemu peněz v pasivním investování. Burzovně obchodované fondy ETF kopírující index S&P 500 patří v USA k populárním nástrojům, přes které si řada Američanů zhodnocuje peníze na důchod.