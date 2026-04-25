Střední Evropa válcuje Wall Street. Nejvíce vydělávající akcie, pro které není třeba chodit daleko
- Burzy střední a východní Evropy zažívají úspěšný rok a nechávají daleko za sebou Wall Street.
- Po loňském extrémně úspěšném roce přenechává letos Praha pozici favorita okolním trhům.
- Letošní rok přeje na burzách tradičním odvětvím, jimiž regionální burzy přetékají.
Když nevíš kam, jdi do střední Evropy. Ne, to není poučka z globálního turistického bedekru, nýbrž racionální burzovní praxe. Kdybyste třeba loni počátkem roku vyzvali průměrného amerického drobného investora, aby vsadil své úspory na pražské burze, odvětil by možná nepublikovatelným výrokem. Faktem zůstává, že takový investor přišel o značné jmění, a to ze dvou zásadních důvodů.
Nejenže pražský index dal sám o sobě vydělat přes padesát procent, ale speciálně výnos amerických investorů v Praze vydatně napákoval Donald Trump. A to jednoduše nepřímo tím, že dolar tváří v tvář politice amerického prezidenta propadal vůči české koruně až o necelých osmnáct procent, což pro dolarového investora v Praze znamenalo solidní výnosový bonus.
Nicméně Praha si svou slávu tak trochu odžila už loni, byť letos růstová vlna z regionu ani náhodou nezmizela. Řekněme si to na rovinu: investoři v zemích bývalého sovětského bloku prostě nezadržitelně bohatnou. Má to prozaickou příčinu: protože v těchto zemích mnohdy nezadržitelně bohatnou i jejich samotní obyvatelé. Vezměme si třeba Polsko. Tamní ekonomika od počátku pandemie reálně vzrostla o téměř dvacet procent. To je dvojnásobek růstu té české. Na tamní burze je to znát, index za posledních pět let vydělal osmdesát procent. A nadšení letos pokračuje. Od počátku roku přidal polský WIG už čtrnáct procent. Americký S&P 500 mu s necelými čtyřmi procenty může leda tak okopávat kotníky.
Polsko přitom ani náhodou není nejvýkonnější burzou regionu CEEC. Dobře, nejde vyloženě o nejvýnosnější burzy současného světa, pokud ale míříte tam, budete se muset připravit na prohibitivní míru investorského rizika. Tak třeba venezuelský IBC Caracas má letos na kontě 275 procent. Takový výnos je ale dosažitelný jen v tamní měně bolívar, jehož hodnota je jen s mírnou nadsázkou takřka nespočitatelná. V téhle měně vést jednoduše domácí účetnictví nechcete a stovky virtuálních procent na tom nic nezmění. Pojďme se dnes podívat na nejvýnosnější trhy bývalého východního bloku a prozraďme si, jaké akcie na nich nejrychleji rostou. A kde jsou procenta pořád ještě procenty.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!