O české dluhopisy je enormní zájem. Investoři nabízeli státu 30 miliard
- Ministerstvo financí prodalo státní dluhopisy za 16,4 miliardy korun, více než dvojnásobek původního plánu.
- Poptávka investorů dosáhla 30 miliard korun a výrazně tak převýšila nabídku.
- Stát letos před dnešní aukcí získal prodejem dluhopisů přes 207 miliard korun.
Ministerstvo financí ve čtvrtek v pravidelné aukci prodalo státní dluhopisy za 16,4 miliardy korun. Objem prodaných obligací byl více než dvojnásobný proti plánu z emisního kalendáře, který ministerstvo zveřejnilo koncem července. Zájem investorů o české dluhopisy překonal nabídku, byli připraveni je nakoupit za 30 miliard korun. Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB), která emisi zajišťovala.
Investoři nejvíce stáli o dluhopisy splatné v roce 2043
Největší zájem měli investoři o dluhopisy s proměnlivým úročením, které jsou splatné v roce 2043. Byli připraveni je nakoupit za 14,5 miliardy korun. Ministerstvo je na trh nabídlo v objemu 7,3 miliardy korun. Emisní plán přitom počítal s prodejem těchto obligací za dvě miliardy korun.
U pevně úročených dluhopisů převažoval zájem o obligace splatné v roce 2035, které chtěli investoři nakoupit za 8,1 miliardy korun. Ministerstvo je prodalo za 5,8 miliardy korun při průměrném výnosu 4,95 procenta ročně. Původní plán počítal s třímiliardovou emisí. Obligace splatné v roce 2034 investoři poptávali v objemu 7,4 miliardy korun, ministerstvo je nabídlo za 3,3 miliardy korun, když původně předpokládalo objem dvou miliard korun. Průměrný výnos byl 4,86 procenta.
Analytička Komerční banky Jana Steckerová upozornila, že před dnešní aukcí prodalo ministerstvo financí letos dluhopisy za 207,1 miliardy korun. Očekávaná celoroční emise dluhopisů byla mezi 270 a 370 miliardami korun. "Očekáváme, že v příštích měsících zůstane emisní aktivita utlumená, když celoroční objem prodaných českých státních dluhopisů bude blízko spodního konce rozmezí, které uvedlo ministerstvo financí," míní Steckerová. Na září předpokládá emisní kalendář ministerstva vydání dluhopisů za 17 miliard korun.
Peníze získané prodejem dluhopisů využívá stát na financování rozpočtového deficitu, který má být letos 310 miliard korun, a na zaplacení splatných státních dluhopisů vydaných v minulosti.