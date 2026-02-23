Akcie CSG po měsíci od IPO klesly. Podle analytiků jsou náchylné na geopolitické dění
- Akcie zbrojařské skupiny CSG se měsíc po vstupu na burzu obchodují pod cenou z prvního dne.
- Analytici to dávají do souvislosti s výběrem zisků části investorů a uklidněním geopolitické situace.
- Zároveň upozorňují, že další vývoj titulu bude silně záviset na obranných zakázkách v Evropě.
Akcie zbrojařské skupiny CSG Michala Strnada se za měsíc od zahájení obchodování na nizozemské burze obchodují asi sedm procent pod uzavírací cenou z prvního dne a 23 procent nad upisovací cenou. Vyplývá to z komentářů analytiků oslovených ČTK.
Obchodování se dá podle portfolio manažera Cyrrusu Tomáše Pfeilera označit za vcelku úspěšné. „Celé IPO (úpis akcií) se podařilo geniálně načasovat do týdne, kdy vrcholilo geopolitické napětí, v souvislosti s Trumpem a Grónskem. Akcie pak korigovaly kvůli tomu, že se geopolitika trochu uklidnila. Nicméně nové kontrakty, které firma ohlásila v posledních dnech, vzbuzují naděje, že ziskovost nadále poroste," dodal. Do karet firmě podle něj hraje i nálada investorů, kteří zbrojařské firmy opět kupují i kvůli eskalaci vztahů mezi USA a Íránem.
Po úspěšném IPO přišlo u investorů vystřízlivění, míní analytik XTB Tomáš Cverna. Akcie byly upsány za 25 eur za kus, přičemž se začaly obchodovat nad 32 eury za akcii. Po měsíci obchodování je podle něj celkový výsledek minus sedm procent, a to navzdory pozitivnímu sentimentu na evropských trzích. Důvodem propadů je odprodej institucionálními investory, kteří měli štěstí a dostali se k IPO. Za celý měsíc se v Amsterodamu obchodoval objem akcií CSG za 2,7 miliardy eur (65 miliard korun), zatímco na pražském Free Marketu se obchodovalo asi za 2,5 miliardy korun, doplnil.
Náchylné akcie
Akcie CSG si vedly v prvním měsíci velmi slušně, řekl ČTK portfolio manažer J&T Investiční společnosti Štěpán Hájek. Výraznou většinu růstu na akciích CSG však tvoří samotné IPO, které díky masivnímu převisu poptávky nad nabídkou a krátkým upisovacím oknem technicky posunulo cenu už před začátkem samotného obchodování. Od té doby však řada investorů se ziskem od primárního úpisu spíše prodávala investorům, na které se při IPO nedostalo, což tlačilo cenu níže, vysvětlil.
Zároveň se dynamika akcie CSG podle Hájka zásadně neliší od ostatních evropských zbrojních firem. Velkým rizikem nadále zůstává výrazná expozice tržeb společnosti vůči Ukrajině, což dělá akcie velmi náchylnými pro případ dosažení míru. To by mohl být pro řadu investorů signál k nákupu, jelikož objednávkové knihy CSG potvrzují solidní výhled na roky dopředu, podotkl.
Krátkodobě platí, že akcie CSG mohou být náchylné ke korekcím kvůli potenciálnímu vývoji na Ukrajině nebo ústupu geopolitických hrozeb, souhlasil Pfeiler. V delším období by ale měly posilovat, jelikož evropské státy budou na obranu vynakládat vyšší objem peněz, z čehož budou podle něj zdejší zbrojní hráči profitovat.
CSG prodejem akcií získala 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu. Podle analytiků to byl největší úpis akcií zbrojařské firmy vůbec. Ocenění skupiny na základě konečné nabídkové hodnoty akcií dosáhlo 25 miliard eur (607 miliard korun). Čisté výnosy z prodeje nových akcií hodlá společnost využít pro svůj rozvoj.