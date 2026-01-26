Škoda měla vytáhnout Volkswagen ze dna, v Indii však roky narážela. Teď konečně roste, na šampaňské je ale brzy
- Po Evropě druhý nejdůležitější trh dělal škodováckým manažerům v posledních letech spíše starost než radost.
- Škoda nevytáhla koncern Volkswagen k dříve vytyčeným cílům, v „druhé Číně“ se ale po letech oslabování odrazila k zaznamenáníhodnému růstu.
- Prozatím jí totiž vychází sázka na kylaq a levnější indické součástky.
Indie skrývá ohromný potenciál, který ale není snadné odemknout. Tak popisují nejlidnatější zemi světa manažeři západních automobilek, kteří by si na 1,4miliardovém trhu rádi zopakovali úspěšný scénář, s nímž kdysi zabodovali v Číně. Zatímco v Pekingu, Si-anu nebo v Čcheng-tu narážejí na čím dál silnější konkurenci domácích značek v čele s šen-čenským gigantem BYD, v Indii vidí solidní šanci na významnější růst.
Po něm touží i koncern Volkswagen, a to stejně dlouhodobě jako i neúspěšně. V roce 2018 proto Wolfsburg pověřil dceřinou Škodu Auto zodpovědností za to, že se ambiciózní expanze na půdě asijské velmoci vydaří, a to celé německé skupině.
Uspět v „druhé Číně“, jak se trhu přezdívá, není zrovna snadné. Zákazníci tradičně preferují lokální výrobce, případně asijské značky. Většinou nakupují malé vozy s nízkou cenou i marží. I proto se mladoboleslavské automobilce dlouho nedařilo výrazněji prorazit, jakkoli se všemožně pokoušela zalíbit zákazníkům – třeba i zesíleným klaksonem speciálně určeným pro zdejší rušnější provoz. Zaznamenáníhodného obratu však dosáhla loni, kdy po dvou letech klesajících prodejů téměř zdvojnásobila celkový odbyt. Udala 71 tisíc vozů, tedy o dvacet tisíc více než v dosud rekordním roce 2022.
Škoda Auto posiluje koncern Volkswagen v Indii
„Pro aktuální vzestup na indickém trhu hraje klíčovou roli model Kylaq navazující na úspěchy vozů Kushaq a Slavia. Kylaq spadající do oblíbeného segmentu vozů pod čtyři metry zaznamenal loni výrazné zvýšení dodávek na 70 600 vozů. Model Kushaq aktuálně míří k zákazníkům ve výrazně inovované podobě, světová premiéra této novinky proběhla 20. ledna 2026,“ říká mluvčí Škody Ivana Povolná. Sama automobilka hovoří o Indii jako o druhém nejdůležitějším trhu po Evropě.
„Škoda v Indii na několikátý pokus prorazila díky tomu, že platformu navrženou pro tamní trh, na které kylaq stojí, vyrábí z 95 procent z indických dílů. Dokázala nabídnout evropskou kvalitu a bezpečnost za ceny konkurenceschopné s japonskými a korejskými značkami. Trh je ovšem nadále extrémně konkurenční a kromě domácích značek se začínají silně prosazovat i ty čínské,“ míní expert z poradenské společnosti EY Petr Knap.
K cílům, které si v minulých letech veřejně vytyčila sama automobilka, však stále zbývá ujít pořádný kus cesty. Ve svých tiskových materiálech uváděla, že chce Indům prodávat alespoň sto tisíc škodovek ročně do roku 2026. Plánovala se stát nejprodávanější evropskou značkou v Indii, a to do konce dekády. A řečí čísel: dosáhnout alespoň pětiprocentního podílu na trhu.
Ten si loni sáhl na rekord, tedy z pohledu množství prodaných osobních vozidel. V Indii, jejíž HDP pravidelně roste o vyšší jednotky procent, automobilky loni udaly téměř 4,5 milionu automobilů. Registrací koncovým zákazníkům tak přibylo takřka o deset procent, vyplývá z dat prodejců (FADA). To je spoustu aut, která přitom sjela z továren relativně omezeného množství výrobců. Trhu vládne se čtyřicetiprocentním podílem Maruti Suzuki India.
Okolo třinácti procent shodně drží Mahindra Mahindra, Tata Motors a Hyundai. Následují Toyota a Kia se sedmi a šesti procenty. Až poté přichází na řadu Škoda Auto Volkswagen Group, jejíž podíl vzrostl necelých dvou na téměř 2,5 procenta a v reálu odpovídal 108 tisícům zaregistrovaných automobilů. K pětiprocentnímu cíli, který si Škoda stanovila, je zatím daleko. Srovnatelní evropští hráči jako Renault nebo koncern Stellantis udali 36 a 11 tisíc vozů a meziročně si pohoršili.
Navazovat na loňský růst je pro Škodu velmi důležité i proto, že indickou základnu považuje za strategickou bránu do Asie. V Indii vyráběný kushaq, jehož jméno je odvozeno ze sanskrtského výrazu pro císaře, exportuje na další rostoucí odbytiště, například do Vietnamu nebo na Blízký východ, případně do Afriky.