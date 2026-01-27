Indie a EU uzavřely historickou obchodní dohodu. Vyjednávání trvalo 20 let
- Indie a Evropská unie uzavřely historickou dohodu o volném obchodu.
- Dohoda přinese významné příležitosti pro různá odvětví.
- Indii, která čelí vysokým clům od USA, tato dohoda nabídne nové obchodní možnosti a sníží její závislost na americkém trhu.
Indie a Evropská unie v pondělí uzavřely „přelomovou“ dohodu o volném obchodu, která je označována za „matku všech dohod“, uvedl indický premiér Narendra Modi během svého projevu na India Energy Week v úterý.
Dohoda je největší, jakou kdy obě strany uzavřely, přichází po téměř dvou desetiletích přerušovaných jednání a v době, kdy se Indie i EU snaží snížit závislost na proměnlivých vztazích se Spojenými státy.
„Blahopřeji našim kolegům z odvětví, jako je textilní průmysl, výroba šperků a drahokamů, kožedělný průmysl a obuvnictví. Tato dohoda bude pro tato odvětví velkou podporou,“ uvedl Modi v projevu v hindštině, který přeložila stanice CNBC.
Podle Módího dohoda přinese významné příležitosti pro 1,4 miliardy obyvatel Indie i miliony lidí v Evropě. Dodal, že zahrnuje přibližně 25 procent globálního hrubého domácího produktu (HDP) a zhruba třetinu světového obchodu.
„Evropská unie a Indie dnes učinily historické rozhodnutí a prohloubily partnerství mezi největšími demokraciemi světa,“ uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která je v tyto dny spolu s předsedou Evropské rady Antóniem Costou přímo v Dillí. „Vytvořili jsme zónu volného obchodu pro dvě miliardy lidí, ze které budou mít ekonomický prospěch obě strany. Vyslali jsme světu signál, že spolupráce založená na pravidlech stále přináší skvělé výsledky,“ dodala s tím, že jde jen o začátek a EU a Indie budou své vztahy i nadále rozvíjet a posilovat.
Vzpruha pro Indii
Modi a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová by měli později během dne vydat společné prohlášení na summitu Indie–EU v Novém Dillí, ve kterém odhalí podrobnosti dohody, na které se pracovalo téměř dvě desetiletí.
Pro Nové Dillí, které čelí tvrdým represivním clům ze strany USA, by tato dohoda mohla být velmi potřebnou vzpruhou. Od té doby, co Trump v srpnu loňského roku uvalil na asijskou ekonomiku 50% cla, hledá Indie alternativní trhy pro svůj export a uzavřela obchodní dohody s několika zeměmi.
Indie je devátým největším obchodním partnerem EU a v roce 2024 představovala 2,4 procenta celkového obchodu s výrobky v rámci bloku, což je daleko za hlavními partnery, jako jsou USA (17,3 procenta), Čína (14,6 procenta) nebo Spojené království (10,1 %). Mezi hlavní vývozní komodity EU do Indie patří stroje a zařízení, dopravní prostředky a chemikálie.
Spravedlivý obchod před cly
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na Světovém ekonomickém fóru v Davosu 20. ledna uvedla, že blok se rozhodl „upřednostnit spravedlivý obchod před cly. Partnerství před izolací. Udržitelnost před vykořisťováním.“
Celkový vývoz Indie do šesti hlavních trhů EU – Nizozemska, Německa, Itálie, Španělska, Francie a Belgie – činil za devět měsíců končících v prosinci 43,8 miliardy dolarů, zatímco vývoz do samotných USA činil 65,88 miliardy dolarů.