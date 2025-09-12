Česko posiluje byznys v Singapuru. Firmy v době obchodních válek pronikají na rychle rostoucí asijské trhy
České firmy hledají nové příležitosti v době, kdy se globální obchodní řetězce přeskupují a obchodní bariéry sílí. Asie je přitom regionem s rychle rostoucí střední třídou a Singapur se stává jedním z globálních center byznysu i designu. Tuzemské designové podniky sem přijíždějí, aby byly součástí trendu, který může v příštích letech určovat směřování celého odvětví.
Singapur letos hostí čtvrtý ročník veletrhu FIND – Design Fair Asia, který je hlavní událostí Singapore Design Weeku a přitahuje stovky značek z celého světa a také významné globální investory. Na místě je i redakce e15.
Na veletrhu se letos mimo jiné prezentuje devět českých značek. Jejich účast přitom není zdaleka jen o okamžitém byznysu, ale o ambici ukotvit Česko na mapě světového designu. „Nepřijeli jsme sem jen proto, aby zde letos jednotlivé firmy uspěly. Naším cílem je budovat image Česka jako země, kde vzniká kvalitní design. V Singapuru vidíme velký potenciál pro český byznys, a proto chceme vytvořit zázemí i pro firmy, které zatím o vstupu na tamní trh neuvažují, ale v budoucnu to mohou zvažovat,“ řekl pro e15 ředitel CzechTrade Radomil Doležal.
CzechTrade umí firmám kromě podpory na veletrzích poskytnout poradenství i kontakty na lokální partnery. Agentura je aktuálně pod drobnohledem – vláda podle zjištění iRozhlas.cz krátce před volbami zahájila výběr nového ředitele.
Covid, válka na Ukrajině i Trump. Česko hledá nové partnery
Strategický význam Singapuru potvrzuje i česká diplomacie. „Covid, ruská agrese na Ukrajině i obchodní bariéry nastolené administrativou USA ukázaly, že musíme více přemýšlet o posilování stávajících partnerství a hledání nových mimo Evropu. Singapur je předvídatelný a dobře fungující trh s velkým potenciálem,“ řekla na místě pro e15 Dana Baschová, česká velvyslankyně v Singapuru.
Na diplomatický pohled navazuje i praxe obchodní podpory. „Singapur je také referenční branou – pro mnoho českých firem představuje vstupní bod do okolních zemí regionu ASEAN. Když partneři v Malajsii, na Filipínách nebo v Indonésii vidí, že firma působí v Singapuru, otevírá to těmto firmám dveře i na jejich trhy,“ vysvětluje Ladislav Graner, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Singapuru.
Na místě se letos představují značky od výrobců koupelnového vybavení přes tradiční české sklo až po hudební nástroje a interiérový design. Patří mezi ně firmy jako Ravak, mmcité, Petrof, Hunat, Sans Souci Lighting, Halama Glass, Pačínek Glass, Signati & Comenivs a Artisème. Pozici v Singapuru si však dlouhodobě budují i další české společnosti, například Lasvit či Preciosa.
Pro část vystavovatelů není Singapur cílem, ale prostředníkem. „Singapur je v podstatě designovým hubem nejen pro jihovýchodní Asii, ale i pro další regiony. Projekty, které zde domluvíme, se často uskuteční v jiných zemích. Ať už jsou to členové ASEAN, země Blízkého východu, či dokonce Amerika,“ řekl pro e15 Adam Zahradník, regionální ředitel pro Asii firmy Hunat, která se specializuje na designové interiérové osvětlení.
Podobně uvažuje i největší producent koupelnového vybavení ve střední Evropě Ravak. „Jihovýchodní Asie je demograficky i ekonomicky silný příběh. Ve státech ASEAN rychle roste střední třída, což se vzhledem k velikosti tohoto trhu promítá do poptávky po bydlení, vybavení interiérů i kvalitním designu,“ popsal pro e15 šéf firmy Vít Vojta. „V Asii se úspěch nedá uspěchat. Je potřeba být na trhu přítomní, budovat vztahy a čekat na správnou chvíli. Je to investice, která přinese plody až později,“ dodal.
Singapur jako příslib prosperity
Singapur stojí na pevných ekonomických základech. Po pandemii se jeho hospodářství rychle zotavilo a patří k nejvýkonnějším v Asii. Tamní vláda dlouhodobě sází na otevřenost, kvalitu infrastruktury a stabilní podnikatelské prostředí, což přitahuje zahraniční investice i globální společnosti. Zároveň jde o jeden z nejlépe řízených států světa, kde se kombinuje přísná regulace s vysokou efektivitou.
Vedle financí a technologií se země profiluje i jako centrum inovací. Singapur se pravidelně objevuje v první pětce globálních inovačních žebříčků, těží z propracované digitální infrastruktury a silné podpory výzkumu. Rychle se rozvíjí také kreativní průmysly – od architektury přes produktový design až po digitální služby. Propojení ekonomiky s designem je přitom součástí vládní strategie, která má z městského státu udělat nejen finanční, ale i kulturní a tvůrčí metropoli.
Tato kombinace stability, inovací a podpory kreativity z něj dělá místo, odkud se dají oslovit trhy celé jihovýchodní Asie i vzdálenější regiony. Vstup na místní scénu proto pro české firmy znamená víc než jen šanci na jednotlivé zakázky – jde o možnost stát se součástí dynamického prostředí, které může v příštích letech určovat trendy v designu i byznysu. „Je to obrovská příležitost a my máme možnost být u toho. Musíme této šance využít,“ dodává Doležal.