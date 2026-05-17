Číňané a drahá ropa mění vkus Čechů. Prodej elektromobilů v dubnu vyskočil o 37 procent
- Prodej elektromobilů v Česku v dubnu meziročně vyskočil o 37 procent a za první čtyři měsíce roku dosáhl 5 123 vozů.
Trhu s čistými elektromobily nadále vládne domácí Škoda Auto před Teslou, zatímco mezi hybridy si první pozici drží Toyota.
Rostoucí zájem Čechů o alternativní pohony podporuje nestabilita a zdražování na trhu s klasickými palivy, přičemž tyto vozy už tvoří 36 procent celého trhu.
Prodej elektromobilů v dubnu vzrostl meziročně o 37 procent na 1684 vozů. Za první čtyři měsíce roku se proti stejnému období loni zvýšil o 18 procent na 5123 vozidel. Prodej aut s hybridním pohonem se od ledna do konce dubna meziročně zvýšil o 16 procent na 23.595 vozidel. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.
Nejprodávanější značkou elektromobilů byla Škoda Auto s nárůstem o 20 procent na 1906 vozů, druhá je přes čtyřprocentní pokles Tesla. Na třetí místo se dostal Mercedes-Benz s meziročním nárůstem o 60 procent na 237 vozů.
Mezi hybridy stále vede Toyota s 3716 vozy, druhá je Škoda s 3040 vozy a na třetí místo se posunula Dacia s prodejem 1611 hybridních aut. Následuje Mercedes-Benz a Volvo.
„Prodej elektromobilů i hybridů rostl do dubna na rozdíl od celého trhu dvojciferným tempem. Prodej v příštích měsících ještě může podpořit nestabilita v oblasti zdražování pohonných hmot. To je již patrné v nárůstu objednávek a v prodejích se projeví v okamžiku, kdy budou objednané vozy dodávány z výroby. Ropná krize a zdražování pohonných hmot dlouhodobě zvyšuje zájem Čechů o hybridy a elektromobily a tento trend bude velmi pravděpodobně pokračovat,“ uvedl ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.
Celkové registrace vozů s alternativním pohonem meziročně stouply o 12,3 procenta na 29 833 aut. Jejich podíl na celkových registracích byl 36 procent. Celkový prodej nových aut do dubna vzrostl o 2,5 procenta na 82.949 vozidel.