Číňané míří do srdce Volkswagenu. Saský ministr jim chce otevřít brány krizové továrny ve Cvikově
- Čínské automobilky masivně expandují do Evropy a kvůli doporučení vlastní vlády raději kupují či pronajímají prázdné haly krachujících evropských výrobců.
Krize koncernu Volkswagen uvolňuje kapacity v jeho vlajkové elektro-továrně ve Cvikově, kam by saská vláda ráda pustila čínské giganty jako BYD nebo Xpeng, aby zachránila pracovní místa.
Němečtí politici v čele s kancléřem Merzem i šéfka automobilového svazu VDA mění rétoriku a vítají čínské investice jako nutnou stabilizaci domácího průmyslu, píše Auto.cz.
Tento scénář se v posledních týdnech opakuje jako přes kopírák: evropská automobilka nedokáže naplnit své výrobní linky a kolem její haly začínají kroužit zájemci z Číny. Novinkou však je, že proti tomuto postupu už neprotestují ani někteří němečtí politici. Masivní nástup čínské produkce přímo na evropský kontinent a skupování zdejších fabrik se stává jasným fenoménem letošního roku. Ostatně, tento směr čínským značkám posvětila i jejich vlastní vláda – zkrátka je ekonomicky výhodnější převzít hotovou infrastrukturu než budovat nové komplexní areály na zelené louce.
Na Auto.cz informovali o řadě podobných případů. Značky Chery, Leapmotor, Geely nebo Hongqi vsadily na Španělsko, Xpeng s GAC zase využijí rakouské kapacity u Magny. Koncern Dongfeng má políčeno na továrny Stellantisu, Chery zvažuje produkci v britských závodech JLR a gigant BYD by rád ovládl slavnou Skleněnou manufakturu Volkswagenu v Drážďanech.
A budou to zřejmě právě německé montážní haly, o které se strhne největší bitva. Pro asijské výrobce zůstává Německo technologickým vzorem a prestižní razítko „Made in Germany“ má pro ně stále obrovskou hodnotu. Vzhledem k tomu, že tamní tradiční automobilky procházejí hlubokou krizí, volné kapacity rychle přibývají. Samotný koncern Volkswagen má v plánu v Německu zavřít minimálně tři své závody, což s sebou přinese i bolestivé propouštění desítek tisíc zaměstnanců.
Toho chtějí využít čínské automobilky, které by se takto dostaly k existujícím továrnám. Nemusí ale jít jen o jejich odkoupení, ale třeba o částečný pronájem nebo založení společného podniku. Další ze spekulovaných lokací, které by takto mohly být k dispozici, je továrna Volkswagenu ve Cvikově. Tedy ta, která dnes vyrábí elektromobily na platformě MEB a nejede na svou maximální kapacitu.
VW čelí velké krizi
Vlajková továrna elektromobility koncernu VW čelí vážné krizi kvůli nízké poptávce po elektromobilech. Nedostatečné vytížení výrobních linek vedlo k přechodu ze tří směn na dvě a propuštění přibližně 1200 zaměstnanců. Situace je natolik kritická, že se očekává vyprázdnění celých výrobních hal. Očekává se, že například hala č. 5 bude od konce roku 2027 prázdná, protože výroba modelu ID.3 se částečně přesouvá do Wolfsburgu.
Saský ministr hospodářství Dirk Panter nyní otevřel dveře čínským výrobcům dokořán. Chce totiž zachránit továrny, udržet pracovní místa a využít výrobní linky. „Je lepší dále rozvíjet průmyslové zkušenosti VW v Sasku a zajistit produkci než vést předem prohranou bitvu a přicházet o přidanou hodnotu. Musíme se přizpůsobit době. Proto Čína představuje pro Cvikov příležitost. Naším kritériem není ideologie, nýbrž průmyslová životaschopnost a jistota pracovních míst ve VW v Sasku,“ uvedl Panter pro německý deník Bild.
Nejsilnějším adeptem je zde opět BYD, které v Evropě rychle roste a už ví, že mu nebude stačit jen továrna v Maďarsku. V Německu se mu sice zpočátku nedařilo, loni už tam ale BYD prodal 23.306 aut a dostal se na 24. pozici celkově, jen jedno místo za MG. Za první čtyři letošní měsíce je BYD už na 21. pozici.
Zájem má ale i Xpeng, ve kterém Volkswagen drží 5% podíl. Potvrdil to Elvis Cheng, generální ředitel Xpengu pro severovýchodní Evropu. Podle zprávy deníku Financial Times uvedl, že Xpeng jedná s Volkswagenem o možnosti nalezení výrobního místa v Evropě.
Xpeng v současnosti vyrábí svá vozidla v rakouském závodě Magna Steyr. Zde produkuje z dovezených kitů modely G6 a G9 od září 2025, aby se firma vyhnula dodatečným clům Evropské unie. Cheng však poznamenal, že stávající smluvní výrobní lince dochází kapacita.
Podle zprávy deníku Financial Times by Xpeng zvažoval i stavbu nového výrobního závodu v Evropě. Cheng dodal, že ne všechny stávající továrny dokážou uspokojit požadavky na nové produkty, přičemž závody Volkswagenu popsal jako „trochu staré“.
Panter není jediný německý politik, který zastává podobné názory. Současný kancléř Merz vedl začátkem roku 2026 rozsáhlou delegaci německých byznysmenů do Číny. Jeho rétorika se posunula od původní opatrnosti k důrazu na udržení konkurenceschopnosti německého průmyslu. Merz se nechal slyšet, že automobilový průmysl je kotvou německo-čínských vztahů a že Německo musí zůstat otevřené investicím, které pomohou stabilizovat domácí dodavatelské řetězce.
Hildegard Müllerová není politička, ale jako prezidentka VDA (Svazu automobilového průmyslu) je také dosti vlivná. Na nedávném autosalonu v Pekingu prohlásila, že éra německé dominance v Číně skončila. Opakovaně se vyjádřila ve smyslu, že čínští výrobci aut jsou v Německu vítáni, ačkoliv ve své pozici má zastupovat zájmy domácích automobilek. Dění z posledních let ale ukazuje, že Němci zjevně nejsou proti masivnímu přijímání jim nepříliš nakloněných entit.