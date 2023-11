Europoslanci schválili Euro 7, ale ne v původní přísné verzi | e15.cz

Automobilky by měly snižovat emise nových vozů méně, zároveň by měly mít na přípravu změn delší dobu. Na setkání s novináři to uvedl v září ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Hlavní změnou je, že nová norma s pořadovým číslem 7 bude vycházet ze stávající normy Euro 6 pokud jde o emisní limity i podmínky testování. Pro výrobce to znamená výrazné usnadnění práce se spalovacími motory, které uvedou na trh v příštích letech. Stávající kompromis také počítá s mírnějším systémem palubního monitorování emisí po celou dobu životnosti vozidla nebo měření obrusů pevných částí z brzd a pneumatik.

„Kompromis počítá se zachováním limitů na úrovni Euro 6, to byl náš klíčový požadavek. Aby automobilky zůstaly konkurenceschopné i v době, kdy musejí investovat do vývoje elektromobility,“ řekl Kupka.

Podle původního návrhu měla nová norma začít platit pro osobní vozidla od poloviny roku 2025 a o dva roky později pro nákladní vozy. Dle Kupky klíčová debata o termínech státy teprve čeká, posun však přineslo již španělské předsednictví Radě Evropské unie. Navrhlo, aby se lhůty pro dodržování nových pravidel automobilkami navázaly na vstup nařízení v platnost. Nový návrh počítá se zavedením opatření 24 měsíců od vstupu normy v platnost u nových osobních modelů a o 36 měsíců u stávajících modelů. To je podle výrobců pořád málo času na přípravu.

„Původní termín v polovině roku 2025 byl nereálný. Za tu dobu nelze připravit úpravu výroby vozidel. Návrh za španělského předsednictví počítá s dvouletou lhůtou, i to je ale extrémně málo času. V rámci této lhůty budou výrobci čekat dvanáct měsíců na prováděcí předpisy Evropské komise. To je mimo realitu,“ tvrdí výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Myní bude následovat vyjednávání – takzvané neformální trialogy – mezi radou a parlamentem. Konečné znění emisní normy mají evropské instituce vyjednat do února příštího roku.

„Čekají nás klíčová jednání. Původní návrh Evropské komise skutečně mohl ohrozit existenci autoprůmyslu, který jen v Česku vytváří desetinu HDP a patnáct procent pracovních míst. Auto je volba svobody a jeho dostupnost pro nízkopříjmové domácnosti i střední třídu je zásadní. Návrh by automobilky donutil skončit se spalováky do dvou let, za tak krátkou dobu ale nikdo elektromobily zásadně nezlevní,“ tvrdí europoslanec Alexandr Vondra (ODS).

Česko má jeden z nejstarších vozových parků v Evropě, průměrný automobil brázdí silnice asi šestnáct let. Stát podle ministra Kupky musí vytvořit podmínky pro obnovu vozového parku, kterou mají – alespoň zatím – obstarávat i vozy se spalovacími motory.