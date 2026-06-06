Němci mají důvod znervóznět. Čínský bratranec Volva dorazil do prémiové třídy
- Zeekr 7X přijíždí s ambicí přesvědčit zaryté odpůrce elektromobilů i čínských vozů.
- A to je pro zavedené evropské značky varování.
- Působí jako auto, které velmi přesně ví, v jaké garáži chce parkovat. Třeba v té, jejíž majitel ocení mimořádně rychlé nabíjení.
Na papíře je to všechno vlastně až podezřele výhodné. SUV dlouhé bezmála 4,8 metru, postavené na 800voltové architektuře, s rychlým nabíjením, velkou baterií, vzduchovým podvozkem, bohatou výbavou a ve vrcholné verzi i výkonem, který ještě nedávno patřil hlavně sportovním kupé. V ceníku to pak nevypadá jako útok na low-cost řidiče, ale jako promyšlený vpád do teritoria, kde se běžně mluví německy. Elektromobil Zeekr 7X míří do pásma, kde už zákazník srovnává alternativy k Tesle, BMW nebo Audi. A to je úplně jiná disciplína, než jsme byli u čínských vozů zvyklí.
A právě tady je Zeekr nejzajímavější. Nehraje roli čínského vyzyvatele, který chce evropskou prémiovou ligu porazit okázalostí, tedy hlavně vysokým stupněm výbavy na úkor hodnoty značky. Působí jako student, který si dlouho dělal poznámky, odkoukal slabiny i silné stránky soupeřů a teď odevzdal test s omračující jistotou. Design nevypadá lacině ani překombinovaně, interiér nemá potřebu výstředně křičet a kabina je z těch, v nichž si člověk po pěti minutách přestane všímat efektních detailů a začne řešit, že je mu v tom autě prostě dobře.
Čínský bratranec Volva
Zásluhu na tom má i původ vozu, který není tak jednoduché shrnout jedním slovem. Zeekr je součástí skupiny Geely, pod niž patří také Volvo, Polestar nebo Lotus. Sedmička X vznikala s evropským vkusem, mimo jiné i díky designovému zázemí ve švédském Göteborgu. Na autě je to vidět. Působí jako produkt, který je v evropském myšlení pevně zakotvený. A to i tím, co se skrývá za jeho jménem. Název značky se skládá z počátku slova Zero, které značí výchozí bod nekonečných možností, písmena „E“, které odkazuje na elektromobilitu, a písmen „Kr“ představujících prvek krypton, vzácný plyn vyzařující světlo.
Na silnici je 7X nejpřesvědčivější ve chvíli, kdy se nesnaží hrát na sportovce. Ano, ve verzi Privilege AWD umí vystřelit na stovku za 3,8 sekundy a jeho dvoumotorová čtyřkolka má výkon kolem 475 kW. Jenže skutečný talent tohoto auta neleží v brutálním sprintu mezi semafory. Zeekr je nejlepší jako tichý, klidný a mimořádně dospělý cesťák ideálně na klikatých silnicích rakouských či italských Alp, kam jsme s ním také vyrazili. Vzduchový podvozek žehlí nerovnosti s odzbrojující lehkostí a kabina je výborně odhlučněná. S vyšší rychlostí na německé dálnici nicméně roste nejistota ve volantu, auto má tendenci spíš létat než se držet pevně na vozovce.
To neznamená, že by jelo špatně. Jen je zkrátka znát, že komfort dostal při vývoji přednost. Řízení je lehké, reakce auta čitelné, ale přece jen ještě chybí ona jemná mechanická samozřejmost, díky níž i velké SUV působí v zatáčce přirozeně. Zeekr se v oblouku nenervuje, pouze se do něj nechce s chutí opřít. Na druhou stranu má tak překvapivě mrštný rejd, že s ním s hravostí a malíčkem na volantu vyjedete i ty nejpříkřejší zatáčky v horách.
Nejen výloha technologií
Zeekr 7X je efektní technologická vitrína, ale také použitelný rodinný stroj. Vzadu je opravdu hodně místa, zadní sedadla se elektricky polohují a ani kufr nepůsobí jako daň za výrazný design, i když nepatří mezi největší ve své třídě. Prostor, komfort a výbava se skládají do výsledku, který přesně reaguje na to, proč lidé v této cenové kategorii kupují velké elektrické SUV: chtějí především pohodlnou mobilní zónu klidu.
Tento elektromobil umí zkrátit zastávku na kávu na dobu, po kterou si ji sotva stihnete dopít. |
V kabině se pak skládá možná největší argument, proč brát 7X vážně. Použité materiály působí jako něco, s čím bude možné žít i po odeznění prvního wow efektu. Sedadla jsou měkčí, než velí současná móda, jenže pohodlná. Velký displej je rychlý, graficky čistý, tudíž v tomto případě ani nevadí, že je v něm skryta převážná většina funkcí auta, protože ovládání je naprosto jednoduché a intuitivní. Třeba otevírání panoramatické střechy. To lze provést hravě posouváním kurzoru na obrázku střechy přímo na displeji.
Velké plus Zeekr zaslouží za to, s jakou odvahou a zároveň precizností pracuje s elektronikou v celém voze. Příkladem jsou dveře, které se otevírají po stisknutí tlačítka na středovém sloupku. Vše funguje poměrně rychle, navíc dveře automaticky reagují na překážku při otevírání, což oceníte hlavně při parkování – funkce pomůže předejít škodám. Dveře u řidiče se dají zavírat jak tlačítkem, tak i zmáčknutím brzdy, což je rovněž velmi praktické. K vyspělé elektronice lze přidat také velmi rychlé a svižné řazení.
Nedopitá káva
Kategorií, kterou Zeekr soupeřům opravdu kazí spánek, je nabíjení. Platforma s 800V architekturou a schopnost držet vysoký výkon z něj dělají elektromobil, jenž umí zkrátit zastávku na kávu na dobu, po kterou si tu kávu posádka sotva stačí vypít. Evropské verze mluví o špičce kolem 360–400 kW podle trhu a specifikace, české testy se na ultrarychlých stojanech dostaly těsně pod hranici 380 kW. Ještě důležitější než absolutní špička je ale průběh křivky dobíjení: 7X dobíjí rychle i tam, kde už řada konkurentů nestíhá. Z naší zkušenosti lze rychlé dobíjení potvrdit, z 25 na 90 procent nabité baterie jsme se dostali do 20 minut například na supernabíječce Ionity u Berouna.
Technologický náskok Evropanů se rozplynul rychleji, než by si přáli. |
V každodenní praxi to znamená jednoduchou věc. I když Zeekr nepatří mezi úplné šampiony spořivé jízdy (průměrná spotřeba při cestě do italských Alp se pohybovala okolo 21 kWh na 100 kilometrů) a velkou baterii umí při svižnější jízdě ukusovat rychleji, než by si propagační materiály výrobce přály, na trase to dokáže kompenzovat právě extrémně rychlým tempem dobíjení, které už je poměrně konkurenceschopné se spalovacími motory. Jinými slovy: možná nesrká elektřinu tak úsporně jako ti nejlepší, ale cestuje rychle. A to je přesně ten druh racionality, který elektromobily potřebují: schopnost fungovat v reálném provozu bez pocitu, že řidič každých 200 kilometrů vstupuje do logistické nouze a dojezdové paniky.
Tady se navíc ukazuje širší obchodní význam podobných aut. Evropské automobilky byly roky zvyklé, že jejich převaha stojí na kombinaci značky, kvality a technického náskoku. U Zeekru 7X se tenhle trojúhelník začíná deformovat. Značku automobilka pořád buduje a v otázce image nebo budoucí zůstatkové hodnoty budou mít zavedení hráči zejména ze západní Evropy ještě nějakou dobu navrch. Zato kvalita už není slabinou a technologický náskok Evropanů se minimálně v oblasti nabíjení a digitální výbavy rozplynul rychleji, než by si zdejší koncerny přály.
Jak zestárnout se ctí
Zeekr 7X je velmi kompetentní, dobře dotažené a sebevědomé SUV, jež ukazuje, jak rychle se v posledních pěti letech proměnil svět automobilového průmyslu. Evropané už dnes soutěží s firmami, jež pochopily, že v prémiové třídě nestačí nabídnout víc displejů a víc výkonu. Je potřeba dodat i klid, kvalitu, ergonomii, důvěryhodnost a pocit, že auto zestárne se ctí.
A právě to je na Zeekru 7X nejpozoruhodnější. Působí jako auto z přítomnosti, kterou si část Evropy ještě nepřiznala. Zapomeňte na nabourávání trhu cenovým dumpingem a lacinou spektakulárností. Největší Zeekr přijel ukázat, že čínská značka už může postavit elektromobil, o němž se nebude mluvit s dodatkem „na to, že je z Číny, dobrý“. Je to dobré auto bez přívlastků.