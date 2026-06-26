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Šéf Volkswagenu chce zrušit sto tisíc pracovních míst po celém světě

CEO Volkswagenu Oliver Blume

CEO Volkswagenu Oliver Blume Zdroj: Reuters

ČTK
ČTK
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  • Šéf koncernu Volkswagen plánuje celosvětově zrušit až sto tisíc pracovních míst a kompletně přestavět celou firmu.

  • V příštích pěti letech se mají snížit investice o 15 procent a hlavní značka VW se oddělí do samostatného subjektu.

  • Automobilka hodlá ve střednědobém horizontu uzavřít čtyři výrobní závody v Německu.

Šéf automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume chce výrazně zesílit propouštění a v příštích letech celosvětově zrušit až sto tisíc pracovních míst. Píše o tom web listu Manager Magazin, na který se odvolává agentura Reuters. Blume plánuje také snižování investic a kompletní přestavbu koncernu.

Blume má v úmyslu seškrtat v příštích pěti letech investice o přibližně 15 procent na něco málo přes 130 miliard eur (24,3 bilionu korun). Spolu s finančním ředitelem Arno Antlitzem plánují podle zdrojů listu vyjmout stejnojmennou hlavní značku Volkswagenu a závody na výrobu dílů ze současné struktury koncernu a začlenit je do samostatných subjektů.

Ve střednědobém horizontu hodlá VW uzavřít čtyři výrobní závody v Německu. Dotklo by se to továren v Hannoveru, Cvikově (Zwickau) a Emdenu a také závodu sesterské značky Audi v Neckarsulmu. Výroba tam má skončit, jakmile budou postupně vyřazeny modely, které závody v současnosti vyrábějí.

Pro Volkswagen v současnosti pracuje ve světě přes 660 tisíc lidí, doma v Německu je to kolem tří set tisíc. Firma již dříve uvedla, že do roku 2030 hodlá v samotném Německu zrušit zhruba 18 procent pracovních míst. Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě, jeho součástí je rovněž česká automobilka Škoda Auto.

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