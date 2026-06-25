Volkswagen prodá většinu divize dieselových motorů. Od Bain Capital získá 179 miliard
- Automobilový koncern Volkswagen prodá finanční skupině Bain Capital za 7,4 miliardy eur (179 miliard korun) většinový podíl v divizi dieselových motorů Everllence.
- Chce se více soustředit na jádro svého podnikání.
- Firma o tom ve čtvrtek informovala na svém webu.
Bain Capital získá ve firmě dříve známé jako MAN Energy Solutions se sídlem v Augšpurku 51 procent. Zbylých 49 procent si Volkswagen ve střednědobém horizontu hodlá ponechat.
„Štíhlejší struktury a procesy dají společnosti Everllence příležitost dosáhnout dalšího růstu na atraktivních trzích, jako jsou datová centra, energetický sektor a lodní doprava. Zároveň nám to umožní ještě více se soustředit na naši hlavní činnost," uvedl generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume.
Volkswagen se snaží uvolnit hotovost v době, kdy dochází k hlubokým škrtům v automobilových divizích celé skupiny. Ohledně divize dieselových motorů vedl jednání s řadou investorů.
Jeho dceřiná firma nese název Everllence od roku 2025, má přibližně 16 tisíc zaměstnanců a tržby zhruba 4,9 miliardy eur. Řadí se mezi přední světové výrobce velkých motorů, turbínových strojů a řešení pro dekarbonizaci. Volkswagen doufá, že transakce získá všechna potřebná povolení do konce letošního roku.