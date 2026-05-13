Válka vyhnala benzin k rekordním cenám, inflační vlna z USA se přelije i do Česka
- Meziroční inflace ve Spojených státech v dubnu nečekaně zrychlila na 3,8 procenta.
- Za nejvyšším růstem cen za poslední tři roky stojí zejména drahé pohonné hmoty.
- Vyšší inflace komplikuje plány Fedu na snižování sazeb a zvyšuje tlak na Bílý dům.
Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zrychlil na 3,8 procenta z tempa 3,3 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř tři roky. Vyplývá to ze středeční zprávy amerického ministerstva práce. Inflaci tlačí vzhůru výrazný nárůst cen pohonných hmot, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.
Ceny benzinu se v USA v dubnu meziročně zvýšily o 28,4 procenta. Pohonné hmoty po celém světě v poslední době výrazně zdražily, protože konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy.
„Protože konec nepřátelských akcí není na dohled, lze očekávat, že hlavní katalyzátory inflace - energie, ropa, benzin, doprava a potraviny - budou v příštích měsících zdražovat, neboť globální dodávky se tenčí a napětí v dodavatelských řetězcích roste,“ uvedl ekonom Joseph Brusuelas z firmy RSM.
Nejdražší za čtyři roky
Minulý týden podle údajů motoristické organizace AAA průměrná maloobchodní cena benzinu ve Spojených státech poprvé za téměř čtyři roky překročila 4,50 dolaru za galon (zhruba 25 korun za litr).
Růst inflace představuje politické riziko pro amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho Republikánskou stranu, která se bude v listopadových volbách snažit udržet většinu v americkém Kongresu. K Trumpově výhře v prezidentských volbách v roce 2024 velkou měrou přispěl jeho slib, že sníží inflaci. Nyní jsou však Američané nespokojení s jeho ekonomickou politikou a mnozí prezidenta viní z vysokých cen na čerpacích stanicích, napsala agentura Reuters. Trump dnes nicméně prohlásil, že jeho opatření proti inflaci fungují a že současný vzestup inflace je pouze krátkodobý.
„Poprvé za tři roky inflace pohlcuje veškerý růst mezd. To je rána pro střední třídu a domácnosti s nižšími příjmy. Musejí omezovat výdaje a šetřit každý dolar,“ uvedla ekonomka Heather Longová ze společnosti Navy Federal Credit Union. „Inflace je nyní hlavní brzdou ekonomiky Spojených států,“ dodala.
Vzestup inflace mimo jiné podkopává šance na to, že americká centrální banka (Fed) v letošním roce podpoří hospodářský růst snížením úrokových sazeb. Analytik Isaac Stell z firmy Wealth Club nevylučuje, že rostoucí inflace naopak přiměje centrální banku ke zvýšení úroků.
V České republice se spotřebitelské ceny v dubnu meziročně zvýšily o 2,5 procenta, inflace tak zrychlila z březnových 1,9 procenta. Podle analytiků stálo za zrychlením inflace zdražení pohonných hmot. Do jiných kategorií spotřebního koše se vyšší ceny paliv promítnou se zpožděním, v příštích měsících proto experti očekávají další zrychlení inflace v Česku.