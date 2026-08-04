Toyota vydělala téměř 200 miliard korun, trápí ji však Čína a dražší výroba
- Toyota zvýšila čtvrtletní čistý zisk o 75,6 procenta na 1,48 bilionu jenů.
- Pomohl jí slabší jen, provozní zisk však kvůli Číně a nákladům klesl.
- Automobilka zlepšila celoroční výhled zisku i tržeb.
Japonská společnost Toyota Motor v prvním finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 75,6 procenta na 1,48 bilionu jenů (téměř 200 miliard Kč). Oznámila to dnes firma, která je z hlediska objemu prodeje největší automobilkou na světě. Zároveň zlepšila celoroční výhled.
Tržby se v prvním finančním čtvrtletí, které skončilo 30. června, zvýšily o 10,4 procenta na 13,53 bilionu jenů. Na hospodářské výsledky podniku měl podle agentury Kjódó příznivý vliv slabší kurz domácí měny. Ten po přepočtu zvyšuje hodnotu zahraničních příjmů.
Provozní zisk se však snížil o 8,8 procenta na 1,06 bilionu jenů. Podle agentury Reuters k tomu přispěly nižší prodeje v Číně a vyšší náklady na suroviny a součástky související s konfliktem na Blízkém východě.
Automobilka nyní předpokládá, že za celý finanční rok vykáže čistý zisk 3,25 bilionu jenů. V předchozí prognóze přitom celoroční čistý zisk odhadovala na 3,00 bilionu jenů. Odhad celoročních tržeb Toyota zvýšila na 54 bilionů jenů z dříve předpokládaných 51 bilionů jenů.