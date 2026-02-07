Toyota si upevňuje pozici české dvojky a chystá největší modelovou ofenzivu za roky
- Toyota si na českém trhu upevnila pozici druhé nejsilnější značky za Škodou.
- Těží z dominance v hybridech, silného fleetového prodeje a jedničky v lehkých užitkových vozech.
- Rok 2026 má přinést nebývalou záplavu nových a modernizovaných modelů od C-HR přes RAV4 až po elektrický Hilux, píše INFO.cz.
Expanzivní trend nastoupený japonskou automobilkou na českém trhu v uplynulých letech se daří suverénně rozvíjet. Kombinace široké nabídky modelů, velké variability pohonů i efektivního marketingu dává Toyotě mocnou zbraň proti všem druhům konkurence. Dá se očekávat, že vydobytý technologický náskok Japoncům ještě pár let vydrží.
Přesně před rokem zástupci české Toyoty na výroční tiskové konferenci oslavovali svoji korunovaci na postu nejlepšího importéra nových aut a druhé značky absolutně za nedostižnou domácí Škodou. Letošní prezentace loňských výsledků by se dala shrnout slovy: „Víme, čeho jsme dosáhli a jen tak to nepustíme.“
Vítězné tažení
Vzpomínám si, že před deseti lety pořádala Toyota skromnou výroční tiskovou konferenci, nedůstojnou světového výrobce (tehdy, v roce 2016, č. 2) – na českém trhu byla ale mezi prodejci aut až sedmnáctá v pořadí. Nepříliš atraktivní modely Auris, Avensis či dřívější Prius nebyly s to konkurovat na euforické vlně vezoucím se dieselům z evropského chovu, pohánějící pestrou paletu klasických i SUV modelů. Hybridům Toyota se tehdy konkurenti smáli.
Ale nyní píšeme rok 2026 a na opulentní setkání se nechávají vidět významné osobnosti ze světa byznysu, kultury, sportu nebo třeba Horské služby. Jen ředitel Martin Peleška hovoří od pultíku stále stejný, snad jen trochu víc nad věcí a méně při těle.
V České republice Toyota loni registrovala 22 280 vozidel (osobní + lehké užitkové), což představuje tržní podíl přibližně 8,3 procenta v kombinovaném segmentu. V kategorii osobních automobilů Toyota prodala 18 626 kusů, což ji řadí na třetí místo za Škodou (83 890 vozů, 33,7 procenta) a Hyundai (20 678 vozů, 8,3 procenta). Volkswagen následoval s 16 589 vozy (6,7 procenta). Celkový český trh nových osobních aut vzrostl o 7,4 procenta na 248 719 vozidel, což už se dost blíží předcovidové úrovni.
Vypálený rybník
Mezi nejprodávanější modely Toyoty patřila Corolla (6 465 kusů – 9. místo v TOP 10 ČR), domácí (protože v Kolíně vyráběné) Aygo X ovládlo segment minivozů a v hybridních technologiích Toyota výrazně překonávala průměr trhu. „Sázka na hybridy a spolehlivost se vyplatila – ve fleetu jsme druhou značkou s 17 498 vozy a 8,6 procenta podílem,“ informoval šéf českého zastoupení Martin Peleška.
Toyota tak uhájila bronzovou příčku v osobních autech a zároveň se stala jedničkou v lehkých užitkových vozech s 3 654 registrovanými kusy (18 procent podíl v segmentu N1).
Právě v této kategorii je potřeba hledat jeden ze dvou highlightů loňského roku – této mety se totiž Toyotě povedlo dosáhnout s přebrandovanými automobily koncernu Stellantis, v jehož rámci jsou prodávány pod známými jmény jako Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Berlingo, Opel Combo atd. Nelze jinak než hovořit o vypáleném francouzském rybníku.
Druhým takovým majstrštykem bylo umístění 515 kusů plně elektrické Toyoty bZ4X do služeb státních úřadů, které mezi ryze elektrickou konkurencí svými parametry nijak zásadně nevyčnívají. Stejné vozy bude nově užívat také Horská služba.
Záplava novinek
Letošní rok bude – zejména v případě Toyoty, ale i prémiové odnože Lexusu – ve znamení představení nových nebo silně inovovaných modelů.
Jedním z hlavních taháků bude nová generace modelu C-HR, který se bude nabízet i v prodloužené variantě C-HR+. K mání bude vedle hybridu i jako jako plug-in hybrid (PHEV) a plně elektrický model.
Podstatná vylepšení se chystají u dosud jediné ryze elektrické Toyoty – bZ4X Touring. Robustněji vypadající SUV s atletickým designem a pokročilým pohonem všech kol nabídne nově dojezd až kolem 500–600 km podle podmínek a zaměří se na zákazníky hledající kombinaci městského stylu a lehkého off-roadu.
Asi největší očekávání jsou spojena se zbrusu novou generací středního SUV Toyota RAV4, který se bude nadále prodávat jako full i plug-in hybrid, avšak v novém kabátě a s optimalizovanou technikou. Dorazit by mělo ještě v první polovině roku, což bude znamenat výprodej skladů se sice končícím, ale stále velmi dobrým modelem.
V novém dorazí i ikonický off-road Hilux, který se stane praktickou ukázkou diverzity pohonů v podání Toyoty – poprvé bude k mání v plně elektrické verzi (BEV), klasiku s největšími prodejními ambicemi představuje 48V mild-hybridní varianta s dieselovým motorem, v nabídce i jako plug-in hybrid.
Kromě toho Toyota připravuje také sportovnější verzi kolínského modelu GR Aygo X, dorazí také Lexus ES – nově i v ryze elektrické variantě.
Kolín v kurzu
Velkého vítězství se podařilo v tuhé konkurenci jiných evropských závodů firmy dosáhnout středočeské automobilce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) v Kolíně. Mateřský koncern bude investovat 680 milionů eur do rozšíření jeho kapacity z 152 000 na 173 000 m², nutných pro zahájení výroby nových elektrických modelů.
Projekt zahrnuje novou lakovnu, svařovnu a linku na montáž baterií. Česká vláda přispěje až 64 miliony eur.
Realizovat se zde bude výroba prvního plně elektrického modelu Toyoty v Evropě (pravděpodobně kompaktní SUV). Pro začátek v závodě vznikne 245 nových pracovních míst. Závod již nyní produkuje přes 220 000 vozidel ročně (Aygo X, Yaris Hybrid), od listopadu 2025 výhradně hybridní Aygo X.