Trumpova výhra. Toyota přesouvá část výroby do USA
Toyota postaví v Texasu novou továrnu za 3,6 miliardy dolarů, tedy přes 76 miliard korun.
Do San Antonia přesune výrobu části pick-upů Tacoma z mexického státu Baja California.
Americký prezident Donald Trump krok označil za „opravdu velkou věc“. Na automobilky dlouhodobě tlačí, aby vyráběly více v USA.
Japonská Toyota posiluje výrobu ve Spojených státech. Největší světová automobilka podle objemu prodeje a tržeb postaví v americkém Texasu novou továrnu za 3,6 miliardy dolarů, v přepočtu přes 76 miliard korun. Zároveň do USA přesune část svých výrobních aktivit z Mexika.
Toyota vytvoří v USA dva tisíce pracovních míst
Nová budova vznikne ve výrobním areálu Toyoty v San Antoniu. Má mít rozlohu 2,5 milionu čtverečních stop, tedy zhruba 232 200 metrů čtverečních. Otevřít by se měla do roku 2030 a podle automobilky vytvoří asi dva tisíce pracovních míst.
Po dokončení závodu do něj Toyota přesune výrobu svého středně velkého pick-upu Tacoma z továrny v mexickém státě Baja California. Model Tacoma ale z Mexika úplně nezmizí. Automobilka ho bude dál vyrábět také v závodě ve státě Guanajuato ve středním Mexiku.
Toyota už nyní v San Antoniu vyrábí vozy Tundra a sportovně-užitkové automobily. V areálu se navíc letos na podzim otevře nová továrna na výrobu zadních náprav o rozloze 500 tisíc čtverečních stop, tedy zhruba 46 400 metrů čtverečních.
Rozhodnutí Toyoty přivítal americký prezident Donald Trump, který se snaží do Spojených států přitáhnout více průmyslové výroby. Krok japonské automobilky označil za „opravdu velkou věc“. Trump na automobilky dlouhodobě vyvíjí tlak, aby přesouvaly výrobu do USA, mimo jiné i prostřednictvím vyšších cel na dovoz automobilů, oceli, hliníku a automobilových součástek.
Toyota zároveň uvedla, že hodlá dál pokračovat ve své činnosti v Mexiku, Kanadě i Spojených státech. Současně Trumpa vyzvala, aby prodloužil platnost severoamerické smlouvy o volném obchodu, kterou automobilky považují za klíčovou pro integrovanou výrobu v regionu.
Rekordní tržby a padající zisk
Japonské automobilce Toyota Motor Corp. vzrostly v loňském fiskálním roce tržby o 5,5 procenta na rekordních 50,68 bilionu jenů (6,7 bilionu korun). Toyota se tak stala první japonskou firmou, jejíž roční tržby překročily hranici 50 bilionů jenů. Čistý zisk za rok do konce března ale klesl o 19,2 procenta na 3,85 bilionu jenů, částečně kvůli vyšším americkým clům. Negativní vliv na zisk má i krize na Blízkém východě. Oznámila v květnu společnost v tiskové zprávě.
Provozní zisk se snížil o 21,5 procenta na 3,77 bilionu jenů. Prodej aut celé skupiny se zvýšil o 2,5 procenta na 11,28 milionu, hlavně díky solidní poptávce na hlavních trzích, včetně Japonska. Kromě značky Toyota zahrnují údaje o prodeji také její dceřiné společnosti Daihatsu Motor a Hino Motors, upozornila agentura Kjódó.