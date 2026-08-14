Uber chystá velkou změnu v Evropě. Do ulic vyšle tisíce taxíků bez řidiče
- Uber chce s čínskou Pony.ai nasadit v Evropě více než 2000 autonomních taxíků.
- Robotaxi mají po Záhřebu zamířit do dalších čtyř evropských měst.
- O evropské zákazníky soupeří také Waymo a další čínští hráči.
Americká společnost Uber plánuje ve spolupráci s čínskou firmou Pony.ai nasadit po celé Evropě 2 tisíce autonomních vozů taxi. Obě firmy chtějí také rozšířit své partnerství na Blízký východ, oznámily to v tiskové zprávě.
Na konci března Uber, Pony.ai a chorvatský startup Verne ohlásily spuštění komerčního provozu robotaxi v chorvatském Záhřebu. V rámci partnerství mají být vozy robotaxi zavedené v dalších čtyřech evropských městech. Společnosti však zatím konkrétní místa ani přesný harmonogram nezveřejnily.
Evropa se stává novým bojištěm autonomních taxíků
Pro uvedení robotaxi do běžného provozu je důležité mít dostatečně velkou flotilu. Čím více aut jezdí, tím více dat mohou firmy získávat, což jim pomáhá prokazovat bezpečnost provozu regulátorům a zvyšovat jeho efektivitu. Větší dostupnost služby navíc může přilákat více zákazníků.
Lídrem je v tomto směru společnost Waymo ze skupiny Alphabet, která má přibližně 5 tisíc vozů, převážně v USA. Testovací jízdy zahájila také v Londýně a v červnu podle médií založila nové společnosti ve čtyřech zemích EU. Waymo zároveň plánuje provoz v Tokiu a jedná s úřady v dalších zemích, aby vytvořila podmínky pro globální rozšíření.
Na evropský trh míří také čínské firmy Baidu Apollo Go a WeRide, které rozšiřují své plány a testování autonomních taxislužeb v Evropě. Uber je součástí řady těchto plánů, upozornil server zpravodajské televize CNBC.
Generální ředitel Uberu Dara Khosrowshahi začátkem tohoto měsíce uvedl, že cílem Uberu je stát se přední světovou platformou pro komercializaci autonomních vozidel. Součástí této strategie je také shromažďování rozsáhlého souboru dat, který chce firma sdílet se svými partnery a urychlit tak vývoj autonomních vozidel.