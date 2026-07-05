Uber Eats odkládá návrat do Česka. Evropskou expanzi brzdí souboj o Delivery Hero
- Americká společnost Uber pozastavila většinu plánovaného rozšiřování své služby rozvozu jídla v Evropě, které se mělo týkat i České republiky, s odkazem na své zdroje to v neděli napsal britský list Financial Times (FT).
- Uber plány oznámil v únoru, podle FT se ale teď chce soustředit na avizovanou snahu převzít konkurenční německou firmu Delivery Hero.
- Podle mluvčí Uberu pro ČR Iwony Kruk se firma pouze rozhodla spuštění služby odložit.
Uber už podle FT neplánuje v letošním roce spustit rozvoz jídla v pěti ze sedmi zemí, kde chtěl expandovat. Patří mezi ně Rakousko, Norsko a Řecko, zbývající dvě země zpráva neupřesnila.
„Nadále plánujeme spuštění služby Uber Eats v Česku. Rozhodli jsme se však start odložit, abychom měli více času zajistit všechny potřebné provozní podmínky a byli na vstup na český trh co nejlépe připraveni," uvedla Kruk. Firma podle ní v Česku vidí i nadále významný dlouhodobý potenciál. „A těšíme se, až budeme moci službu Uber Eats nabídnout místním zákazníkům, obchodním partnerům i kurýrům," doplnila.
Na začátku letošního roku Uber oznámil, že hodlá rozšířit svou službu rozvozu jídla na sedm nových evropských trhů – do Rakouska, Dánska, Finska, Norska, České republiky, Řecka a Rumunska. Společnost tehdy očekávala, že tento krok v následujících třech letech přinese dodatečný objem hrubých objednávek v hodnotě jedné miliardy dolarů (přes 21 miliard korun).
Uber Eats by v Česku konkuroval více službám
Uber v únoru ČTK sdělil, že letos v Česku znovu nabídne svou rozvážkovou službu. Uber Eats by tak v tuzemsku opět konkuroval službám Bolt Food, Wolt, Foodora nebo Rohlik.cz. Firma se sídlem v San Francisku se ale podle dnešní zprávy FT dál snaží o převzetí podniku Delivery Hero.
Společnost Delivery Hero v květnu uvedla, že od Uberu obdržela nabídku na odkup akcií za 33 eur za kus. Agentura Reuters pak informovala, že americká společnost zvýšila podíl v německé firmě rozvážející jídlo z 25 procent na téměř 37 procent, neboť odkoupila část akcií od dalšího akcionáře, společnosti Aspex Management.
Uber listu Financial Times sdělil, že se rozhodl expanzi pozastavit po „mimořádném úspěchu" spuštění služby ve Finsku a Dánsku. Nyní se chce podle firmy zaměřit na „udržení současné dynamiky" na trzích, kde už působí.