O tisícovky měsíčně levnější. Královně leasingů Škodě Auto vjela do revíru škodná
- Srovnatelný vůz, měsíční splátka operativního leasingu však vyjde o tisíce korun levněji.
- Řeč je o nabídkách čínských značek, které se snaží prosadit na českém trhu.
- Cílí především na běžné zákazníky, kteří se dívají hlavně na cenu, naopak správce firemních flotil se jim zatím nedaří přesvědčit.
Čínské automobilky mají s lukrativním evropským trhem velké plány. Se svými značkami osobních aut tak postupně pronikají i do nabídek operativních leasingů. Často přitom cílí na zákazníky, pro které je výše měsíční splátky zdaleka nejdůležitějším kritériem při výběru konkrétního modelu, například na české rodiny nebo živnostníky.
Své modely tak nabízejí o tisíce korun měsíčně levněji ve srovnání s kvalitativně srovnatelnými vozy zavedených značek, které tuzemskému trhu dlouhodobě dominují, jako jsou především Škoda Auto, ale i Volkswagen nebo Toyota, případně také Hyundai či Kia.
„Měsíční splátka Škody Karoq se u nás obvykle pohybuje mezi sedmi a deseti tisíci, u Kodiaqu mezi 11 a 15 tisíci bez DPH. Patří mezi naše nejprodávanější modely, ročně jich udáme vyšší stovky. Srovnatelný čínský model Chery Tiggo 8, jenž taktéž míří na rodiny, vyjde zhruba o dva až tři tisíce levněji než Kodiaq. Přitom je to auto moc pěkné, ne-li lépe vybavené,“ říká František Peterka, zakladatel a spolumajitel online tržiště Driveto. To shromažďuje nabídky různých značek a leasingových společností a zprostředkovává operativní leasing.
Souboj o operativní leasing
„Čínská auta jsou nejvíce konkurenceschopná v pásmu od pěti do deseti tisíc korun měsíčně, tedy v rozmezí oblíbených Karoqů, Peugeotů 3008 nebo Tucsonů. Cenový boj ze strany čínských mainstreamových aut pomalu začíná,“ domnívá se Peterka.
Čínskou Chery zařadilo Driveto do nabídky teprve ve druhém čtvrtletí. Letos mají prodeje přesáhnout sto vozů, v příštím roce povýšit do řádu stovek, věří Driveto. Nezůstává ale jen u Chery. Postupně zařazuje také vozy čínských značek BYD, Jaecoo, Omoda, MG a XPeng.
MG cílí na nejlevnější segment, například benzinový hatchback MG3 nabízí od čtyř tisíc měsíčně. Naopak vlajkové elektrické SUV G9 z dílny XPengu může silně konkurovat rovněž vlajkovému elektromobilu Peaq od Škody, která jej letos postupně uvádí na trhy.
„Pokud Škoda nepřistoupí k cenotvorbě výrazně jinak než v případě Elroqu nebo Enyaqu, tedy že nebude leasing Peaqu masivně podporovat, může být čínská alternativa až o třetinu měsíčně levnější. Troufáme si to odhadovat na základě toho, jak se zatím vyvíjejí ceny Enyaqů a Elroqů v operativním leasingu, tedy od deseti tisíc a výrazně výše,“ říká Peterka.
Firemní flotily po čínské výrobě netouží
První Peaqy zamíří k zákazníkům v závěru roku. Jejich pořizovací cena začíná na českém trhu na 1,15 milionu korun, je tedy o 155 tisíc vyšší než u sesterského spalovacího modelu Kodiaq. Cena operativních leasingů zatím není známá.
Čínským vozům se zatím nedaří pronikat do flotil českých firem. „Při rozhodování zákazníků je často kladen důraz na pořizovací cenu, která je u čínských vozidel nižší, přestože jsou na první pohled stejně vybavená a velká. Proto jsou populární v retailovém a podnikatelském segmentu, ale v segmentu malých a středně velkých podniků i korporátů stále hrají prim zavedené značky,“ říká mluvčí ČSOB Leasing Michaela Průchová.
I ČSOB rozšiřuje nabídku čínských modelů, spolupracuje se značkami MG, Omoda, Jaecoo, Chery, XPeng, BYD, Lynk & Co a SWM.
„Firemní klientela je specifická tím, že je velmi náročná na poprodejní služby, tedy zejména na rychlost a dostupnost servisu. V této oblasti zatím nové značky nemohou zavedeným automobilkám konkurovat. Firmy jsou navíc zpravidla konzervativní, mají dlouhodobé vazby na konkrétní prodejce a servisy a jakoukoli změnu velmi pečlivě zvažují,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Drivalia Lease Czech Republic Martin Brix.
Všímá si, že nejrychleji expandují čínské značky v zemích, které jsou méně svázané se silnými domácími automobilkami, případně tam, kde vlády podporují elektromobilitu dotacemi – například ve Velké Británii, Nizozemsku, Belgii či Švédsku.
„Pro zákazníky organizujeme akce, na kterých se s novými značkami mohou seznámit, osobně se jimi projet. Jejich reakce na čínská auta je mimochodem obvykle velmi dobrá,“ dodává Brix. Mají-li se čínské značky prosadit i ve firemních autoparcích, musejí si vybudovat silnou pozici na trhu ojetých vozů a zapracovat na poprodejních službách. Mimo jiné proto, aby zpomalily tempo poklesu zůstatkových hodnot.
„Proto přibývá uživatelů z řad běžných zákazníků. Formou operativního leasingu zkoušejí méně známý vůz a vyhnou se přitom rizikům, která se pojí s nejistou budoucností některých menších čínských značek a s jejich servisní sítí,“ konstatuje expert EY Petr Knap.