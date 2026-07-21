Volkswagen jedná o prodeji indické divize Škodovky. Kontrolu nad trhem chce převzít místní gigant
- Německý koncern Volkswagen vyjednává o prodeji podílu ve své indické divizi Škoda Auto Volkswagen India tamnímu konglomerátu JSW Group.
Indická skupina usiluje o získání většinového podílu, jednání však stále narážejí na sporné body ohledně finální ceny a výše investic.
Případný vstup lokálního partnera má divizi zajistit nový kapitál a posílit její pozici na klíčovém indickém trhu.
Německý automobilový koncern Volkswagen jedná o prodeji podílu ve své indické divizi Škoda Auto Volkswagen India indickému konglomerátu JSW Group. S odkazem na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. Indický konglomerát podle nich usiluje o získání většinového podílu v divizi.
Obě strany podle zdrojů pracují na dohodě, která by zahrnovala investici JSW Group do divize Škoda Auto Volkswagen India. Ta vznikla v roce 2019 spojením firem Volkswagen India, Volkswagen Group Sales India a Škoda Auto India.
Podle zdrojů však stále zůstává několik sporných bodů, včetně hodnoty transakce a rozsahu kapitálových investic JSW a Volkswagenu do divize Škoda Auto Volkswagen India.
Případná transakce by završila dlouholetou snahu Volkswagenu o nalezení lokálního partnera v Indii. Cílem Volkswagenu je zajistit divizi nový kapitál a upevnit její pozici na indickém trhu.
Volkswagen agentuře Bloomberg v e-mailové zprávě sdělil, že neustále vyhodnocuje nové obchodní příležitosti a možnosti, které by mohl využít pro svou strategii v Indii. Upozornil, že Indie je důležitým trhem pro globální růstové plány automobilky Škoda Auto. K informacím o rozhovorech s konglomerátem JSW se však německý podnik nevyjádřil.