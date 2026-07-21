Ryanair, Česká spořitelna i DPP nakupují byty. Zaměstnancům je pronajímají za nákladové ceny a se slevou
- Rostoucí ceny bytů i nájemného představují čím dál větší překážku pro zaměstnavatele v lákání posil do Prahy i dalších evropských metropolí.
- Firmy proto stavějí nebo nakupují vlastní byty a pronajímají je zaměstnancům se slevou.
- Postupuje tak Ryanair, český výrobce munice nebo i pražský dopravní podnik.
Vybudovat desítky malometrážních bytů v Praze, aby mohl v pracovních inzerátech lákat na zvýhodněné bydlení nájemným ve výši, která pokrývá náklady a nevytváří zisk. Oslovit to má především ty pracovníky, kteří by mohli obsadit nedostatkové profese. To je plán, s nímž počítá na jaře schválená koncepce pražského dopravního podniku (DPP).
Projekty nových bytů připravuje například ve Vokovicích nebo v Kobylisích. Další nové ubytovací kapacity hodlá podnik získat změnou dispozic již existujících bytů. Těch má aktuálně pět desítek, 21 je obsazených a 30 určených k rekonstrukci. Z bytů s výměrou kolem 70 metrů čtverečních plánuje udělat více menších jednotek.
„Do budoucna předpokládáme, že by zaměstnanecké bydlení mohlo pomáhat především při získávání pracovníků a stabilizaci nedostatkových profesí, které jsou pro fungování městské hromadné dopravy klíčové. Cena nájmu by měla odpovídat nákladům DPP tak, aby podnik nemusel doplácet na byt, ale ani neměl zisk z nájmu,“ říká mluvčí DPP Aneta Řehková. Řidiči autobusů, strojvedoucí tramvají i metra, elektromechanici a technici patří dlouhodobě k profesím, po nichž lační zdaleka nejen pražský dopravní podnik.
Příliš vysoké ceny bytů i nájmů
Plán DPP, jak zatraktivnit pracovní inzeráty, není zdaleka ojedinělý. Právě naopak. Čím dál častější benefit nabývá na významu v době, kdy se bydlení v evropských metropolích stává hůře dostupným většímu množství populace. „Zavedený rodinný autoservis v Praze s 30letou praxí přijme ihned samostatného automechanika. Nabízíme mzdu 50 až 65 tisíc a možnost služebního bytu za zvýhodněné nájemné hned vedle autoservisu,“ uvádí například Daniel Svoboda – Auto Svoboda z Libně. Nejinak postupují i velké korporáty, které nemovitosti nezřídkakdy samy stavějí, a to nejen pro sebe.
Třeba Česká spořitelna pracuje na výstavbě až tisíců cenově dostupných nájemních bytů pro potřebné profese: učitele, zdravotní sestry či policisty. „Princip fungování nové dceřiné společnosti (společnost Dostupné bydlení České spořitelny) je založen primárně na vlastní výstavbě nájemních bytů, ideálně v rámci společných projektů s municipalitami.
Cílem firmy je poskytovat bydlení za ceny, které jsou výhodnější než průměrný tržní nájem, asi dvacet procent pod úrovní obvyklého nájmu v dané lokalitě,“ říká mluvčí spořitelny Lukáš Kropík. Tímto způsobem už vznikly projekty ve Žďáru nad Sázavou, v Praze na Střížkově, na Černém Mostě nebo ve Vysočanech.
Levný nájem funguje
U svého výrobního závodu v Poličce vybudovala 32 bytů ve třech domech STV Group, společnost miliardáře Martina Drdy, která vyrábí velkorážovou munici pro tanky či děla. Objekty byly zkolaudovány loni a další mohou následovat.
„Nabídka výhodného bydlení nám s obsazováním pozic často a výrazně pomáhá,“ uvádí mluvčí Agrofertu Adéla Čabayová s odkazem na práci pro zemědělské nebo lesnické podniky v dopravně hůře dostupných lokalitách. Podobně postupuje nespočet dalších firem, mezi něž patří namátkou Fakultní nemocnice Bulovka, Gymnázium Jaroslava Heyrovského nebo pivovar Bernard. I v Česku tak sílí trend, který lze pozorovat v mnoha metropolích kontinentu.
„Zvýhodněné bydlení nejčastěji funguje formou spolupráce zaměstnavatelů s majiteli bytového fondu, dotovaného nájemného, bezplatného překlenovacího období při relokaci nebo odbouráním kauce díky garanci zaměstnavatele. Lze tedy očekávat, že tento trend bude následován postupně i v Česku jako náborový nástroj. Zaměstnavatelům přináší rychlejší nástup nových pracovníků, jejich vyšší loajalitu a silnou konkurenční výhodu na trhu práce,“ vysvětluje Blanka Šefránková, ředitelka zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu.
Trend v řadě měst
Zvýhodněné bydlení sílí hlavně v drahých metropolích a turistických regionech, často v hotelnictví, dopravě, zdravotnictví nebo v průmyslu. Firmy buď byty nakupují, stavějí, nebo garantují nižší než tržní nájemné.
Například Institut německého hospodářství v Kolíně nad Rýnem zveřejnil v březnu průzkum na 826 soukromých firmách ze spolkové republiky. Zjistil, že devět procent firem poskytuje zaměstnancům bydlení napřímo, tedy nasmlouvané existující kapacity. Každá pátá firma pomáhá s bydlením nepřímo, třeba s jeho hledáním nebo úhradou poplatků za makléře.
Na stejný problém narážejí už několik let zaměstnavatelé v Paříži, Barceloně či v Dublinu. Největší španělská síť hotelů Melia proto nakoupila hostel na Menorce a chystá další akvizice na Ibize, Mallorce nebo na Kanárských ostrovech. Činí tak proto, aby měla kde ubytovat své zaměstnance. Ačkoliv mají zájem o danou pracovní pozici, výše nájmu v turisticky vyhledávané lokalitě je pro ně nedosažitelná. „Hledání bytu na sezonu se stalo odyseou kvůli boomu krátkodobých pronájmů pro turisty,“ řekl agentuře Reuters šéf hotelové sítě Gabriel Escarrer.
Desítky novostaveb kousek od dublinského letiště nakoupil v minulých letech nízkonákladový dopravce Ryanair za odhadovaných až deset milionů eur (čtvrt miliardy korun). Nedostupné bydlení – ať už cenou, nebo kapacitou – se podle této největší evropské letecké společnosti stalo hlavní překážkou při náboru a školení palubního personálu. Investice měla aerolince pomoci se zajištěním personálu údajně až pro 33 letadel, která používají dublinské letiště jako svou základnu.
Podobně postupuje francouzský státní podnik SNFC, když se snaží přilákat personální posily do Paříže a jejího okolí. Nově přijatým zaměstnancům na dobu neurčitou slibuje, že jim pomůže zajistit bydlení do čtyř měsíců, a to takové, které bude vzdálené pracovišti nanejvýš dvacet kilometrů. Dotyčný má platit „zvýhodněné“ nebo „atraktivní“ nájemné. Nováčkům pomáhá SNCF také měsíčním příspěvkem na bydlení ve výši až 214 eur.