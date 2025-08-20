Žebříček 10 největších automobilek. Tradiční evropské bašty nahrazují asijští tygři
Tak silné zemětřesení autoprůmysl nepamatuje. Ústup spalovacích aut, růst hybridů a čistě elektrických vozů, designová revoluce, postupné pronikání autonomního řízení a obecně softwarových funkcí proměňuje celé odvětví k nepoznání. Kterým automobilkám se daří držet svou hodnotu nejvýše i v tak dynamickém prostředí? Tyto patří do světové TOP 10, jak ji shrnuje portál Companies Market Cap.
10. Maruti Suzuki India (Indie), tržní hodnota: 51,53 miliardy dolarů
Největší indická automobilka se zaměřuje hlavně na kompaktní vozy. Vznikla v roce 1981, když se spojila s japonským Suzuki. To se stalo první významnou zahraniční automobilkou, která investovala v Indii. Od dubna do června prodala 528 tisíc vozidel, z nichž téměř sto tisíc šlo na export, nejčastěji mířily do Jihoafrické republiky, Saúdské Arábie, Chile, Japonska či Mexika.
Elektrické SUV e-Vitara z dílny Maruti Suzuki. |
9. General Motors (USA), tržní hodnota: 53,53 miliardy dolarů
Americký gigant prožívá náročné období, ve druhém čtvrtletí mu klesl čistý zisk meziročně o třetinu na zhruba 1,9 miliardy dolarů (asi 40 miliard korun). Dopadají na něj celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ve třetím čtvrtletí budou tyto dopady ještě výraznější, předpovídá management.
8. Volkswagen (Německo), 59,14 miliardy dolarů
Ani ve Volkswagenu není zrovna veselo, celá skupina v prvním pololetí hospodařila s o třetinu nižším provozním ziskem 6,7 miliardy eur, přestože prodeje jen v Evropě vzrostly na 4,36 milionu vozidel. Nový impulz mají přinést čistě elektrické vozy, a to i na českém trhu, kde za odbyt odpovídá Jakub Šebesta. Rozhovor pro e15 poskytl zde.
Výrobu elektromobilů ID.7 v německém Emdenu navštívil začátkem roku tehdejší kancléř Olaf Scholz. |
7. Mercedes-Benz (Německo), 60,13 miliardy dolarů
Trumpova cla se drsně propisují i do hospodaření Mercedes-Benz. Ve druhém čtvrtletí mu klesl čistý zisk o téměř 70 procent na 957 milionů eur. Stejně jako další němečtí výrobci ale i tato společnost trpí na krizi prodejů na největším světovém trhu s automobily v Číně.
6. BMW (Německo), 64,29 miliardy dolarů
BMW má v nabídce vozy SUV, ale s nějakým větším řáděním mimo cesty se u nich nepočítá. To se má změnit s novým modelem, který se má zařadit na vrchol modelové nabídky BMW X. S komfortem na silnici se počítá i nadále, jen má být mnohem schopnější i mimo ně, upozorňuje Auto.cz. BMW se ve druhém čtvrtletí propadl čistý zisk o třetinu na 1,8 miliardy eur.
5. Ferrari (Itálie), 82,96 miliardy dolarů
Dvanáct vozů Rolls-Royce, 43 Lamborghini, 44 automobilů Bentley a hned 81 supersportovních automobilů značky Ferrari si loni dovezli Češi. Slavná italská legenda těží z velkého jména, které jí dopřává stabilitu i v době plné změn. Za posledních pět let přinesla akcie Ferrari investorům zhodnocení asi 139 procent.
4. BYD (Čína), 134,63 miliardy dolarů
Noční můra tradičních automobilek. Dravá čínská BYD těží suroviny, zpracovává je, vyrábí moderní baterie do elektromobilů, zvládá i recyklaci. S americkou Teslou se pere o post světové jedničky co do počtu prodaných elektrovozů. Počet registrací čínských značek v Evropě v pololetí vzrostl o 91 procent. Na tomto rychlém růstu má hlavní podíl pět automobilek – BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor a Xpeng. BYD zvýšila v pololetí prodej o 311 procent na 70 500 kusů a v samotném červnu se díky registraci 15 565 vozů dostala mezi 25 nejprodávanějších značek.
Čínská automobilka BYD představila v pražském Fóru Karlín dva své elektromobily Sealion 7 a Seal i plug-in hybrid Seal U DM-i. |
3. Xiaomi (Čína), 175,55 miliardy dolarů
V přepočtu přes 613 miliard korun. Tolik chce během příštích pěti let investovat Xiaomi do výzkumu a vývoje technologií, oznámil zakladatel a šéf firmy Lej Ťün v Pekingu. V hlavním městě asijské velmoci společnost také představila svůj první elektrický sportovně-užitkový vůz YU7. Na trhu se má objevit v červenci, cena v Číně se pohybuje kolem osmi set tisíc korun. První elektromobil firma představila už loni, sedan SU7 prodává za asi 662 tisíc korun. Zatím jich dodala přes čtvrt milionu.
2. Toyota (Japonsko), 257,83 miliardy dolarů
Kdysi největší automobilka světa investory nedávno varovala před hrozícím snížením celoročního provozního zisku o šestnáct procent na v přepočtu 457 miliard korun, protože čelí zpevňujícímu jenu a americkým dovozním clům. Ani to jí však nebrání v tom, aby expandovala v Česku. Oznámila, že ve svém kolínském závodě bude vyrábět i čistě elektrické vozy pro evropské trhy. Dosud zde produkovala pouze automobily s hybridním ústrojím.
1. Tesla (USA), 1,08 bilionu dolarů
Na jedné straně přináší pozoruhodné inovace a technologické vychytávky, na straně druhé ale budí kontroverze. Především tedy osobou spoluzakladatele a své hlavní tváře Elona Muska. Automobilku sice pomohl dokopat mezi elitu, zároveň jí ale v očích části veřejnosti uškodil svou činností v politice, ať už jde o kroky po boku Donalda Trumpa nebo vměšování do evropské politiky.
I to se mohlo projevit na poklesu tržeb ve druhém kvartálu o dvanáct procent, nejprudším propadu za více než deset let. Důvodem je silná konkurence z Evropy i Asie, ale i odpor některých zákazníků k chování Muska. Tržby se propadly na 22,5 miliard dolarů, čistý zisk se snížil o šestnáct procent na 1,17 miliard. Do světa Tesla vyslala přes 384 tisíc vozů, i zde jde o pokles, tentokrát o 13,5 procenta. Přesto dál platí za miláčka řady často retailových investorů, kterým se umí odvděčit – za posledních pět let akcie zhodnotily o 145 procent.
Tesla Model Y Long Range RWD |