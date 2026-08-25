Český letecký klenot povýšil u Airbusu. Nový status mu může přinést další zakázky
- Aero Vodochody se stalo přímým dodavatelem Airbusu a otevírá si cestu k dalším zakázkám.
- Čeští specialisté nově zvládnou opravy kompozitových dílů pro Airbus A220 přímo ve Vodochodech.
- Aero letos dokončilo už 600. sadu náběžných hran křídel pro letoun A220.
Firma Aero Vodochody rozšiřuje spolupráci s evropským výrobcem letadel Airbus. Česká společnost má nové odborné kvalifikace pro opravy kompozitových dílů a stala se přímým dodavatelem, čímž se otvírají další možnosti kooperace, informovala dnes společnost v tiskové zprávě. Aero dodává pro dopravní letoun Airbus A220 od roku 2013 sady náběžných hran křídel, letos dokončilo 600. sadu. Airbus je největším výrobcem letadel na světě.
Opravy už nebude nutné posílat do Belfastu
„Spolupráce s Airbusem je pro Aero mimořádně důležitá. Za více než deset let jsme se společně posunuli od prvních dodávek až k přímému partnerství, které nám umožňuje jednat o dalších projektech a nových příležitostech,“ řekl prezident Aera Viktor Sotona.
Aero se do programu Airbus A220 zapojilo metodou Design-to-Build, kromě samotné výroby poskytlo know-how a podílelo se na konstrukčních pracích. Výsledkem bylo zvýšení efektivity výroby a zkrácení času potřebného k výrobě jednoho setu.
Získání odborných kvalifikací pro opravy kompozitových dílů programu Airbus A220 spočívá ve školení, které zahrnuje i praktický výcvik a závěrečnou zkoušku. Školení vedou odborníci Airbusu v továrně v Belfastu. První skupina specialistů z Aera už jej absolvovala, druhou čeká v nejbližších týdnech. Kvalifikace umožňuje řešení poškození dílů přímo v Aeru, namísto předávání do Belfastu, což urychlí logistiku i zvýší flexibilitu výroby.
„Kompozity vyžadují naprosto přesné dodržování schválených postupů a schopnost garantovat výsledek opravy. Získaná kvalifikace je proto nejen praktickým přínosem pro výrobu, ale také důležitým projevem důvěry Airbusu v odborné schopnosti našich lidí,“ doplnil manažer oddělení kompozitů v Aero Matěj Zázvorka.
Přímé partnerství otevírá Aeru dveře k dalším zakázkám
Pro českého výrobce letadel je také zásadní posun na pozici přímého dodavatele Airbusu, který usnadňuje další spolupráci. Součástí je také přístup do nákupního systému Airbusu umožňující Aeru efektivněji kupovat materiál včetně hutního a využívat dodavatelský řetěz Airbusu.
Aero mělo loni rekordní zisk před zdaněním, dosáhl 502 milionů korun po předloňských 102 milionech korun. Více než poloviční podíl na tržbách měla výroba letounů Skyfox, což je podzvukový cvičný a taktický proudový letoun. V civilních programech pro společnosti Embraer a Airbus rostly Aeru minulý rok tržby téměř o čtvrtinu na 1,7 miliardy korun. Věnuje se též vojenským programům, generálním opravám, modernizacím a podobně, třeba letounů L-159. Aero zaměstnává přibližně 1650 lidí.
Evropský výrobce letadel Airbus je nyní největším výrobcem letadel na světě. V letošním prvním pololetí dodal 351 letadel, více než americký konkurent Boeing.