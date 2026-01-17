Český pas je šestý nejlepší na světě. Vycestovat se s ním dá do 183 zemí
- Každoročně sestavovaný žebříček hodnotí cestovní svobodu jednotlivých zemí.
- Svobodnější je ten, kdo může se svým pasem navštívit víc zemí, aniž by bylo zapotřebí vízum.
- Česko a několik dalších je tak na šestém místě.
S pasem s dvouocasým lvem a orlicí se dá dostat skoro po celém světě. S českým dokladem lze navštívit hned 183 zemí. Vyplývá to z každoročního žebříčku společnosti Henley & Partners. Celkem společnost porovnává bezvízový vstup 199 různých pasů do celkem 227 cestovních destinací.
Česko se v hodnocení umístilo na šestém místě, což je o dvě příčky lepší pozice, než v posledním hodnocení. Povedlo se to i přesto, že počet zemí, do kterých Češi potřebují vízum, je víc. A to hned o čtyři země.
Žebříček se sestavuje od roku 2006. Henley & Partners se přitom opírají o údaje Mezinárodní asociace leteckých dopravců. Index je aktualizovaný každý měsíc. Pozice jednotlivých zemí se udělují vždy podle toho, kolik může občan se svým pasem navštívit zemí bez víza. Počítají se ale zároveň i ty země, kde lidé získají vízum po příjezdu, případně je u nich možné zažádat o elektronické cestovní povolení. Jde například o americké ESTA, britské ETA nebo evropské ETIAS. Naopak se nepočítají ty země, kde musí držitel pasu před odletem získat vládou schválené elektronické vízum.
Lepší je Slovensko
Česko se sice umístilo na šesté příčce, i tak jsou ale před ním víc než dvě desítky zemí. Občasné těch všech mohou bez víza navštívit víc států. Nejlépe je na tom Singapur, s jehož pasem se lidé dostanou bezvízově do 192 zemí. Na druhé příčce je Japonsko a Jižní Korea, tam se dostanou do 188 zemí. O třetí příčku se pak dělí Dánsko, Lucembursko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.
Šestá pozice náleží kromě Česka také Chorvatsku, Estonsku, Maltě, Novému Zélandu a Polsku. Lépe je na tom Slovensko, s jehož pasem se je možné dostat do 184 zemí, stejně tak do Maďarsko. O něco méně pak mohou svobodně cestovat v Austrálii, Velké Británii, Kanadě, ale i ve Spojených státech. V USA stačí pas jen pro 179 zemí.
Na druhé straně žebříčku se nachází Afghánistán, odkud se lze bezvízově dostat jen do 24 zemí, následuje Sýrie s 26 státy a Irák s 29.