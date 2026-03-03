Zbrojařský kolos Omnipol tiše vyplatil realitního magnáta ze společnosti Mesit
- Omnipol mohl díky svému rychlému růstu vyplatit minoritáře z uherskohradišťské strojírenské firmy Mesit.
- Plně tak ovládl firmu, která je klíčová zejména pro letecké a obranné společnosti.
- Transakce proběhla na pozadí masivní restrukturalizace celého impéria Omnipol, jehož zisky raketově vzrostly díky válce na Ukrajině.
Uherskohradišťská strojírenská skupina Mesit holding, která spadá do zbrojního koncernu Omnipol, změnila vlastnickou strukturu. Od konce ledna celý moravský holding převzala skupina Omnipol Group, čímž vykoupila minoritního akcionáře, společnost C.D.K.K. FIN, realitního magnáta Jaroslava Čadka.
Mesit holding, který se specializuje na vývoj a výrobu elektronických systémů, v poslední výroční zprávě vykázal hrubý provozní zisk EBITDA zhruba 230 milionů korun. Hodnota firmy, která je klíčová zejména pro letecké a obranné společnosti, se tak podle kvalifikovaného odhadu počítá v miliardách korun.
Miliardář Čadek a jeho rodina vlastnili osminový podíl od roku 2019. O jeho vstupu do holdingu napsala jako první e15. Stejně jako tehdy se však k transakci ani jedna strana nechtěla vyjádřit.
Čadek pomáhal s původní akvizicí
I nyní je odpověď Omnipolu na otázky vyhýbavá. „Mesit se stal součástí silné průmyslové skupiny Omnipol Group, do níž patří i společnosti Aircraft Industries, ERA a Omnipol. Začlenění do širšího průmyslového celku představuje strategický krok, který posiluje stabilitu i budoucí rozvoj celé skupiny,“ uvedla Kateřina Gereková, šéfka marketingu skupiny Omnipol. Na opětovně položené otázky, včetně těch doplňujících, neodpověděla.
Podle informací e15 má vlastnická změna relativně jednoduché vysvětlení. Čadek se podle zdroje, který si nepřál být jmenován, v roce 2018 finančně podílel na akvizici společnosti Mesit do skupiny Omnipol. Válka na Ukrajině však Omnipol nakopla k rychlému růstu a mimořádným ziskům. Po vzájemné dohodě tak podle zdroje došlo k vyplacení minoritního akcionáře. Na kolik transakce vyšla, už nekomentoval.
Mesit byl zároveň od konce ledna začleněn přímo do mateřské Omnipol Group. Ta dříve jeho 87,5procentní podíl vlastnila skrze dceřinou firmu Omnipol. Firma tento krok na konci února okomentovala s tím, že hlavním důvodem restrukturalizace byl rychlý růst jednotlivých společností.
„Rozsah našich aktivit již neumožňoval fungovat jako samostatné firmy na trhu. Proto je sjednocujeme do holdingu, který všechny společnosti zastřeší,“ uvedl spolumajitel Omnipolu Richard Háva. Pod Omnipol Group tak nově spadá například i pardubický výrobce radarů ERA, nejrychleji rostoucí firma ze skupiny.
„Nová struktura nám umožňuje lépe koordinovat naše projekty, zrychlit interní procesy a efektivněji využívat know-how napříč celou skupinou,“ doplňuje k rozhodnutí Artem Movsesyan, nový šéf a předseda představenstva Omnipol Group. Zastřešení skupiny tak podle něj vytváří stabilní rámec pro další inovace a posilování investičních kapacit.
Mesit na rozdíl od svých sesterských strojírenských závodů v roce 2024 nerostl. Klesly mu konsolidované tržby i zisk. První ukazatel o zhruba 15 procent na 1,2 miliardy korun, EBITDA dokonce o 28 procent.
Čadek svůj byznys rozjel už v 90. letech. Tehdy se soustředil na výrobu plastových výrobků a forem. Nyní se zaměřuje především na nemovitosti a médiím se zásadně vyhýbá. Podle dřívějších žebříčků miliardářů se přitom Čadkův majetek odhaduje na jednotky miliard korun. Jeho rodina dnes vlastní například zámeček Hanspaulka v pražských Dejvicích, kde od roku 2013 sídlí Institut Václava Klause.
Skupina Omnipol Group pro rok 2025 očekává obrat ve výši 15 miliard korun, celkový zisk EBITDA má dosáhnout zhruba tří miliard korun.
Omnipol, jehož kořeny sahají až do roku 1934, vlastní Richard Háva a jeho dva synové. Do skupiny patří Mesit, ERA, výrobci letadel Aero Vodochody a Aircraft Industries, přičemž v Aeru Vodochody má Omnipol jen menšinový podíl. Většinu vlastní maďarská společnost SI 13 Aero.
Omnipol působí ve více než 65 státech, kam za 90 let své existence dodal přes devět tisíc letounů. Celá skupina Omnipol zaměstnává zhruba čtyři tisíce lidí.