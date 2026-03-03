Největší německá cestovka krvácí, panika investorů dusí akcie aerolinek a námořníků
- Akcie aerolinek, cestovních kanceláří i provozovatelů výletních lodí výrazně oslabují v reakci na dění na Blízkém východě.
- Investoři se obávají dopadů dražších paliv i opatrnějších zákazníků.
- Které společnosti mohou představovat spíše investiční příležitost a které se mohou ukázat jako past?
Americko-izraelská vojenská intervence neshazuje bomby „pouze“ na Írán, ale také na akciové trhy. K nejtvrději zasaženým patří společnosti z cestovního ruchu a dopravy. Akcie aerolinek, cestovních kanceláří nebo provozovatelů výletních lodí ztrácejí významnou část své hodnoty. Investoři se obávají strachu turistů z cestování, odložené poptávky, rostoucích cen ropy i paliva, zvýšených nákladů na přesměrování letů a výsledného tlaku na marže.
Odborníci, které e15 oslovila, upozorňují, že zatímco u některých společností je pokles akcií logickým vyústěním situace a jejich nákup může představovat investiční past, v jiných firmách naopak vidí příležitosti, na jejichž fundamentální hodnotě dění na Blízkém východě příliš nemění.
„Extrémně záleží na tom, jak dlouho bude konflikt trvat. Já se osobně přikláním k variantě jednoho až dvou týdnů. Překvapuje mne opět vyšší propad u německé cestovní kanceláře TUI, která je takovým klasickým otloukánkem, když se tento typ konfliktu objeví. Tento titul nadále držím,“ říká portfolio manažer J&T Michal Semotan. Jedna z největších cestovních kanceláří světa za posledních pět dní odepsala přes 12 procent (v době přípravy textu) a obchoduje se pod sedm eur za akcii. Nejníže za mnoho měsíců.
Írán zadusil akcie cestovního ruchu
„TUI je absolutním poraženým. Propadá se kvůli obavám o celkový růst jejího byznysu před nadcházející letní sezonou. Kromě služeb spojených se zprostředkováním zájezdů totiž provozuje i vlastní flotilu letadel. Současný vývoj ji tak postihuje nejvíce,“ oponuje analytik XTB Tomáš Cverna.
Zatímco u TUI může být případný návrat na vyšší úrovně pomalejší, jiné tempo zhodnocení investic může nabídnout například nízkonákladová aerolinka EasyJet. Tu pozorně sleduje Semotan a za atraktivní by ji považoval v případě poklesu ceny pod 4,2 libry za akcii (v úterý 12.00 SEČ byla cena 4,3). Sleduje také leteckou společnost IAG, kterou by hodnotil jako zajímavou v rozpětí 3,7 až 3,8 libry za akcii (3,8 v době přípravy textu).
„Riziko nyní vnímám v možném nárůstu ceny ropy, pokud by konflikt přetrval delší dobu. V takovém případě bych asi preferoval americké společnosti před evropskými, které jsou od tohoto konfliktu dále. Například výrobce letadel Boeing v kombinaci se zbrojním průmyslem,“ dodává Semotan.
Co bude s Hormuzem
Klíčová je otázka, zda bude Hormuzský průliv zablokovaný či nikoliv, tedy zda tudy budou moci plout tankery s ropou na světový trh. Že bude Írán průliv dočasně blokovat, považuje za nejpravděpodobnější scénář investiční stratég Michal Stupavský z Conseq Investment Management. „Taková varianta by mohla znamenat cenu ropy na úrovni kolem sto dolarů za barel, což by pro světovou ekonomiku představovalo výrazný negativní stagflační rok,“ říká Stupavský.
Oslabují také letecké společnosti – klasické i nízkonákladové – jako Lufthansa, Ryanair nebo Wizz Air, která má silnou vazbu na Izrael a region obecně. Investoři se obávají mimo jiné i růstu nákladů kvůli prodlouženým trasám. I dočasná uzavření vzdušného prostoru znamenají vyšší spotřebu paliva, více hodin ve vzduchu i chaotičtější, a tedy méně efektivní rotace posádek.
Ryanair jako dobrá investice?
„Proti negativnímu pohybu jsou aerolinie často zajištěny, přesto akcie reagují senzitivně kvůli obavám o budoucí vývoj marží. Marže nejsou ovlivněny pouze nákladovou, ale také výnosovou složkou. V tomto případě se zaceňují i výhledy na slabší poptávku po cestování, zejména do Dubaje a přilehlého okolí,“ říká Cverna.
Mezi poražené řadí provozovatele výletních lodí jako Royal Caribbean, Carnival Cruise nebo Viking. Přestože například s první zmíněnou dění na Blízkém východě primárně nesouvisí, negativní sentiment na trzích a obavy ze zdražení paliv dohánějí i tento známý titul. „Akcie z cestovního ruchu jsou silně cyklické a v současném přecenění se odráží i výhled na vyšší inflaci, tedy na potenciálně slabší spotřebitelskou poptávku,“ varuje Cverna.
Příležitost naopak vidí v irském dopravci Ryanairu, který by v případě dalších poklesů přikupoval do svého portfolia i analytik Purple Trading Petr Lajsek. I proto, že mezi aerolinkami patří k vůbec nejefektivnějším. „Ryanair klesá méně a dává to smysl. Jeho model krátkých evropských linek, vysoké vytížení letadel a schopnost rychle přesouvat kapacitu mu dávají větší flexibilitu. Pokud by konflikt zůstal regionálně omezený a netrval měsíce, očekával bych, že právě nízkonákladoví dopravci se dokážou vzpamatovat relativně rychle,“ říká Lajsek.
Aktuální výprodeje na trzích jsou částečně opodstatněné, ale v některých případech už v cenách vidíme i výraznou dávku paniky, dodává Lajsek: „Pokud by šlo o několikatýdenní epizodu, očekávám relativně rychlé zotavení akcií, podobně jako jsme to viděli po jiných regionálních eskalacích.“ O tom, jakým směrem se vydají akcie zmíněných společností, rozhodnou v následujícím období faktory jako cena ropy, délka uzavření vzdušného prostoru i množství rezervací.