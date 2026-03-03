Předplatné

Odkoupit nebo sloučit. Vítkova CPI plánuje stáhnout z trhu italskou realitní skupinu

Skupina CPI Property Group (CPIPG) Radovana Vítka by mohla být brzy jediným majitelem italské realitní skupiny.

Ondřej Souček
Skupina CPI Radovana Vítka jde navzdory svým významným divestičním plánům na zteč. V Itálii chce ovládnout zalistovanou realitní skupinu Next Re, která podle svých webových stránek drží nemovitosti v hodnotě 1,5 miliardy korun. Víceúčelové komerční budovy se nachází v Římě, Bari nebo Miláně. Realitku, které patří celkem pět budov, dnes Vítek vlastní z necelých 80 procent.

Vítek podal minoritním akcionářům dobrovolnou nabídku s prémií 3,45 procenta oproti hodnotě z minulého pátku, což znamená hodnotu tři eura za kus. Pokud na nabídku zbylí vlastníci kývnou, Vítkova CPIPG chce firmu stáhnout z burzy. Nákup akcií by ji vyšel na 13,2 milionu eur, tedy asi 322 milionů korun.

Nabídka podle oznámení slouží ke snížení administrativních nákladů a výdajů skupiny CPIPG. „Stažení z obchodování umožní emitentovi plnit své cíle v tržním a právním rámci vyznačujícím se větší manažerskou a organizační flexibilitou, s rychlejším rozhodováním a časem realizace, a zároveň těžit ze snížených nákladů na správu,“ píše se dále.

Přijde nucená svatba?

Navrhované stažení z obchodování podle zprávy není ojedinělou transakcí, nýbrž přirozeným pokračováním konsolidované a veřejně sdílené strategie integrace a zjednodušování v rámci skupiny. Představuje také nezbytný krok ve snaze o transparentnost a strukturálního zjednodušení.

„Je třeba poznamenat, že akcionářský podíl Nabízejícího ke dni tohoto Sdělení je již dostatečný k zajištění toho, že bude disponovat dostatečným počtem hlasů na mimořádné valné hromadě Emitenta ke schválení Fúze za účelem stažení z obchodování,“ píše se v nabídce. V případě, že CPIPG nezíská dostatečný počet akcií, bude chtít italskou firmu plně ovládnout prostřednictvím fúze, v jejímž rámci se sloučí Next Re s nekótovanou dceřinou společností CPIG Nabízejícího, která bude za tímto účelem založena.

Prémie 3,45 procenta se zdá na první pohled pod oborovým průměrem. Prémie se obvykle pohybují v nižších desítkách procent nebo alespoň ve dvouciferných hodnotách. Titul je na druhou stranu velmi nelikvidní, s akcií se obchoduje jen minimálně a poslední čtyři roky se cena drží poblíž tří eur. 

