Odkoupit nebo sloučit. Vítkova CPI plánuje stáhnout z trhu italskou realitní skupinu
- Skupina CPI Property Group (CPIPG) Radovana Vítka by mohla být brzy jediným majitelem italské realitní skupiny.
- Za stažení firmy z burzy menšinovým akcionářům nabízí prémii v nižších jednotkách procent.
- Celkově by transakce vyšla na stovky milionů korun.
Skupina CPI Radovana Vítka jde navzdory svým významným divestičním plánům na zteč. V Itálii chce ovládnout zalistovanou realitní skupinu Next Re, která podle svých webových stránek drží nemovitosti v hodnotě 1,5 miliardy korun. Víceúčelové komerční budovy se nachází v Římě, Bari nebo Miláně. Realitku, které patří celkem pět budov, dnes Vítek vlastní z necelých 80 procent.
Vítek podal minoritním akcionářům dobrovolnou nabídku s prémií 3,45 procenta oproti hodnotě z minulého pátku, což znamená hodnotu tři eura za kus. Pokud na nabídku zbylí vlastníci kývnou, Vítkova CPIPG chce firmu stáhnout z burzy. Nákup akcií by ji vyšel na 13,2 milionu eur, tedy asi 322 milionů korun.
Nabídka podle oznámení slouží ke snížení administrativních nákladů a výdajů skupiny CPIPG. „Stažení z obchodování umožní emitentovi plnit své cíle v tržním a právním rámci vyznačujícím se větší manažerskou a organizační flexibilitou, s rychlejším rozhodováním a časem realizace, a zároveň těžit ze snížených nákladů na správu,“ píše se dále.
Přijde nucená svatba?
Navrhované stažení z obchodování podle zprávy není ojedinělou transakcí, nýbrž přirozeným pokračováním konsolidované a veřejně sdílené strategie integrace a zjednodušování v rámci skupiny. Představuje také nezbytný krok ve snaze o transparentnost a strukturálního zjednodušení.
„Je třeba poznamenat, že akcionářský podíl Nabízejícího ke dni tohoto Sdělení je již dostatečný k zajištění toho, že bude disponovat dostatečným počtem hlasů na mimořádné valné hromadě Emitenta ke schválení Fúze za účelem stažení z obchodování,“ píše se v nabídce. V případě, že CPIPG nezíská dostatečný počet akcií, bude chtít italskou firmu plně ovládnout prostřednictvím fúze, v jejímž rámci se sloučí Next Re s nekótovanou dceřinou společností CPIG Nabízejícího, která bude za tímto účelem založena.
Prémie 3,45 procenta se zdá na první pohled pod oborovým průměrem. Prémie se obvykle pohybují v nižších desítkách procent nebo alespoň ve dvouciferných hodnotách. Titul je na druhou stranu velmi nelikvidní, s akcií se obchoduje jen minimálně a poslední čtyři roky se cena drží poblíž tří eur.